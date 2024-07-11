Казахстану выгодно перейти от угля к возобновляемым источникам электроэнергии

В то время как система электроэнергетики зависит от износившихся угольных ТЭЦ, приводящих к учащению аварий, декарбонизация электросетей и развитие новой более устойчивой, эффективной, чистой и независимой системы, которая также является более рентабельной, выглядит более рациональным решением по сравнению с инвестициями в уголь и газ.

Безусловно, декарбонизация является серьезной задачей, более трудоемкой по сравнению со строительством и модернизацией привычных угольных и газовых ТЭЦ, требующей значительных ресурсов, включая специалистов в технической, стратегической и экономической интеграции возобновляемых источников энергии. Однако, Казахстан имеет все возможности, нужна лишь политическая воля и решимость, начиная от плана по отказу от новых угольных мощностей и повышения целей в генерации солнечной и ветряной энергетики.

Стоит отметить, что нужно предотвратить привычные пути приоритизации добычи и экспорта вместо развития внутренней экономики и качества жизни общества.

Hyrasia One, проект спонсируемый немецкой SVEVIND Energy Group включает в себя 40 ГВт ветряных и солнечных мощностей в Мангистауской области – что превышает установленную мощность всей системы Казахстана почти в два раза – для производства водорода на экспорт в Европу. Расположение такого масштабного проекта вызывает обеспокоенность о негативных эффектах на местную природу и жителей, так как ветряные и солнечные станции также требуют тщательной оценки воздействия на окружающую среду. Такой проект, чей продукт будет экспортироваться без каких-либо преимуществ для местного сообщества, норовит повторить историю с нефтью.

Казахстан также намеревается соединить системы энергетики с Азербайджаном и Узбекистаном через кабель на дне Каспия для экспорта зеленой энергии. Важно приоритизировать надежность, стабильность и эффективность системы электроэнергетики в Казахстане, то есть перенаправить ресурсы с таких проектов как Hyrasia One, кабели на дне Каспия и новых мощностей на угле и газе на развитие чистой, устойчивой, доступной и самодостаточной энергетики Казахстана.

В силу большой площади и низкой плотности населения, модулярность солнечных и ветряных электростанций также является преимуществом. Возможно построить независимые системы энергетики от 1 Мвт, без необходимости проведения электрических сетей от центрального ТЭЦ. К тому же, солнечная и ветряная энергетика не требуют исключительного права собственности – жители могут сами владеть и управлять электростанциями.

В этом заключается главная идея справедливого энергетического перехода – от загрязняющих и смертельных угля и газа, управляющихся корпорациями к возобновляемой энергии солнца и ветра, которыми может управлять каждый.

С государственной помощью возможно создать проекты с самодостаточной системой солнечной и ветряной электроэнергии в аулах. Потребление в небольшом ауле в Казахстане может быть сопоставимо, например, с потреблением энергии на острове Самсо в Дании с населением в 3724 человек. Там перешли с угольной электроэнергии, которую получали через кабель с материковой Дании на 100% возобновляемую энергию с двадцатью ветряными турбинами.

Наиболее энергодефицитной зоной Казахстана является юг страны, который также имеет наибольший потенциал солнечной энергии, способный покрыть данный энергодефицит.

На чаше весов сейчас - субсидирование ТЭЦ на угле и газе, которые в будущем еще и предстоит переводить газ и повышать стоимость станций, которые загрязняют воздух, способствуют изменению климата, являются проигрышными экономически и политически, а на другой стороне - инвестиции в новые системы электроэнергетики с приоритетом на улучшение жизни населения.

Энергия солнца и ветра в дополнение к поддерживающей инфраструктуре является лучшим решением, чем уголь и газ – дешевле, чище, безопасней, и независима от колебаний цен на топливо и транспортировку.