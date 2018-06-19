Как поменялись люди и город

Алматы, как и любой современный город, меняется стремительно. Фоторедактор Vласти Жанара Каримова попросила алматинцев найти свои старые фото, где они позируют на фоне известных зданий, и сделать фото на том же месте сейчас, годы спустя. Каждый из героев рассказал о том, какие воспоминания у него связаны с местом, где сделаны два фото.
Ольга Гумирова
Мы с мамой стоим рядом с перекрестком улиц Чапаева-Астрономическая (ныне Манаса-Габдуллина). Этот район начали застраивать в конце пятидесятых - в начале шестидесятых годов прошлого столетия. Наш дом под номером 63 появился одним из первых. Ордер получили в конце декабря 1959 года. Новый год встречали в теплых и, как многим тогда казалось, просторных квартирах, построенных по программе, инициированной Хрущевым, в то время руководителя СССР. Отсюда и название домов – "хрущевки".
Радость была великая. Большинство соседей, как и наша семья, перебрались в квартиры из ветхих времянок-полуземлянок, бараков и коммуналок.
Дом – с печным отоплением и без горячей воды (газ в и горячую воду провели позже, в честь чего был устроен внеочередной капитальный ремонт). Он – из серии экспериментальных домов ХОЗУ Совмина Казахской ССР, на песчаной подушке. По этой технологии позже возвели гостиницу Казахстан. Это мне отец рассказал, который лично принимал участие в строительстве нашего дома. Большую часть квартир получили сотрудники и рабочие этой организации, поэтому многие были знакомы друг с другом.
Особенность этого района, как позже стали называть, Выставки, в том, что большинство домов заселялись именно по такому принципу – ведомственному. Знаю, что в нескольких домах по соседству жили геологи, чуть ближе к улице Тимирязева – преподаватели КазГУ. Может быть, поэтому отношения между соседями изначально складывались дружеские, почти родственные – вместе отмечали праздники и дни рождения, ходили друг к другу в гости, например, на телевизор, это чудо прогресса в начале шестидесятых имелось далеко не у всех.
Еще одна традиция тех лет, почти забытая сейчас – въехал в новый дом – посади дерево – соблюдалась свято. Причем, никого особо и уговаривать не приходилось. Организаторами больших субботников выступало домоуправление, аналог нынешнего КСК. Я помню, как вместе с родителями на грузовике ездила куда-то за город за саженцами и как мы вместе с соседями сажали их не только около дома, но и вдоль улиц. Некоторые деревья сохранились до сих пор.
Нургуль Нусипжанова
Мне тут год и три месяца. Фото сделано на старом Арбате, которого сейчас нет.
Наверное, самым любимым местом здесь были фонтаны. Вернее, травянистый каскад между фонтанов. Зимой это были экстремальные горки, где ты ощущал себя участником Глобал гатс по Nickelodeon.
Здесь можно было встретить Деда Мороза, который играл в шахматы со стариками, прочесть ему стишок и получить тут же подарок. Здесь рисовали шаржи, а также выставляли бесконечные пейзажи жайляу и лошадей. И конечно запомнились концерты на фонтанах, куда без них. Горько было не высыпаться в выходные под саундчек в 9 утра: «раз-раз, раз-раз, проверка микрофона». Наверное, вся эта эпоха пришла к концу с появлением игрушек танцующих щенят и закладки новой плитки.
Асель Джабасова
На снимке мне 4 года, папа фотографировал на свой «Зенит», а потом проявлял фотографии в нашей маленькой ванной комнате. Мы тогда ждали появления на свет моей сестрёнки. ТЮЗ казался невероятно огромным, а чтобы обежать фонтан, требовалась вечность. От фонтана я бежала к папе и он подкидывал меня в небо к солнцу. Счастье.
Айдос и Ислам Рысалиевы
Рассказывает Айдос: Мы жили тогда в том районе, за Универсамом. Мне давали немного денег и я ходил туда за продуктами. Помню, как однажды мама отправила меня обратно в Универсам, потому что, по ее мнению, мне выдали несвежий хлеб. Мне, третьеклашке, было страшно возражать взрослой продавщице, но мама страшнее.
