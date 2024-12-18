5,4 млрд тенге вернут казахстанцам предприятия тепло- и электроснабжения из-за невыполненных в 2023 году обязательств

Предприятия тепло- и электроснабжения вернут казахстанцам 5,4 млрд тенге, установив временные компенсирующие тарифы. Причина возврата в том, что в 2023 году монополисты не выполнили обязательства по модернизации или развитию инфраструктуры, которые они взяли на себя при повышении тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», сообщает Ranking.kz.
Отчеты субъектов естественных монополий за 2023 год, которые анализирует комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики, показали, что взятые на себя обязательства не выполнили 108 предприятий. В основном это предприятия теплоснабжения. Им предстоит вернуть потребителям 4,2 млрд тенге через временный компенсационный тариф, а поставщикам электроэнергии — 1,2 млрд тенге.
По сравнению с результатами 2022 года объемы возврата снизились почти на 35%. За тот год предприятия теплоснабжения должны были вернуть казахстанцам 6,6 млрд тенге, а электроснабжения — 1,5 млрд тенге.
Согласно анализу Ranking.kz, после повышения тарифов инвестиции в основной капитал предприятий-поставщиков электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха по итогам 2023 года составили почти 1,2 трлн тенге, что на 36% больше показателя 2022 года. По итогам 10 месяцев 2024 года инвестиции выросли относительно аналогичного периода 2023 года лишь на 2,1% до 871,2 млрд тенге.
Ранее аналитики Finprom.kz также сообщали, что монополисты в сфере водоснабжения и водоотведения вернут казахстанцам свыше 23,1 млрд тенге. Взятые на себя обязательства в 2023 году не выполнили 184 субъекта естественных монополий, преимущественно из сектора водоснабжения — на них приходится 22,3 млрд тенге от общей суммы возврата.
После повышения тарифов объем инвестиций в основной капитал предприятий водоснабжения, а также в канализационную систему и систему контроля над сбором и распределением отходов по итогам 2023 года составили 598,6 млрд тенге — почти на 19,2% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2024 года инвестиции выросли относительно аналогичного периода 2023 года лишь на 3% до 422,4 млрд тенге.
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