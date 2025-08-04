«Экспериментаторы вновь нужны зрителю»

Внутри спектакля было много импровизации, как ты с этим справлялся?

Безусловно, поначалу, пока весь спектакль ещё не вошёл в какую-то свою колею, не ощутил дыхание местной публики, было много переживаний, стресса, и потому было меньше расслабленности, лёгкости, что для импровизации, конечно, всегда большой плюс. Но после пары первых показов, мы с Галей Пьяновой синхронизировались, оформилась общая концепция моего нахождения внутри и взаимодействия, мы ощутили, в каком направлении можем шутить и импровизировать, и вот дальше пошло, как при растяжке: чем больше ты расслабляешь мышцу, тем лучше она растягивается.

Нет, конечно, Галя сразу меня предупредила, что она не любит структуру и вообще, всё, что она тут мне говорит, она будет безбожно ломать, а я слушал, кивал, а внутри у меня сидел маленький Антуанчик и яростно грыз ногти в панике. Но потом я осознал простую вещь: по-французски-то говорю только я, так что могу говорить, что угодно, никто из коллег не поймет всё равно (смеется).

— Что зрителей цепляло, что нравилось?

— О, я видел совершенно разные реакции среди публики. У меня ещё и роль такая внутри спектакля была, которая позволяла вглядываться в лица. Ну и площадка театра Atypik тоже позволяла это делать – там можно было видеть, как иной раз, в порыве страсти, наши слюни от реплик долетали до последнего ряда (смеется).

И я видел, как такое восхищенно-умиленное выражение лица, когда совершенно точно и очевидно, что человек не понимает НИ-ЧЕ-ГО, но внимательно подключен к происходящему, так и лица, в которых скопилось грозовое облако негодования и отрицания, мол, что я тут делаю вообще, что за балаган, почему так мало на французском?

И ещё наше взаимодействие с Галей Пьяновой, мне так вообще одна зрительница заявила, что ей этой линии хотелось бы видеть больше. Там по сюжету персонаж Гали, а играет она генерала Галифе, французского тирана, упомянутого самим Маяковским в поэме, брал моего героя в заложники, что, собственно, и создавало логику, что я там, как бы, «переводил» часть реплик в персонаже; но переводом это сложно назвать, это скорее была такая совместная игра, где мы с Галей сообща импровизировали на пару. Это вызывало шквал смеха, и многим явно нравились эти интерлюдии. Наверное, мы удачно шутили. Мне кажется, успех постановки вызван в первую очередь любопытством и тем, что спектакль не давал никакой этники. У него совершенно другая ниша. Тут смесь многих элементов произошла – коллектив из далекой страны, при этом говорит по-французски, импровизирует, дурачится... происходит какой-то веселый шабаш. Самый настоящий панк-водевиль, панк-кабаре.