Мы часто гуляли по Арбату, тогда он запомнился мне просторным, с множеством разных людей. На фотографии мне около 8 лет, а Исламу 3 года. Её сделал один из уличных фотографов, а спустя несколько дней мама забрала снимок. Мы стоим в сквере, где через 8 лет откроют «Пассаж».
Надежда Собачкина
Это был выпускной вечер. Я с начала и до конца училась в 20-й школе, все 10 лет. Тогда еще не было 11-летнего образования. Мы сначала отметили выпускной в школе, а потом пошли на площадь возле Дома правительства. Я даже не помню, кто меня фотографировал. Но помню, что этот костюм сама сшила. Выкройку было сложно достать, я взяла материал муар, а учительница английского языка дала мне хорошую выкройку. Туфли купила то ли венгерские, то ли чешские. И страшно натерла себе пятки, это было мое самое большое огорчение.
Ну и грустно, конечно, было, что закончилось детство. Поступила в институт, но не сразу, не хватило баллов. Поэтому работала нянечкой в детском саду. На второй год вновь пробовала поступить на архитектурный факультет в Политех, но опять не прошла по конкурсу. Помню, стоим мы с несколькими девчонками. К нам подошел мужчина и говорит: «Девочки, ну что вы будете год терять? Давайте в КазПИ на физфак. Там мальчики, которых забирают в армию, поэтому есть возможность пройти по конкурсу». Так мы ушли в надежде, что через год вернемся и поступим туда, куда хотели. Так и закончила педагогический институт. Потом преподавала физику в Иссыке 2 года и вернулась в Алма-Ату. Потом я работала в министерстве лесной деревообрабатывающей промышленности 19 лет. Это как раз на Панфилова и Советской. Когда я была беременная, я очень часто гуляла возле этих фонтанов, неподалеку продавали газировку и квас. Пила то одно, то другое, отдыхала. Поэтому это для меня такое важное место.
Светлана Спатарь
Я родилась в Алма-Ате и все свои 40 лет живу на улице имени Сергея Луганского. Рядом с нашим домом находится Дворец школьников (ранее назывался Республиканский Дворец пионеров и школьников). Он был построен в 1983 году и является памятником архитектуры. Как его строили я не очень помню, но хорошо помню, как мы с друзьями радовались его открытию и мечтали, в какой же кружок мы пойдем. С Дворцом и сквером рядом с ним связана вся моя жизнь. Во Дворце я много лет занималась художественной гимнастикой и получила спортивное звание «кандидат в мастера спорта». Здесь же я училась плавать в бассейне, рисовать в ИЗО-студии и шить в кружке «Мягкая игрушка». А также познавала горные правила с ребятами из кружка «Юный турист» и основы дрессировки собак в кружке «Юный кинолог»… И всё это, кстати, абсолютно бесплатно. В общем, у меня было по-настоящему интересное и счастливое детство благодаря тому, что мы жили рядом с Дворцом…
Уже в подростковом возрасте, как сейчас говорят, тинейджерами, мы с друзьями и своими собаками каждый вечер встречались и гуляли в этом сквере у Дворца. Веселое было время. Как видно на фотографиях, елочки тогда были не такими высокими. Надо сказать, за 35 лет сквер практически не изменился! Только деревья выросли. Всё так же со своего постамента на нас смотрит первый комсомолец Казахстана Гани Муратбаев в бронзовом обличье. Все эти годы здесь цветут прекрасные ароматные розы, развеваются флаги на флагштоках центральной аллеи, и даже остались в сохранности гранитные бордюры на дорожках. Обновлялись только покрытие, скамейки и фонари. То есть до сих пор сквер сохранился таким, каким его задумывали архитекторы, когда проектировали Дворец. Именно поэтому горожане, которые живут рядом со сквером и постоянно тут гуляют, очень возмутились планам акимата по реконструкции сквера. Она предусматривала полное изменение концепции сквера и вырубку деревьев.…После возмущения общественности аким города дал поручение изменить проект и сохранить деревья. Очень надеюсь, что его поручение будет выполнено, а мы будем так же гулять в любимом сквере по тем же дорожкам среди родных елочек!
