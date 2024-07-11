Казахстану выгодно перейти от угля к возобновляемым источникам электроэнергии

Казахстан зависим от угля и терпит потери электроэнергии из-за устаревшей инфраструктуры и одновременно повышает долю газа в электроэнергетике. Но богатый на природные энергоресурсы ветра и солнца Казахстан способен повысить долю чистых ветряных и солнечных источников электроэнергии, как минимум в четыре раза до 20% к 2030, выше существующей цели в 15%, снижая угольную зависимость и повышая надежность и независимость производства электроэнергии.
В Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, который компенсируется закупкой у российской монополии Интер РАО по завышенной практически в два раза цене. За июль-декабрь 2023 года Казахстан импортировал более 3 млрд кВт•ч российской электроэнергии на сумму $172 млн. В осенне-зимний период дефицит составил около 1 ГВт и он продолжит расти: по прогнозам министерства энергетики он достигнет 6,2 ГВт к 2030 году.
На сегодня электроэнергетика Казахстана характеризуется угольной зависимостью (67%), высокими показателями износа оборудования (56%) и потерь электроэнергии в сетях (30%). Согласно составленному плану мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, планируется наращивание газовых и угольных мощностей до 35 Мвт за счет реконструкции и расширения действующих электрических станций.
Планируется строительство как минимум 6 Гвт новых угольных электростанций, 3,4 Гвт из которых были объявлены в 2023 году, и 6 Гвт газовых мощностей. Три угольные электростанции в Кокшетау, Усть-Каменогорске и Семее построит российская компания Интер РАО частично за счет средств ЕНПФ.
Такое решение частично объясняется тем, что единственным возможным источником финансирования на угольные ТЭЦ осталась Россия на фоне глобального дивестирования для достижения углеродной нейтральности. Китай, являющийся главным спонсором угольных проектов за рубежом, также отказался от будущего финансирования в зарубежный уголь.
Стоит отметить, что существующая цена электроэнергии искусственно низкая в Казахстане в силу субсидий и тарифообразования. Однако, электроэнергия подорожала в силу политики изменений в тарифообразовании с намерениями подпитки бюджета для модернизации сетей и ТЭЦ. В то же время, субсидии на угольные и газовые ТЭЦ подскочили в последние годы, от прековидных $696,3 млн в 2019 году до $7 599,4 млн в 2022 году – более чем 10 раз. Субсидии в индустрии угля, газа и нефти вне производства электроэнергии также значительно увеличились.
Потенциал солнечной и ветряной энергетики в решении проблем электроэнергетики в Казахстане велик, но все еще пренебрежительно воспринимается как ненадежный источник электроэнергии. Цена солнечных и ветряных электростанций дешевеет с каждым годом и уже стала дешевле постройки и управления новых угольных и газовых электростанций в странах G20, а также в странах центральной Европы (Польша, Словакия, Словения, Чехия, Румыния, Венгрия, и Хорватия) со схожими тенденциями в электроэнергетике.
К 2030 году приведенная стоимость электроэнергии для новых солнечных и ветряных электростанций в Казахстане оценивается на 47-62% ниже, чем для новых угольных электростанций. К тому же новые угольные и газовые электростанции в Казахстане становятся дороже. В финансировании также множество программ и грантов от международных банков с целью декарбонизации, включая ЕБРР, Всемирный Банк и другие – в отличие от угля.
Частая критика в адрес солнечной и ветряной энергетики – это непостоянство и ненадежность. Но системы аккумуляторного хранения энергии (BESS), так же как и гидроаккумулирующие электростанции, гибкость со стороны спроса и интерконнекторы, то есть сильная и поддерживающая инфраструктура, вполне способны интегрировать ветер и солнце в надежную систему электроэнергетики.
