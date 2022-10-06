Экономическая стагнация и идейный тупик в Казахстане

Что такое неолиберальная идеология? Нет, она не говорит про важность демократии и свободные выборы, хотя неолибералы успешно эксплуатируют эти понятия в своих аргументах. Тогда как ключевые неолиберальные положения выглядят следующим образом:

1. Рынок − это естественное состояние общества. Он, имея основу в виде метода формального математического моделирования, является не абстракцией, а самым эффективным информационным процессором и мерой всех вещей, в том числе человеческих отношений. Рынок обеспечивает лучшее функционирование социальных и экономических институтов. Такие добродетели, как «индивидуальная свобода», «демократия», «равенство», «верховенство закона» и «человеческое достоинство» искусственно приравниваются к свободе рынков, поскольку только они могут их гарантировать. Все проблемы и беды, даже если они изначально созданы рынком, могут быть решены в первую очередь рынком.

2. Хотя зачастую неолибералы представляются как сторонники минимального государственного участия в жизни общества и экономики, их конечной целью на самом деле является захват государства как наиважнейшего политического института. Все это необходимо для более глубокого внедрения рыночной культуры и управления. Под минимальным государством неолибералы подразумевают практически полное лишение общества социальной поддержки и гарантий в пользу интересов крупного бизнеса, в том числе иностранного. Именно на это направлена работа создаваемых ими рыночных институтов. Такая прагматика соответствует и классовым интересам правящего политического режима. С 1980-х годов во многих странах мира, считающихся даже демократическими, социально ориентированная политика была демонтирована в пользу благоприятной среды для богатейшей прослойки граждан. В странах с транзитной экономикой это привело к закреплению откровенно клептократических режимов, проблему которых мы расцениваем как проблему коррупции.

3. Рекомендации международных институтов развития и инициативы «межгосударственного сотрудничества» фактически являются мерами принуждения национальных правительств к следованию определенным «стандартам» (платежеспособности, конкурентоспособности, открытости международной торговле и тд), предписываемых неолиберальной моделью. Мы это пережили в начале 1990 годов, также как страны Латинской Америки, Африки и постсоциалистического блока. После того как ведущие позиции в Международном валютном фонде, Всемирном Банке, Всемирной торговой организации и других институтах были заняты сторонниками неолиберальной доктрины, задача по ее продвижению облегчилась. Эти организации уже 40 лет продолжают отстаивать и всячески поддерживать свободную торговлю, конкуренцию, плавающие обменные курсы и интересы международного капитала в лице транснациональных корпораций. Очень часто неолибералы используют риторику «надвигающегося кризиса» (США, Швеция в 1980-х годах) и даже создают искусственные кризисы (Южная Корея, Аргентина в 1990-х годах) для подталкивания стран к радикальной реструктуризации своих экономик. В Казахстане, также как в соседних России, Кыргызстане, Грузии, Украине и других странах, эта агрессивная реструктуризация под лозунгом «шоковой терапии» проводилась в 1990 году. Ее главным результатом стало создание компрадорского класса с искаженным представлением о роли государства, рынках и беспрецедентным для мирного времени ростом имущественного неравенства. Неравенство в доходах и распределении богатств не является проблемой в мейнстримной экономической науке. Напротив, ее приверженцы считают необходимым их культивировать, поскольку это якобы стимулирует конкуренцию, инновации и рост производительности.

4. Необходимо также отметить роль технократического класса управленцев, к которому относятся наши министры. К сожалению, они без всяких сомнений верят в идеи неолиберализма, даже не подозревая, что их мышление идеологично и носит почти религиозный характер. Понятие «свободы», краеугольное для этой идеологии, трактуется в негативном ключе: как «свобода выбора» для армии потребителей на рыночной площадке, а не граждан страны в политическом пространстве. В этом же смысле корпорации «свободны» добиваться прибыли любой ценой. Неолиберальные свободы являются более важными, чем прогрессивные свободы, предполагающие социальную справедливость, всеобщую систему здравоохранения и полную занятость с достойной оплатой труда.