​План поступлений по налогам за 9 месяцев 2024 года исполнен на 76% — Минфин

За 9 месяцев 2024 года план по поступлениям в государственный бюджет исполнен на 93,2%, а в республиканский — на 83,1%. Как сообщил во время заседания правительства министр финансов Мади Такиев, план по налоговым поступлениям исполнен на 76%, однако это неисполнение компенсируется увеличением неналоговых платежей.

«(По итогам 9 месяцев — В.) в государственный бюджет поступило 14,96 трлн. тенге. План исполнен на 93,2%. В республиканский бюджет поступило 9,07 млрд. тенге или 83,1% к плану. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76%», — сообщил Такиев.

Одним из основных факторов, из-за которых не удалось достичь планового показателя по доходам, он назвал сокращение добычи нефти — на 5,3 млн тонн до 90,1 млн тонн. Также замедление мировой экономики и геополитическая ситуация сказались на внешней торговле, расстроив цепочки поставок крупных компаний страны. Кроме того, сохраняется тенденция снижения цен на основные экспортные металлы.

«Тем не менее неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей, которые при плане на отчетный период в 148 млрд тенге фактически составили 921 млрд тенге», — подчеркнул Такиев.

Перевыполнение плана, по словам министра, произошло за счет поступления дивидендов на государственные пакеты акций на сумму 684 млрд тенге. Вместе с тем за счет цифровизации, в рамках налогового и таможенного администрирования, обеспечено 794 млрд тенге дополнительных поступлений.

Возврат НДС за 9 месяцев этого года вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия вернули долги за 2023 год на сумму 594 млрд тенге. Это, в свою очередь, дало бизнесу оборотные средства и стало существенной мерой поддержки, заключил Такиев.