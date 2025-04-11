Вторая жизнь «железных коней»

После того как грузовик был восстановлен, братья поняли, что хотят продолжить начатое. Они даже задумались о создании собственного музея ретротехники. Но, как признается Ербол Баренов, главное для них было то, что они сделали это для себя, для души и в память о прошедшей эпохе.

Сегодня в автопарке Бареновых девять машин, не считая пяти легковых автомобилей. Из девяти грузовиков восемь на ходу. Ербол Баренов объясняет, что они занимаются реставрацией только грузовиков, так как найти запчасти для легковых автомобилей трудно. По его словам, это связано с тем, что на грузовых машинах металл толще, и его проще достать.

«Легковые автомобили у нас есть на другой базе. Все-таки приоритет у нас на грузовики, потому что легковушки встречаются чаще, а отреставрированных грузовых машин почти нет. Сложности в реставрации – это кузовные работы, поскольку большинство деталей давно сгнило. Машинам ведь по 70-80 лет. А вот с мотором проблем нет, мы наладили эту работу», – поясняет Ербол Баренов.