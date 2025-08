«Экспериментаторы вновь нужны зрителю»

Чуть больше неделю назад во французском Авиньоне завершился фестиваль Avignon OFF. Это одна из крупнейших в мире профессиональных ярмарок для независимых театров. С 1969 года Авиньонский фестиваль имеет две программы: ON – внутреннюю, которая выбирается дирекцией фестиваля и OFF – внешнюю, куда могут подать на участие театры со всего мира.

В этом году ON и OFF программы впервые полностью совпали по датам, что говорит о том, что стираются грани и условности между театром «дорогим и великим» и спектаклями «на двух стульях».

И спектаклей и зрителей в Авиньоне с избытком. В город на 100 тысяч жителей каждый июль приезжает 1,5-2 миллиона человек – те, кто театр делают, и те, кто театр смотрят.

В кассах одновременно билеты почти на 2000 постановок, среди которых впервые и казахстанские театры. ARTиШОК – независимая театральная компания с огромным фестивальным опытом и 25-летним стажем прошла этот большой театральный марафон со спектаклем «Кабаре Маяковский», основанным на известной поэме классика «Облако в штанах». Во Франции ARTиШОК дал 10 спектаклей за 10 дней.

Специально для читателей «Власти» команда делится своими впечатлениями и выводами.