Как поменялись люди и город

Ольга Гумирова

Мы с мамой стоим рядом с перекрестком улиц Чапаева-Астрономическая (ныне Манаса-Габдуллина). Этот район начали застраивать в конце пятидесятых - в начале шестидесятых годов прошлого столетия. Наш дом под номером 63 появился одним из первых. Ордер получили в конце декабря 1959 года. Новый год встречали в теплых и, как многим тогда казалось, просторных квартирах, построенных по программе, инициированной Хрущевым, в то время руководителя СССР. Отсюда и название домов – "хрущевки".



Радость была великая. Большинство соседей, как и наша семья, перебрались в квартиры из ветхих времянок-полуземлянок, бараков и коммуналок.

Дом – с печным отоплением и без горячей воды (газ в и горячую воду провели позже, в честь чего был устроен внеочередной капитальный ремонт). Он – из серии экспериментальных домов ХОЗУ Совмина Казахской ССР, на песчаной подушке. По этой технологии позже возвели гостиницу Казахстан. Это мне отец рассказал, который лично принимал участие в строительстве нашего дома. Большую часть квартир получили сотрудники и рабочие этой организации, поэтому многие были знакомы друг с другом.

Особенность этого района, как позже стали называть, Выставки, в том, что большинство домов заселялись именно по такому принципу – ведомственному. Знаю, что в нескольких домах по соседству жили геологи, чуть ближе к улице Тимирязева – преподаватели КазГУ. Может быть, поэтому отношения между соседями изначально складывались дружеские, почти родственные – вместе отмечали праздники и дни рождения, ходили друг к другу в гости, например, на телевизор, это чудо прогресса в начале шестидесятых имелось далеко не у всех.

Еще одна традиция тех лет, почти забытая сейчас – въехал в новый дом – посади дерево – соблюдалась свято. Причем, никого особо и уговаривать не приходилось. Организаторами больших субботников выступало домоуправление, аналог нынешнего КСК. Я помню, как вместе с родителями на грузовике ездила куда-то за город за саженцами и как мы вместе с соседями сажали их не только около дома, но и вдоль улиц. Некоторые деревья сохранились до сих пор.