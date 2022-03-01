Антикризисный план правительства и Нацбанка носит закрытый характер – глава Миннацэкономики

Антикризисный план правительства и Национального банка по стабилизации экономики из-за ситуации в Украине носит закрытый характер, заявил во вторник в ходе пресс-конференции в правительстве министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Нацбанк и правительство приняли антикризисный план, он в оперативном порядке сейчас реализуется. Есть несколько сценариев: негативный, базовый и оптимистичный. Это план закрытый. Я могу только некоторые вещи сказать», - сказал Куантыров.

Глава Миннацэкономики заявил, что частично план уже реализовывается, но в то же время он еще дорабатывает, и «какие-то детали раскроем позже». Вместе с тем он добавил, что, учитывая события, инфляция, заложенная в коридоре 5-7%, вырастет на 1-2 процентных пункта, а при развитии негативного сценария – «еще больше».

«Я же говорю: сейчас говорить пока рано. Потому что ситуация может либо резко ухудшиться, либо резко улучшиться. Это будет зависеть от итогов переговоров, которые сейчас проходят. Чем дольше будет сложная ситуация вокруг украинско-российской ситуации, тем сильнее будет эффект на экономику. Чем это быстрее разрешится, тем меньше пострадают все страны региона», - добавил министр.

По мнению Куантырова, негативный сценарий нельзя озвучивать, так как на рынке «активизируются спекулянты, и, если они какой-то сценарий услышат, они будут давить еще хуже на курс тенге».

«Вы с такими вопросами кому хотите хуже сделать? Это же может сильно отразиться на рынке, зачем? Я вам говорю: правительство и Нацбанк принимают все необходимые меры. Мы же защищаем свою экономику, мы защищаем своих граждан», - подчеркнул глава Миннацэкономики, отвечая на вопросы журналистов.