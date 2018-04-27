Куда смотрят памятники

Жанара Каримова, Vласть Фотографии Рината Бесбаева Vласть запечатлела памятники и то, что они «видят». Памятник революционера, участника Гражданской войны Алиби Джангильдина находится перед зданием железнодорожного вокзала Алматы I, но взор его направлен в сторону улицы Сейфуллина. Он установлен в 1975 году. Скульпторы Тулеген Досмагамбетов, Ольга Прокопьева и архитектор Шот-Аман Валиханов получили за эту работу государственную премию Казахской ССР в 1976 году. Высота памятника 11 метров.



Шестиметровый бронзовый памятник Амангельды Иманову установлен в 1947 году в сквере его же имени. Это один из первых монументальных памятников в городе. Скульптор — Хасбулат Аскар-Сарыджа, архитектор — Толеу Басенов. Амангельды Иманов мог бы смотреть на ТЮЗ имени Мусрепова, но предпочел деревья.



В Алматы есть два памятника поэту и драматургу Мухтару Ауэзова. Перед фасадом одноименно театра писатель задумчиво сидит в кресле и смотрит на здание алматинского цирка. Он включен в список памятников градостроительства и архитектуры. Над ним работали архитекторы Баймурзаев, Кайнарбаев и Жаксылыков, скульптор Ескен Сергебаев, который был удостоен государственной премии Казахстана в 1982 году. Второй памятник в виде бюста установлен в 1967 году в сквере рядом театром оперы и балета имени Абая. Он отлит из чугуна, постамент изготовлен из серого гранита. Скульптор — Тулеген Досмагамбетов, архитектор — Малбагар Мендикулов.

Памятник революционеру Токашу Бокину установлен в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев в 1980 году. Его высота 5 метров, выполнен он из серого гранита. Скульптор — Бахытжан Абишев, архитектор — Шот-Аман Валиханов. 38 лет Бокин наблюдал за тем, как меняется центр города, а на улице Кунаева «вырастает» бизнес-центр.

Памятник Абылай хану установлен 16 декабря 2000 года на площади перед зданием железнодорожного вокзала Алматы II. Над ним работала большая команда: руководитель авторского коллектива Баймагамбетов, скульптор Сатыбалдин, архитекторы Ералиев, Баймагамбетов, Сидоров, конструктор Еркинов, литейные работы выполнил Волков. Взору хана предстает прекрасная картина: горы и проспект его имени.

Памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди установлен в октябре 2003 года по инициативе индийского посольства. Автор — скульптор из Мумбаи Гаутам Пал.

В Алматы Ганди наблюдает за гуляющими в парке людьми.