Динара Исабекова
С младшим братом Таиром мы пошли на дневной сеанс кинотеатра Сары Арка, смотреть «Пираты Карибского моря: проклятие Чёрной жемчужины». Кстати, это был его первый поход в кинотеатр. Оба были в восторге от фильма.
Снимок сделан после сеанса на мой пленочный фотоаппарат марки Skina. Я тогда «заболела» фотографией и обожала снимать все и всех, и сама любила оказываться в кадре. Тогда все в один голос твердили, что я трачу деньги впустую, покупая пленки и распечатывая снимки. Сейчас, пересматривая все фото, понимаю, что они бесценны!
Сегодня мне уже 30 лет, а у Таира скоро состоится вручение диплома - он окончил бакалавриат в «Нархозе».
Роксана Абуова и Дана Алтайбаева
Рассказывает Дана Юсипбаевна: Роксаночке 4 года было, мы жили в другом городе, но все время проводили в Алма-Ате. Поскольку я — алматинка и Роксана родилась тут. Моя школа была на месте гостиницы Алматы. Это была одна из известных школ, до революции она была женской гимназией. Потом ее преобразовали в школу №10 имени Некрасова. По-моему, она была женской до 54 года, потом к нам пришли мальчики из 25 школы.
Так как наша школа находилась между двумя театрами, мы каждое воскресение все ходили в театр. Одно воскресенье в оперный на утренний детский спектакль, а другое воскресение - в ТЮЗ. Посещение театров очень много дало нашему поколению в развитии. Кроме того, мы часто гуляли у ГАТОБа и видели Сергея Калмыкова, как он рисовал этюды, оперный театр. Уже спустя время мне подарили каталог с его работами, я увидела написанный им оперный театр. И я поняла, что мы присутствовали при создании этой работы.
Мы окончили школу в 1961 году и были практически последним выпуском. Стройка гостиницы началась в середине 60-х.
Елена Бекбоева
Фотография была сделана в июне, мне было 2.5 года. Мы с дедушкой отправились на прогулку, обычно мы гуляли по улице Ленина, а потом ехали встречать бабушку. Она работала кассиром в продуктовом магазине на Комсомольской - Карла Маркса. Фотография была сделана спонтанно одним из фотографов, дежуривших у Дворца Ленина.
Мне не запомнился внешний вид здания, но я отчетливо помню, как уже в подростковом возрасте мы ходили сюда на концерты Губина, Тодеса и Иванушек.
Антонина Шипулина
На фотографии мне 6 лет, а брату Игнату 3 года. Нас сфотографировал папа возле фонтана Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Это 1988 год, мы всей семьей поехали погулять в центр города на майские праздники. После прогулки пошли есть мороженое в «Театральное кафе», которое алматинцы тогда называли «Театралка». Мороженое помню очень хорошо - разноцветные шарики, посыпанные тёртым шоколадом, в металлической мороженице с ложечкой.
Светлана Ромашкина
Эта фотография сделана после парада в честь Октябрьской революции.
Я плохо помню сами парады, знаю лишь, что народ в процессе активно согревался разными напитками, а на площади можно было купить пирожки, чебуреки, беляши, а иногда «выбрасывали» и что-то дефицитное.
Между двумя шестнадцатиэтажками висит изображение Ленина. Всего пару лет назад из интервью Сауле Сулейменовой я узнала, что вождя сделали из флажков. За моей спиной находится двухэтажный книжный магазин «Жалын», одно из любимых мест моего детства, сейчас там ничего нет. Мы с бабушкой провели много времени в этом магазине, пытаясь «поймать» книги по талонам.
До сих пор помню эту шапку, я ее почти не носила, потому что она была связана из шерсти и страшно кололась, но считалась «нарядной» и ее разрешали носить только по праздникам. Вся одежда, которая здесь на мне, была прислана бабушкой из Беларуси, и само фото по задумке другой моей бабушки должно было означать, что по дороге ничего не украли, все дошло и подошло.