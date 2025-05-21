Природа, технологии и катастрофы

Недавно в книжном клубе Book Kultura мы читали нашумевшую книгу американского писателя Ричарда Пауэрса. У него была очень захватившая меня идея, что для деревьев мы — люди — слишком мелкие. Настолько, что они нас даже не видят. Более того, они могут жить столетиями, а мы едва доживаем до 80-90 лет. По сравнению с деревьями человеческая жизнь настолько ничтожна, что мы для них как будто не существуем. Автор книги также размышляет о развитии нашей планеты. О том, сколько миллионов лет понадобилось, чтобы гигантские скалы превратились в песок и на останках животных со временем выросли целые лесные массивы.

Если метафорически сравнить историю Земли с одним днем, в котором 24 часа, то человек появился буквально в последние минуты до полуночи. Поэтому мы здесь если не гости, то точно новички. Но уже успели многое натворить. В парадигме постоянного ускорения, к сожалению, нам трудно думать о сложных категориях.

Память о катастрофах прошлого

Восемь лет назад в рамках Artbat Fest, посвященного теме воды, я побывала на Арале, чтобы найти брошенные корабли — их тогда оставалось буквально единицы. Помню, как я вышла из машины в аральские пески и в минуты оказалась усыпана мелкой, едва заметной соленой пылью.

Вернувшись в Алматы к своей рутине, я продолжала вспоминать то бесконечно белое пространство из соли, размышляя о том, что же мы — человечество — наделали. Это было не чувством стыда перед природой, а, скорее, страхом за нас самих. Как далеко могут зайти наши амбиции и в какой момент всё это станет необратимо?

Арал — или то, что от него осталось — стал для меня безмолвным огромным чудовищем, которое мы породили. Оно стоит на месте бывшей воды и смотрит на нас. Или мы смотрим в эту пустоту и понимаем, что допустили что-то неотвратимое, от чего мы сами пострадаем.

В состоянии горя, страха и желания охватить весь масштаб потери воды, я начала рисовать свои первые эскизы и орнаменты. В тот момент я не решилась обратиться к ткачеству и пошла другим путем — так начались занятия по домбре за полтора года до пандемии.

Тем не менее эскизы ковра у меня остались. И когда в 2024 году инициаторки Ancient Futures Хана Цвелбар и Дана Молжигит рассказали мне о своей идее, я предложила сделать ковер по тем эскизам. На тот момент я училась войлоковалянию, не совсем понимая зачем, но чувствуя сильное внутреннее желание.

В итоге для проекта Ancient Futures я приготовила три ковра. Это полотна из войлока и самой простой казахской традиционной вышивки. Через них я рассказываю об экологических катастрофах, которые произошли за последние 100 лет: исчезновение Аральского моря, Семипалатинский полигон с ядерными испытаниями и освоение Целины. Все эти амбиции и страхи человека оставили незаживающие раны на теле Земли.