Фантазия о «Новой экономической политике»

Куат Акижанов, экономист, PhD, специально для Власти

После внимательного прочтения послания президента стало понятно, что «коллективная неолиберальная мысль» продолжает доминировать в экспертных кругах. Многообещающее название «Экономический курс Справедливого Казахстана» усилено в послании определяющими принципами «справедливость, инклюзивность, прагматичность». Но складывается впечатление, что авторы послания президента просто девальвируют эти понятия.

Новая экономическая политика нужна стране еще со времен мирового финансового кризиса 2008 года. После Қанды Қаңтар ее необходимость стала экзистенциальным вопросом. Однако наши экономические гуру не придумали ничего нового, кроме как обернуть прежние неолиберальные меры в форму НЭП.

Но именно благодаря прежней экономической модели у нас расцвели все негативные проявления финансового капитализма, а страна заняла периферийное положение в мировой экономике из-за своей ресурсной зависимости. Вместе с этим образовался вопиющий разрыв в доходах между бедными и богатыми, а в политике закрепился олигархический режим и неоколониальный класс бизнесменов.

Бизнес «как бы» за либерализацию политического пространства страны, но только при сохранении статус-кво. Казахстанский технократический класс и бюрократия находятся у них на службе. Поэтому технократы и не могут проникнуться новым экономическим мышлением. Вместо него им нужно постараться сохранить все, как есть.

В послании невпопад намешаны слова «новая экономическая модель», «новый экономический курс», «новая экономическая политика» и, ни много ни мало, «новая парадигма экономического развития». Но далее в этом документе нет ничего нового, что коренным образом отличало бы новую социально-экономическую политику от прошлой.

Новая парадигма или ее смена означает определённый набор концепций, новых теорий, методов и стандартов мышления, в соответствии с которыми разрабатывается новая политика. В нашем случае под введением новой парадигмы следовало бы понимать смену неолиберальной модели не-развития.

Что не менее важно, восприятие кризиса и его корневых причин не воспринимается нашим политическим классом и экспертным сообществом адекватно. А ведь мы находимся в ситуации перманентного кризиса из-за самой этой модели не-развития, которая была заложена еще в 1990-х годах при отходе от социалистической модели.