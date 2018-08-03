Город для подростков: летнее неформальное образование

Исследовательский лагерь «Комунити»

Алматы переживает значительные изменения: появляется все больше общественных пространств, во дворах города обновляют детские площадки. Казалось бы, прекрасные изменения, горожане теперь смогут комфортно проводить свой досуг, но это не совсем так, не совсем для всех. Подростки до сих пор остаются без должного внимания: им нет места на симпатичных детских площадках, они не могут позволить себе постоянно покупать досуг в торгово-развлекательных центрах, да и все это не особо стимулирует развитие личностных качеств. Так что же делать подросткам, которые хотят провести остаток лета весело и с пользой для себя?

Общественный фонд «Комунитиплюс» создал дневной летний исследовательский лагерь специально для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В течение трех недель тинейджеры посещают знаковые места южной столицы и в процессе получают не только общие познания о городе, урбанистике и благоустройстве, но и проводят исследования и создают проекты, чтобы решить самые насущные проблемы Алматы.

Уже 6 августа стартует новый поток исследовательского лагеря. В нем подростки продолжат изучать южную столицу и создавать совместные проекты. Стоимость трех недель занятий – 55 тысяч тенге, но для того, чтобы попасть в исследовательский лагерь, любознательному подростку нужно написать эссе о том, почему ему хочется в нем участвовать.

