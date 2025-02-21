Какие ошибки совершило правительство при объявлении реформы НДС?

Реформа НДС обнажила старые проблемы в коммуникации государства — как с обществом, так и на разных уровнях системы госуправления.

За последние две недели чиновники объездили почти все регионы, чтобы встретиться с предпринимателями. Но не для того, чтобы предварительно обсудить с ними содержание реформы, а чтобы придать легитимности уже принятому решению.

Опрошенные «Властью» эксперты напоминают, что это привычная практика для властей Казахстана. Они не вовлекают общество в дискуссию по поводу изменения той или иной политики, предпочитая делать это в кулуарах. А отсутствие реального представительства в парламенте и других государственных органах лишает граждан возможности влиять на решение на других этапах его принятия.

Кулуарный подход позволяет государству легко менять позицию. Несмотря на обещание подтолкнуть крупный бизнес больше вкладывать в развитие страны, которое президент Касым-Жомарт Токаев дал после Қанды Қаңтар, бремя налоговой реформы ляжет в основном на МСБ и потребителей.

Но и кулуарный способ принятия решений не отличается последовательностью. Несмотря на поручения президента правительству переосмыслить саму логику НДС, его экономический блок выступал лишь с предложением повысить ставку. Кабмин, как полагают эксперты, не основывал свои предложения на каких-либо серьезных моделях и не рассматривал их в контексте долгосрочной экономической политики.

Как итог, гражданам была представлена плохо спроектированная реформа, которая может не только ухудшить благосостояние населения, но и повысить зависимость экономики от экспорта природных ресурсов.

Тур по регионам

В начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству детально обсудить налоговую реформу с бизнесом. Но фактически решение о повышении НДС до 16% было принято еще 10 февраля. В это же время экономический блок правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым отправился в регионы для его разъяснения.

Во время встреч представители министерства национальной экономики, включая самого министра Серика Жумангарина, раз за разом повторяли: «ставка НДС в Казахстане является одной из самых низких в мире», а ее повышение и расширение круга налогоплательщиков создаст «равные конкурентные условия» и увеличит доходную часть бюджета.