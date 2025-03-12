Азамат Амрин, первый вице-министр нацэкономики: «Массового банкротства после поднятия НДС не будет»

Нам говорят: почему 16%? Почему не 17% или 15%? Потому что при 16%, с учетом других мер, мы можем собрать около 5 трлн тенге, чтобы сократить трансферты из Нацфонда. Меньшая ставка не имеет смысла.

Благодаря этому к нынешнему бюджету развития в 2 трлн тенге мы сможем добавить еще 1 трлн. Мы будем распределять их через фонд развития, холдинг «Байтерек». Потом этот 1 трлн тенге сможет привлечь еще 8 трлн тенге.

Но есть экспертные оценки, которые говорят о вероятности собрать вдвое меньше средств после поднятия НДС. А расчеты с вашей стороны не видны. Может быть у вас слишком оптимистичные ожидания?

Когда мы говорим про 5 трлн тенге, это не значит, что мы все эти деньги соберем через НДС. От НДС мы получим 2,4-3 трлн тенге. Там же еще сокращение налоговых льгот, которое даст нам 1,3 трлн тенге. Ну может быть чуть меньше — 700-800 млрд тенге. Мы также повысим банкам и игорному бизнесу КПН. Улучшение налогового администрирования тоже даст нам дополнительные средства. В итоге мы получим в диапазоне 4-5 трлн тенге.

Мы же не сами делали эти расчеты. Они есть. Мы не показываем их из-за налоговой тайны. Мы взяли 2,1 млн налогоплательщиков по БИН, вытащили про них всю информацию в Excel и по каждому стали считать то, как на них скажется повышение порога. Мы работали вместе с НПП «Атамекен», там тоже есть моделисты. У нас было очень много споров, потому что иногда потенциальный объем налоговых поступлений у нас был больше. А иногда даже у них был больше.

Мы делали расчеты при различных порогах, при различных количествах ОКЭДов. Изучали разные варианты: если освободить от НДС сельское хозяйство, медицину, другие виды деятельности. С инфляцией все то же самое. Мы сначала посчитали на своей модели, потом дали посчитать Нацбанку.

Из-за повышения инфляции нам нужно будет направить дополнительные средства на индексацию зарплат бюджетникам, пенсий, адресной соцпомощи. При ставке НДС в 16% мы планируем выделить на это около 600 млрд тенге.

НДС должен быть 20%, но у нас строгая вертикаль власти, поэтому делаем 16%

Министерство неоднократно говорило, что общие и социальные расходы бюджета будут ежегодно расти. Не получится ли так, что через 5-7 лет в бюджете опять возникнут дыры? И не придется ли правительству снова возвращаться к налоговой реформе и все-таки повышать НДС до 20%?

Мое личное мнение, как эксперта, — нам уже нужно повышать ставку до 20%. Но у нас строгая вертикаль власти, поэтому делаем 16%. Но я бы еще по одному проценту добавлял каждый год, чтобы потом не так больно было. Согласен с вами, расходы будут расти. У нас они сейчас 25 трлн тенге, а в 2029 году будут около 32-35 трлн тенге.

Наше положение будет зависеть от того, насколько эффективно в 2026-2027 годах мы потратим те деньги, которые соберем. Потому что если бюджет развития возрастет, это потом будет генерировать нам доходы. Но если нам этого не будет хватать, тогда нужно будет эту разницу чем-то закрывать.