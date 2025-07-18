«Тема смерти и горя у нас — табу»

«О смерти нужно говорить, нужно высвобождать то, что внутри»

Художница Молдир Карубайкызы вспоминает, что идея выставки зародилась, когда в ноябре прошлого года они вместе с Дастаном возвращались домой с мероприятия в городе Таразе.

«На спине шапана Дастана я увидела кусочек құрақ. Оказалось, что ткань в этом құрақ была взята из его детских пелёнок. Тогда я предложила, что из этого можно создать сильную концепцию и попробовать сделать выставку. Потому что у нас зачастую на выставках художникам не хватает именно концепции. Работы есть, картины висят, нет концепции», - говорит она.

В то время Дастан Аккожа как раз размышлял о том, что к семилетию со дня смерти отца, он хотел сделать что-то из наследия, что осталось после него и они вдвоем начали думать над тем, в какой форме это можно представить.

Однако во время подготовки к выставке у Карубайкызы случилось горе — ее мать ушла из жизни из-за опухоли, которую обнаружили год назад.

«Работать над выставкой после этого было тяжело, но я все же согласилась открыть ее к 100 дням со дня смерти мамы», - рассказывает художница.