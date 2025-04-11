Вторая жизнь «железных коней»

В Астане работает уникальный цех по восстановлению ретроавтомобилей, который организовал энтузиаст Ерлан Баренов. Как реставраторы находят полусгнившие машины, восстанавливают их и возвращают к жизни – в материале «Власти».
На парковке автокомплекса, расположенного в районе промзоны на окраине столицы, в два ряда выстроились различные грузовики советской эпохи. Из ближайшего цеха доносится грохот, крики рабочих и гул оборудования. Навстречу выходит мастер Ербол Баренов, младший брат Ерлана. Сегодня он расскажет об общем деле, так как Ерлан Баренов находится в командировке.
Ербол рассказывает, что идея реставрации советских автомобилей возникла в 2009 году, когда они решили почтить память об отце. Тогда братья воссоздали точную копию его рабочей машины – ГАЗ-51. Он подводит нас к большому грузовику желтого цвета.
«В детстве мы на ней учились ездить, можно сказать, постигали азы вождения. В 2010 году восстановили ее, собрали точную копию. Пришлось восстанавливать по старым фотографиям. Машина получилась один в один. Вот видите, на двери даже есть логотип совхоза «Воздвиженский», откуда мы родом», – указывает Ербол Баренов.
После того как грузовик был восстановлен, братья поняли, что хотят продолжить начатое. Они даже задумались о создании собственного музея ретротехники. Но, как признается Ербол Баренов, главное для них было то, что они сделали это для себя, для души и в память о прошедшей эпохе.
Сегодня в автопарке Бареновых девять машин, не считая пяти легковых автомобилей. Из девяти грузовиков восемь на ходу. Ербол Баренов объясняет, что они занимаются реставрацией только грузовиков, так как найти запчасти для легковых автомобилей трудно. По его словам, это связано с тем, что на грузовых машинах металл толще, и его проще достать.
«Легковые автомобили у нас есть на другой базе. Все-таки приоритет у нас на грузовики, потому что легковушки встречаются чаще, а отреставрированных грузовых машин почти нет. Сложности в реставрации – это кузовные работы, поскольку большинство деталей давно сгнило. Машинам ведь по 70-80 лет. А вот с мотором проблем нет, мы наладили эту работу», – поясняет Ербол Баренов.
Из-за отсутствия комплектующих ремонт раритетных машин может растянуться на годы.
«К счастью, пока есть запасы с советских времен, да и старички на базарах что-то продают, ищем детали по сайтам. Но все равно это сложно», – вздыхает Баренов.
Автомобили реставраторы находят в бывших совхозах и в пунктах приема металлолома.
Немного о самом бизнесе Бареновых. Предприятие «Автодело» было основано в 90-е годы. Тогда Ерлан Баренов стал одним из первых в столице, кто начал перегонять автомобили из Европы. Позже он занялся поставками запчастей.
«Сначала предприятие располагалось на улице Фрунзе, 11, но здание снесли. Затем мы переехали на другую базу, но и ее также вскоре снесли. В итоге, в 2018 году, мы обосновались здесь. Территория и боксы стали гораздо просторнее», – рассказывает Ербол Баренов.
Предприятие продолжает заниматься ремонтом автомобилей и продажей запчастей. Сегодня в команде восемь человек. По словам мастера, это именно те специалисты, которые непосредственно занимаются реставрационными работами. Ербол Баренов подчеркивает, что у каждого сотрудника своя специализация. Среди них особо выделяется Гагик Аджиманян – мастер по покраске, который также занимается рихтовкой.
«Был у нас еще хороший плотник, но, к сожалению, он скончался. Он занимался ремонтом кузовов. А так все выполняем своими руками, это командная работа, мы друг друга подменяем. Ерлан тоже подключается, приходит, помогает, подсказывает, как должно быть – у него опыта больше. Брат ведь окончил автодорожный техникум, – рассказывает Ербол Баренов и приглашает нас пройти в цех. – Я сам больше работаю как моторист и агрегатчик, занимаюсь ходовой частью. А кузовными работами занимаются другие ребята, наши сварщики. К сожалению, сейчас их нет здесь. Все разъехались. Два человека отпросились, кто-то уехал на фуре в дальнобой, у них своя работа», – добавляет Ербол Баренов.
В боксе чувствуется характерный запах бензина, который так свойственен советской технике. Слесарь Серик Иманкулов работает над каким-то старым грузовиком, что-то подкручивает, полностью поглощен процессом.
«Вот это у нас УралЗИС-355М, тоже старая машина. До этого у нас было два таких 1948-1949 годов выпуска. Лет десять назад коллекционеры выкупили у нас обе машины. Сейчас собираем машину 1955 года. На данный момент с Сериком работаем вдвоем», – объясняет Баренов.
Серик Иманкулов работает здесь практически с самого начала. Он пришел на предприятие в 2009 году, еще совсем молодым специалистом. Признается, что работа его сразу затянула.
«В мой первый год мы собрали «газон» с желтой кабиной. Это нас так увлекло, что мы начали реставрировать другие машины», – вспоминает Иманкулов.
Он, как и Ербол Баренов, отмечает, что главная сложность заключается в поиске оригинальных запчастей. Серик подчеркивает, что каждая машина как будто живая, с собственным характером.
