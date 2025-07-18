«Тема смерти и горя у нас — табу»

«Я верю, что она умерла, ничего не поняв, ничего не почувствовав, не заплакав, не страдая. Это меня утешает. Я сразу смирилась с тем, что её больше нет, потому что другого выхода не было», — пишет мать 5-летней девочки, погибшей во время аварии. Она одна из 472 людей, поделившихся своими историями утраты для исследования и партиципаторной выставки «Жад жолы» (Дорога памяти).
Часть этих историй легли в основу выставки, открытой в Алматы и созданной сторителлером Дастаном Аккожа и художницей Молдир Карубайкызы.
Выставка
«Я надеюсь, что вы сможете соприкоснуться с историями всех людей, которые поделились своими переживаниями. Сегодня я надеюсь, что эта уязвимость будет в безопасной среде», — открывает выставку Дастан Аккожа.
Позади него - 17-метровая белая ткань, которая парит над посетителями выставки. На ней изображены казахские құрақ (материя, сшитая из разных лоскутов). Авторы выставки сшили құрақ на основе сотен историй об умерших, которые они собрали в рамках исследования.
«У казахов есть традиция сохранения вещей умерших. Мы захотели придать этому форму, сделать пространство, где они могут пройти валидацию своего горя. Поэтому мы решили исследовать казахские құрақ с антропологической точки зрения. Многие не знают, но құрақ - это лоскуты, которые сшивались из жыртыс (куски ткани, которые раздаются на тоях и похоронах - В.)», — рассказывает Аккожа.
На них изображены құрақ абсолютно разных форм.
«Кто-то в рамках исследования отдавал нам ткань, одежду близких. Мы, основываясь на них, вышили эти құрақ. Они разных форм, например, все истории с бабушками, вышиты в форме тұмарша (треугольная). Вы можете увидеть образы людей через эти құрақ», — говорит он.
В конце выставочного зала находится открытый сундук, из которого словно «вытекает» ткань разных форм и цветов. Сундук принадлежал родителям художницы выставки Молдир Карубайкызы.
Напротив сундука расположено зеркало, это экспонат «шағылыс» (отражение).
«Через него вы можете увидеть “Жад жолы” и самого/саму себя. Это как бы месседж о том, что не надо этого бояться, мы все скоро станем чьими-то құрақ, — поясняет автор выставки, а затем на указывает на три комплекта одежды, установленных ближе к стене. — Их можно одеть, вы можете вообще полежать на всём. Мы много думали с Молдир над этими экспонатами. Они для нас означают, что горячие, тяжелые чувства со временем становятся легкими».
В рамках выставки выставлен QR код, через который можно пройти на Telegram канал, где на двух языках выложены истории, которые отправляли авторам.
«В ту ночь я спал хорошо, не просыпаясь... Утром в мою дверь позвонил незнакомец. Я проснулся сразу. Я всё понял, хотя ничего не услышал. Я подумал, зачем я сейчас встаю. Через несколько минут вошёл дядя, обнял меня и сказал: «Пошли». Я никогда не забуду эти несколько минут. Моя жизнь вдруг опустела. Я стал больше похож на робота, чем на человека», — пишет мужчина о самоубийстве своей матери.
«О смерти нужно говорить, нужно высвобождать то, что внутри»
Художница Молдир Карубайкызы вспоминает, что идея выставки зародилась, когда в ноябре прошлого года они вместе с Дастаном возвращались домой с мероприятия в городе Таразе.
«На спине шапана Дастана я увидела кусочек құрақ. Оказалось, что ткань в этом құрақ была взята из его детских пелёнок. Тогда я предложила, что из этого можно создать сильную концепцию и попробовать сделать выставку. Потому что у нас зачастую на выставках художникам не хватает именно концепции. Работы есть, картины висят, нет концепции», - говорит она.
В то время Дастан Аккожа как раз размышлял о том, что к семилетию со дня смерти отца, он хотел сделать что-то из наследия, что осталось после него и они вдвоем начали думать над тем, в какой форме это можно представить.
Однако во время подготовки к выставке у Карубайкызы случилось горе — ее мать ушла из жизни из-за опухоли, которую обнаружили год назад.
«Работать над выставкой после этого было тяжело, но я все же согласилась открыть ее к 100 дням со дня смерти мамы», - рассказывает художница.