На данный момент в Казахстане на разных этапах планирования 6 ГВт угольных и 6 Гвт газовых мощностей, а также 3 ГВт атомной, 0,15 солнечной и 3,3 Гвт ветряной электроэнергетики. 3 Гвт планируемых ВЭС приходится на три проекта в Жамбылской области и в Жетысу, спонсируемые саудовской ACWA Power, французской Total и Masdar, базирующейся в Эмиратах. Все эти проекты включают системы хранения электроэнергии (BESS).
В то время как система электроэнергетики зависит от износившихся угольных ТЭЦ, приводящих к учащению аварий, декарбонизация электросетей и развитие новой более устойчивой, эффективной, чистой и независимой системы, которая также является более рентабельной, выглядит более рациональным решением по сравнению с инвестициями в уголь и газ.
Безусловно, декарбонизация является серьезной задачей, более трудоемкой по сравнению со строительством и модернизацией привычных угольных и газовых ТЭЦ, требующей значительных ресурсов, включая специалистов в технической, стратегической и экономической интеграции возобновляемых источников энергии. Однако, Казахстан имеет все возможности, нужна лишь политическая воля и решимость, начиная от плана по отказу от новых угольных мощностей и повышения целей в генерации солнечной и ветряной энергетики.
Стоит отметить, что нужно предотвратить привычные пути приоритизации добычи и экспорта вместо развития внутренней экономики и качества жизни общества.
Hyrasia One, проект спонсируемый немецкой SVEVIND Energy Group включает в себя 40 ГВт ветряных и солнечных мощностей в Мангистауской области – что превышает установленную мощность всей системы Казахстана почти в два раза – для производства водорода на экспорт в Европу. Расположение такого масштабного проекта вызывает обеспокоенность о негативных эффектах на местную природу и жителей, так как ветряные и солнечные станции также требуют тщательной оценки воздействия на окружающую среду. Такой проект, чей продукт будет экспортироваться без каких-либо преимуществ для местного сообщества, норовит повторить историю с нефтью.
Казахстан также намеревается соединить системы энергетики с Азербайджаном и Узбекистаном через кабель на дне Каспия для экспорта зеленой энергии. Важно приоритизировать надежность, стабильность и эффективность системы электроэнергетики в Казахстане, то есть перенаправить ресурсы с таких проектов как Hyrasia One, кабели на дне Каспия и новых мощностей на угле и газе на развитие чистой, устойчивой, доступной и самодостаточной энергетики Казахстана.
В силу большой площади и низкой плотности населения, модулярность солнечных и ветряных электростанций также является преимуществом. Возможно построить независимые системы энергетики от 1 Мвт, без необходимости проведения электрических сетей от центрального ТЭЦ. К тому же, солнечная и ветряная энергетика не требуют исключительного права собственности – жители могут сами владеть и управлять электростанциями.
В этом заключается главная идея справедливого энергетического перехода – от загрязняющих и смертельных угля и газа, управляющихся корпорациями к возобновляемой энергии солнца и ветра, которыми может управлять каждый.
С государственной помощью возможно создать проекты с самодостаточной системой солнечной и ветряной электроэнергии в аулах. Потребление в небольшом ауле в Казахстане может быть сопоставимо, например, с потреблением энергии на острове Самсо в Дании с населением в 3724 человек. Там перешли с угольной электроэнергии, которую получали через кабель с материковой Дании на 100% возобновляемую энергию с двадцатью ветряными турбинами.
Наиболее энергодефицитной зоной Казахстана является юг страны, который также имеет наибольший потенциал солнечной энергии, способный покрыть данный энергодефицит.
На чаше весов сейчас - субсидирование ТЭЦ на угле и газе, которые в будущем еще и предстоит переводить газ и повышать стоимость станций, которые загрязняют воздух, способствуют изменению климата, являются проигрышными экономически и политически, а на другой стороне - инвестиции в новые системы электроэнергетики с приоритетом на улучшение жизни населения.
Энергия солнца и ветра в дополнение к поддерживающей инфраструктуре является лучшим решением, чем уголь и газ – дешевле, чище, безопасней, и независима от колебаний цен на топливо и транспортировку.
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