«Театр начинается с драматурга»

Олжас Жанайдаров говорит, что ему в Казахстане не хватает такого канала продвижения текстов молодых авторов в тех же гостеатрах, «когда эскиз спектакля готовится в ограниченный срок, буквально за неделю, и без вложения особых средств, а затем показывается публике, которая и решает, быть спектаклю или не быть». По его мнению, здесь нужны только воля и «немного организаторских способностей», чтобы это реализовать.

Альмира Исмаилова же недоумевает, почему за столько лет за неимением грантов на независимые театральные проекты не могут выделить так называемый слот для казахстанских драматургов в гостеатрах, чтобы хотя бы раз в год делать постановки по их текстам.

«Это уже даст большой буст всему нашему движению, которое просто не видит перспектив развития», - считает она.

Мукан отмечает, что неоднократно поднимал все проблемные вопросы в министерстве культуры, но пока результатов никаких нет, «театры сами себе хозяева, сами решают, что делать, и в этом отношении никто не может повлиять». Кроме того, в самом министерстве не хватает специалистов по театрам, работает всего «один-два человека», которые не могут решить все проблемы.

«Поэтому наши предложения остаются не у дел. Если есть критика, надо реагировать. И решать проблему. В этом отношении безответно много остается. Конечно, они (Минкультуры – В.) тоже делают что-то, но это быстро не реализуется. Я понимаю, этот механизм пока сдвинешь… Это очень сложно», - констатирует он.

Однако он надеется, что консенсус с министерством будет достигнут и что «за каждым автором театры будут бегать».

В то же время все драматурги уверены, что для того, чтобы тебя ставили в театрах, важно себя продвигать: участвовать в фестивалях, посещать различные театральные мероприятия, знакомиться с режиссерами и другими театральными деятелями, если есть возможность, самому продюсировать спектакли.

Например, Ольга Малышева говорит, что если бы не была лично знакома с Фархатом Молдагали и не делала бы с ним какие-то совместные проекты, то вряд ли бы ее как русскоязычного драматурга поставили в казахском театре (в ТЮЗ им. Мусрепова идет спектакль «Раечка» по ее пьесе, переведенной на казахский язык).

Алишер Рахат отмечает, что, несмотря на то что выиграл немало конкурсов по драматургии, в том числе государственных, режиссеры и актеры начали приглашать его в проекты только после того, как Фархат Молдагали поставил спектакль по его пьесе.

«Это везде так и работает. Поэтому нужны фестивали, резиденции, конкурсы», - считает он.

Олжас Жанайдаров полагает, что можно и знакомиться, и вступать в творческое сотрудничество, и самому ставить спектакли и даже играть в них, продюсировать, придумывать проекты, но в большинстве своем авторы – люди скромные и непассионарные, и требовать от них большего, если это не отвечает их органике, не нужно – они этим заниматься не обязаны.

«Драматурги всего лишь хотят писать тексты в надежде, что это кому-нибудь понравится. Более того, сил, которые они потратят на хождения, знакомства и продвижение, может потом как раз не хватить для написания хорошей пьесы. Такой способ оправдан, лишь если он приносит дополнительную энергию и удовольствие», - говорит он.

Анастасия Тарасова в свою очередь подчеркивает, что «ни один режиссер, ни один театр не возьмет ставить пьесу по знакомству, за хорошие отношения и за что-то еще».

«Но если драматург приходит с каким-то бюджетом, чтобы поставить свою пьесу, договаривается с театром, то театр, если ему интересна такая форма сотрудничества, ставит эту работу. И это нормальный коммерческий проект, таких примеров много», - говорит она.

Между тем Амангельды Мукан считает, что формат существующих конкурсов и премий для драматургов нужно пересмотреть. Он поясняет, что если победившие поэты и писатели могут издать на полученную премию книгу и она будет продаваться, то для драматургов нет никаких перспектив.

«В этом отношении у нас конкурсы нецелесообразно проводятся, это просто мертвым грузом остается. Победитель получил миллион тенге, и на этом закончилось, никто не вспоминает даже, театры не знают, что был конкурс и победителем стал такой-то», - отмечает он.

Поэтому он предлагает во всех конкурсах, где есть номинация «Драматургия», предусмотреть бюджет еще и на постановку спектаклей по пьесам победителей. Тогда, по его мнению, театры будут заинтересованы, и «это будет живой конкурс, все пьесы победителей дойдут до зрителя».

В целом же, чтобы разом решить все существующие в драматургии проблемы, говорит Мукан, нужен отдельный закон о театрах, где были бы учтены все «болевые точки». Но и тут «пока сдвигов нет».

«Надеюсь, мы в конце концов этот закон примем. И тогда, я думаю, мы решим много чего», - заключил он.