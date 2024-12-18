5,4 млрд тенге вернут казахстанцам предприятия тепло- и электроснабжения из-за невыполненных в 2023 году обязательств

Предприятия тепло- и электроснабжения вернут казахстанцам 5,4 млрд тенге, установив временные компенсирующие тарифы. Причина возврата в том, что в 2023 году монополисты не выполнили обязательства по модернизации или развитию инфраструктуры, которые они взяли на себя при повышении тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», сообщает Ranking.kz .

Отчеты субъектов естественных монополий за 2023 год, которые анализирует комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики, показали, что взятые на себя обязательства не выполнили 108 предприятий. В основном это предприятия теплоснабжения. Им предстоит вернуть потребителям 4,2 млрд тенге через временный компенсационный тариф, а поставщикам электроэнергии — 1,2 млрд тенге.

По сравнению с результатами 2022 года объемы возврата снизились почти на 35%. За тот год предприятия теплоснабжения должны были вернуть казахстанцам 6,6 млрд тенге, а электроснабжения — 1,5 млрд тенге.

Согласно анализу Ranking.kz, после повышения тарифов инвестиции в основной капитал предприятий-поставщиков электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха по итогам 2023 года составили почти 1,2 трлн тенге, что на 36% больше показателя 2022 года. По итогам 10 месяцев 2024 года инвестиции выросли относительно аналогичного периода 2023 года лишь на 2,1% до 871,2 млрд тенге.

Ранее аналитики Finprom.kz также сообщали, что монополисты в сфере водоснабжения и водоотведения вернут казахстанцам свыше 23,1 млрд тенге. Взятые на себя обязательства в 2023 году не выполнили 184 субъекта естественных монополий, преимущественно из сектора водоснабжения — на них приходится 22,3 млрд тенге от общей суммы возврата.

После повышения тарифов объем инвестиций в основной капитал предприятий водоснабжения, а также в канализационную систему и систему контроля над сбором и распределением отходов по итогам 2023 года составили 598,6 млрд тенге — почти на 19,2% больше, чем годом ранее. По итогам 10 месяцев 2024 года инвестиции выросли относительно аналогичного периода 2023 года лишь на 3% до 422,4 млрд тенге.