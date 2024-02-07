Завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников поручил Токаев

Государственные органы не извлекают уроки из системных ошибок, которые довели отрасль коммунально-энергетического сектора до нынешнего состояния, заявил в среду в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил правительству в приоритетном порядке завершить в 2024 году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска.

«Требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния», - заявил Токаев.

В частности, привел он примеры, затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2, более десяти лет (с 2012 года – В.) не могут восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Также есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2.

«Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы», - предупредил глава государства.

В целом, констатировал он, страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды. Это, по его мнению, «стало следствием ряда просчетов», в частности, из-за отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий и искусственного сдерживания тарифов. Как подчеркнул глава государства, нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов. В том числе, долгосрочные тарифы, которые позволят в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. По мнению президента, субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Однако нужно обеспечить эффективный контроль. Также следует вести систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн.

«Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением», - заключил президент.