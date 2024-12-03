Почему в ближайшие три месяца курс тенге останется непредсказуемым?

На прошлой неделе курс доллара пробил психологическую отметку в 500 тенге. Национальный банк выступил с интервенциями и пообещал не допускать спекулятивного давления в будущем. Эксперты считают, что регулятору удалось «потушить пожар» на валютном рынке. Однако это не добавляет предсказуемости тенге, которому угрожает возможность ослабления цен на нефть и ухудшения дел в мировой экономике после вступления Трампа в должность президента США.

С мая этого года тенге обесценился почти на 20% до 520 за доллар. Только за ноябрь нацвалюта потеряла 5%. В ответ на это Национальный банк повысил базовую ставку на 1 п.п. до 15,25%, а также провел интервенции на $1 млрд – впервые с мая 2022 года. Следом он ухудшил свои прогнозы по инфляции и росту экономики.

Во время брифинга в прошлую пятницу председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что тенге ослаб не из-за спекулятивного давления. В четверг объемы торгов долларом достигли $770 млн, но глава регулятора убежден, что ни один спекулянт не рискнул бы вывести на торги такую значительную сумму.

«Поэтому это не спекулятивное давление. Это давление и поиск всем рынком нового уровня тенге, а спекуляции здесь точно ни при чём», — заявил Сулейменов.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, выступая на брифинге в понедельник, назвал три фундаментальные причины, которые подтолкнули тенге к ослаблению. Первая — усиление индекса доллара, вторая — небольшое снижение цен на нефть, третья — ослабление рубля.

В этих условиях, по словам Байбазарова, главная задача правительства — не допустить ухудшения благосостояния граждан и снизить негативное воздействие на предпринимателей.