Токаев обсуждал с Путиным участие «Росатома» в строительстве
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Консорциум по строительству АЭС возглавит казахстанская компания как заказчик

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что обсуждал вопрос строительства АЭС в стране со своим российским коллегой в ноябре 2024 года.

«Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании «Росатом», обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом», - сказал он в интервью газете «Ана тілі», опубликованном в пятницу.

«Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных», - добавил Токаев.

Президент отметил, что в 2025 году «будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение».

«Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС», - сказал он.

«Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее», - заключил президент.

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