​Нефтяники на западе Казахстана сталкиваются с дискриминацией

По словам Есеновой, эти процессы знакомы тем, кто изучал проблемы рабочих из Атырау.

«Мне кажется, что ничего не изменилось с тех пор, как я проводила исследование в Атырау. Компания Senimdi Kurylys была глубоко укоренена в нефтяном секторе города и находилась в эпицентре забастовок рабочих. Ее деятельность никогда не расследовалась и не наказывалась. После забастовки 2005 года правительство создало на объекте офис, суррогатный профсоюз, куда люди могли обращаться с жалобами на условия труда. Однако это не тот путь, по которому нужно идти. Все так сложилось потому, что не было независимых профсоюзов, поскольку Chevron уничтожил профсоюз на ТШО, превратив его в “карманную” организацию», – рассказала Есенова «Власти».

«Работники остальных подрядчиков, субподрядчиков и суб-субподрядчиков вообще не объединены в профсоюзы. Нет абсолютно никакой прозрачности. И рабочие не могут найти законный способ разрешения конфликта».

Особое отношение

Теоретически работники, нанятые для выполнения конкретной задачи через кадровое агентство, должны получать почасовую оплату выше средней по сравнению с обычными наемными работниками, поскольку их знания и опыт требуются только в течение ограниченного времени. Это делает их занятость менее защищенной.

Есенова подтвердила, что заключение договоров на выполнение конкретных работ и заданий облегчает процедуру расторжения контрактов. «При этом такие компании, как Chevron, не несут ответственности, поскольку подрядчики и субподрядчики являются независимыми субъектами».

В документах, которые предоставил Мусин, подробно показано, как устроен процесс ущемления местных работников.

Таблица, разработанная TШO, показывает, что компания делит рабочих на четыре «географические» категории: 1) Западная Европа/Северная Америка; 2) Восточная Европа; 3) Восточная Азия/Турция/Индия; 4) Казахстан. Тот факт, что в колонке «Восточная Европа» диапазон зарплат «не применяется», свидетельствует о том, что такую логику американская Chevron, которой принадлежит крупнейшая доля в ТШО, применяет и в других юрисдикциях.

Менеджер иностранного кадрового агентства, проживший в Казахстане более десяти лет, рассказал «Власти» на условиях анонимности, что подобная практика была введена ТШО много лет назад. Сперва работников распределили по разным категориям «экспатов», а затем каждой установили свой уровень заработной платы в зависимости от страны проживания.

«Сначала ТШО придумала категории “экспат-А” и “экспат-Б”, что привело к снижению зарплат для вторых. Несколько человек тогда покинули компанию. Затем, почти девять лет назад, TШО изобрела еще одну магическую формулу, которая соизмеряла зарплату со стоимостью жизни в стране происхождения работника. Это была электронная таблица Excel, в которой подробно перечислялись более сотни стран», — говорит собеседник «Власти».

Работники из стран «Западной Европы/Северной Америки» — от менеджеров до младших инженеров — зарабатывают примерно в 5,5 раз больше, чем местные казахстанцы на той же должности. По сравнению с работниками из «Восточной Азии/Турции/Индии» местные работники зарабатывают примерно в 2,2 раза меньше.

«В определенные моменты времени эти разрывы были еще больше. Люди из Казахстана зарабатывали $150 в день по сравнению с западными экспатами, выполняющими ту же работу за $1000. Если бы казахстанцы узнали, сколько на самом деле зарабатывают иностранцы, то наверняка подняли бы шум», — добавил бывший менеджер.