Почему в ближайшие три месяца курс тенге останется непредсказуемым?

На прошлой неделе курс доллара пробил психологическую отметку в 500 тенге. Национальный банк выступил с интервенциями и пообещал не допускать спекулятивного давления в будущем. Эксперты считают, что регулятору удалось «потушить пожар» на валютном рынке. Однако это не добавляет предсказуемости тенге, которому угрожает возможность ослабления цен на нефть и ухудшения дел в мировой экономике после вступления Трампа в должность президента США.
С мая этого года тенге обесценился почти на 20% до 520 за доллар. Только за ноябрь нацвалюта потеряла 5%. В ответ на это Национальный банк повысил базовую ставку на 1 п.п. до 15,25%, а также провел интервенции на $1 млрд – впервые с мая 2022 года. Следом он ухудшил свои прогнозы по инфляции и росту экономики.
Во время брифинга в прошлую пятницу председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что тенге ослаб не из-за спекулятивного давления. В четверг объемы торгов долларом достигли $770 млн, но глава регулятора убежден, что ни один спекулянт не рискнул бы вывести на торги такую значительную сумму.
«Поэтому это не спекулятивное давление. Это давление и поиск всем рынком нового уровня тенге, а спекуляции здесь точно ни при чём», — заявил Сулейменов.
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, выступая на брифинге в понедельник, назвал три фундаментальные причины, которые подтолкнули тенге к ослаблению. Первая — усиление индекса доллара, вторая — небольшое снижение цен на нефть, третья — ослабление рубля.
В этих условиях, по словам Байбазарова, главная задача правительства — не допустить ухудшения благосостояния граждан и снизить негативное воздействие на предпринимателей.
Опрошенные «Властью» эксперты согласны с фундаментальными причинами, которые назвал Байбазаров. Однако они сомневаются в том, что уже достигнута точка определенности, из которой будет видна дальнейшая динамика курса и развития мировой экономики. Непредсказуемость будет ограничивать эффект любых действий правительства.
На прошлой неделе, по словам Ансара Абуева, аналитика Freedom Finance Global, сошлись все причины, которые перечислил Байбазаров. В результате началась паническая скупка доллара, интервенции Нацбанка и повышение базовой ставки. И этот сценарий повторяется каждые два года на протяжении последних шести лет.
Абуев подчеркнул важность для ослабления тенге санкций против российского Газпромбанка, которые были введены в ноябре. В результате них Россия потеряла важный источник иностранной валюты, а перспектива дефицита подстегнула спрос на валюту США, который частично мог переместиться и в Казахстан. Однако курс тенге показывал слабость и до этого.
«Согласно данным из опубликованной заметки по валютному рынку Нацбанка, в октябре чистые продажи доллара из Нацфонда составили $1,36 млрд. Несмотря на это, курс тенге за тот же период снизился на 1%», — напомнил Абуов.
По словам Мурата Темирханова, советника председателя правления Halyk Finance, резкое ослабление тенге за последнее время во многом обусловлено его чрезмерным укреплением в начале года. В мае доллар торговался у отметки в 440 тенге, тогда как его реальная стоимость была ближе к 465 тенге.
«На совещании с экспертами в субботу Нацбанк сказал, что это было излишнее укрепления тенге, которое не отвечало фундаментальным факторам. Это происходило из-за того, что было ускорено использование трансфертов Нацфонда. Они закончились в конце июля, хотя их планировалось растянуть на весь год», — говорит эксперт.
После снижения объемов трансфертов курс тенге подскочил до 470 за доллар и плавно поднимался. На него влияла ситуация на местном и внешних рынках. Но и тогда реальная стоимость доллара была ближе к 485 тенге.
Следующим фактором давления на тенге, по словам Темирханова, стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Во время предвыборной кампании он обещал обвалить цены на нефть до $40 за баррель и установить тарифы на импорт.
Попадание Газпромбанка под санкции в последние дни ноября сделало видимой и другую, важную для нацвалюты тенденцию — возобновление привязки тенге к рублю. По словам Абуова, с июля 2022 года тенге потерял корреляцию с российской валютой. После краткосрочного восстановления в сентябре 2023 года привязка вновь появилась в августе 2024.
«С [августа 2024 года] движение обеих валют было практически одинаковым. Часть ответственности за парное ослабление двух валют лежит на плечах самого доллара, поскольку он начал активно расти на мировой арене примерно в конце августа», — добавил Абуов.
Сейчас, по словам Темирханова, равновесный курс доллара составляет порядка 505 тенге. Нынешняя стоимость американской валюты близка к этому значению, хотя может отличаться в разные периоды времени.
В Freedom Finance Global также полагают, что курс в 500 тенге за доллар становится «новой реальностью» для Казахстана. Нацбанку удалось «потушить пожар» на валютном рынке как проведенными интервенциями, так и обещанием выступить с ними в будущем.
«Однако сейчас сложно предсказать [будущие сценарии] движения валюты. Мы ожидаем снижения волатильности в декабре и стабилизацию в первые два месяца следующего года, которые сезонно являются сильными для тенге», — говорит Абуов.
Темирханов, в свою очередь, считает затруднительным давать оценки даже в более короткой перспективе — до конца года. Ранее аналитики Halyk Finance допускали ослабления тенге до 525 за доллар к этому моменту, но сейчас они не видят достаточной предсказуемости, чтобы пересматривать прогноз.
«Мы хотим дождаться января-февраля, когда станет известно, будет ли Трамп выполнять свои предвыборные обещания. Тогда станет понятно, куда пойдет нефть. Потому что самый фундаментальный фактор для Казахстана — именно цены на нефть. Если она уйдет к $60 за баррель, то курс обязан будет реагировать на это ослаблением», — подчеркнул эксперт.
Но даже если негативные эффекты от действий Трампа будут ограниченными, тенге продолжит слабеть из-за высокой инфляции, которая по итогам года составит порядка 8,5%. Поскольку она снижает покупательную способность граждан, это приводит и к снижению покупательной способности тенге. Чтобы этого не происходило, инфляция в Казахстане должна быть сопоставима с инфляцией в США, где она составляет порядка 2%.
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