Все грузовики используются работниками автокомплекса круглый год по своему прямому назначению. Ербол Баренов предлагает вернуться на стоянку. Он начинает обходить каждый грузовик, подробно объясняя его назначение и особенности.
«Все требует аккуратности в эксплуатации. Вот тот ГАЗ-51 цвета хаки, второй по счету – мы на нем возим воду на наш другой участок. Там стоят прицепы, с помощью которых мы перевозим песок, перегной, организуем переезды. Следующая, серая машина – такая же модель, но с компрессорной станцией. Мы используем ее в строительных работах. А машина с будкой – это аэродромная установка также на базе ГАЗ-51. С ее помощью обогревают двигатели самолетов», – перечисляет мастер.
Кроме своей основной цели, грузовики в коллекции Бареновых также служат на благо искусства. Например, их часто используют в кинематографе.
«Однажды снимали российско-американский фильм о постапокалипсисе, и нашего Серика нанимали водителем, – улыбается Ербол. – Синюю машину снимали в короткометражке о создании герба. Она появилась в сцене, когда создатель вез в кузове двухметровый макет герба из Узбекистана в Казахстан. Позже один из грузовиков использовали в съемках фильма о ГУЛАГе», – вспоминает мастер.
Изюминкой всей коллекции может стать ГАЗ-АА 1942 года, более известный как «полуторка». В настоящее время мастера работают над тем, чтобы довести автомобиль до завершения.
«У этой машины богатая история. Во время Великой Отечественной войны она дошла до Германии. Затем ее передали в народное хозяйство, а позже – в Акмолинский военкомат. Она некоторое время находилась там. Мы в итоге выкупили ее. Сейчас она ждет своей очереди. Нужно отрихтовать кузов, заменить сгнившие части, привести все в соответствие с оригиналом, вырезать, переделать, убрать эти вмятины, – объясняет Баренов, осматривая раритет и отмечая будущий фронт работы.
У реставраторов есть еще одна «полуторка», а если быть точнее – пассажирский автобус.
«У него такой же кузов, как у «полуторки». Вы могли видеть этот автомобиль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Сейчас он находится в Алматы», – сообщает он.
В свободное от работы время коллектив выезжает на пикники и субботники. Каждый год они также выезжают колонной на «маевку». За годы работы сформировалось настоящее сообщество, появились единомышленники.
«Каждое 7 и 9 мая у нас проходят мероприятия. В прошлом году мы ездили в Степногорск и Акколь. Был своеобразный автопробег. У нас много друзей в городе, которые тоже увлечены советскими легковыми автомобилями: ГАЗ-69, ГАЗ-М-20 «Победа», классические «Москвичи». Это наше сообщество – «Auto-Moto-Tselina». Мы все на ретроавтомобилях, поэтому и одеваемся по форме, переодеваемся в одежду той эпохи», – рассказывает Ербол Баренов.
В этом году на 9 мая коллектив предприятия планирует выезд в Степногорск. Ранее было задумано проехать по Казахстану, но самый амбициозный план, по словам Баренова, заключался в международном пробеге.
«Мы хотели стартовать в Астане, затем доехать до Алматы, после – в Бишкек, Ташкент, затем посетить все соседние республики, добраться до Баку и завершить пробег в Турции. Мы переговорили с посольствами, все дали добро, собирались финансировать проект, но наше правительство не поддержало инициативу. Мы даже планировали ехать через Иран, потому что Армения не пропускала. Это было два года назад, но, возможно, мы еще попробуем реализовать эту идею», – делится Баренов.
Покидая территорию автокомплекса, мы заметили еще один артефакт прошлого – советскую телефонную будку, примыкающую к зданию сервиса. Позже, в телефонном разговоре, Ерлан Баренов сообщил, что, как и автомобили, она была отреставрирована.
«Телефонная будка 1952 года, это телефон-автомат АМТ-47, выпущенный Пермским телефонным заводом. Мы нашли ее в жилом массиве Пригородный, нам сообщил об этом активист Темиртас Искаков. Будка находилась в частном секторе и использовалась не по назначению. Мы ее отмыли, почистили и восстановили. Потом приобрели аппарат. Телефон работает в городском режиме, так что можно бесплатно звонить», – рассказал Ерлан Баренов.
Не упустив возможности, мы также спросили его о давней идее – открытии музея техники в Астане.
«Музей, конечно, нужен. На данный момент с нами сотрудничают 30 колледжей, 6 вузов и несколько школ, где открыты кружки по техническим специальностям. Мы часто выезжаем туда, проводим лекции и практические занятия, показываем нашу технику. Для чего нужен музей? Чтобы молодежь знала, как и на чем трудилось старшее поколение. Трудовой подвиг неоценим для нашей страны. А кто знает свое прошлое, тот живет настоящим и строит планы на будущее. Мы работаем над созданием музея и уверены, что наша мечта сбудется», – сказал он.
Ерлан Баренов напомнил, что в краеведческом музее города Акмолинска/Целинограда когда-то был небольшой уголок, где стояли трактора, техника и первый плуг.
«Хоть какой-то технический уголок был, но что с ним стало при суверенном Казахстане, нам неизвестно. Хотя было бы интересно восстановить все эти трактора», – подытожил Ерлан Баренов.
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