Затем авторы начали собирать историю людей, за несколько дней ответы пришли от 460 человек. Художница отмечает, что это показывает как люди, утратившие близких, всегда ищут с кем можно поделиться болью и кто сможет их выслушать.
Художница надеется, что через эту выставку люди смогут поговорить друг с другом, чтобы выпустить внутреннюю боль.
«Пока мы готовились к 40 дням ухода мамы, рядом с нами были родственники. С ними было легче, можно было вместе плакать, говорить, разделить боль. Тяжело становится, когда все уезжают и ты остаешься один», - говорит она.
«Последнее объятие»
Рядом с 17-метровым полотном стоит экспонат, сшитый из ткани. А рядом другие костюмы, выполненные в форме шапанов.
Авторы назвали эту работу «Последнее объятие» и предложили посетителям выставки прикоснуться к ней, примерить, ощутить.
«Иногда мы не успеваем обнять в последний раз близкого человека, ушедшего из жизни. Мама умерла, пока я была в городе. Ведь последнее объятие с этим человеком со временем начинает забываться: сначала оно очень тяжелое, потом становится чуть легче, а потом остается лишь тонкая оболочка. Мы это хотели передать», - отметила Карубайкызы.
В «Жад жолы» она добавила образ своей матери в виде красного круга с бусинками.
Это не первая выставка Карубайкызы. В своем предыдущем проекте «Тамыр» она обращалась к теме осмысления национальных корней. А работу «Жеті апа» художница посвятила бабушкам, чьи имена были забыты, указав на то, что в шежире указывается только мужская линия.
В современное концептуальное искусство художница пришла только в 2023 году. До этого писала картины. Как она рассказывает, ее в работе с текстилем привлекло то, что ткань тактильная, ее можно потрогать, почувствовать и она мягкая.
«Я много ходила рядом с мамой и бабушкой, и, наверное, поэтому ткань для меня что-то очень теплое. Также я чувствую, что продолжаю искусство своего народа. Сейчас я в основном работаю именно с текстилем», - рассказала она.
Но по ее словам, на этот раз с тканью работать было непросто. Бывало, что для одного маленького кусочка приходилось покупать целый метр. Но в будущем авторы планируют собирать ткань у людей и продолжить историю «Жад жолы».
«Тема смерти и горя у нас - табу»
«Сложно сказать, что я пришел к какому-то заключению, но есть пара тезисов, появившихся в результате исследования. Во многом память о людях у нас сохраняют женщины. Также, очень интересно, как люди запоминают. Мы смогли изобразить только 200 историй, потому что люди запоминают не образы, а впечатления от человека. Они говорят о том, что человек был милосердным, что много смеялся, но не могут описать запах, голос или одежду человека», — поясняет Аккожа.
Он также рассказывает, что из-за того, что своими историями делились люди разных возрастов, им было сложно найти все типы тканей.
«Оказывается, на казахском языке названия тканей с годами изменялись. Еле нашли описанные нам ткани. Потом, если раньше было легко сохранять вещи наших родителей, то сейчас это стало сложнее. Были раньше ювелирные украшения, корпеше и прочее, а сейчас люди мало что создают собственными руками. К тому же, из-за капитализма и массового потребления, очень мало вещей, которые надолго остаются у человека», — рассказывает автор выставки.
Аккожа говорит, что для многих людей, заполнивших анкету, это был первый опыт, когда они делились своими чувствами. Это связано с тем, что в обществе существует табу на эту тему.
По словам Аккожи, на организацию выставки с такой темой сложно найти поддержку со стороны бизнеса.
«Нам много кто отказал, говорили, что хотели более позитивную рекламу. Я считаю, что это не негативное, это просто данность. Поддержку нам оказала Арайлым Назар и ее эко-бренд Taza, практически сразу, как мы попросили. Затем мы искали место. С этим тоже было трудно, потому что в Алматы очень мало арт-пространств. Для нас было важно, чтобы инсталляция была подвешена сверху, так как мы хотели этим показать, что память об умерших всегда где-то с нами. Мы благодарны Almaty Gallery, что они дали нам это пространство», — говорит он.
Выставка продлится до 29 июля в Алматы. По словам авторов, они планируют повезти ее и в другие города Казахстана. Помимо прочего, на следующей неделе они планируют презентовать итоги исследования 472 историй об умерших, собранных в рамках выставки.
Поддержите журналистику, которой доверяют.