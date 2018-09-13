Четыре маленьких и важных музея Павлодара

После обращения общественников был дан ответ руководства управления культуры, архивов и документации Павлодарской области: «По оптимизации музеев вопрос не стоит сегодня абсолютно. Таких проблем нет. Пока такой вопрос не поднимается». Однако в комплексном плане развития Павлодарской области на 2018 год пункт 68 предусматривает оптимизацию путем присоединения в виде филиалов музея Шафера и музея Павла Васильева к музею Бухар Жырау. Говорят, конечно, что это только проект и предложение. Однако у него указан срок исполнения – декабрь 2018 года.

Чего боятся музейщики, кроме сокращений, урезания зарплат, потери самостоятельности в исследовательской работе? Того, что многие экспонаты, собранные с таким трудом и любовью, - очень лакомые кусочки. Чего стоят недвусмысленные просьбы отдать те или иные музейные раритеты в подарок весьма высокопоставленным лицам. Или стоит вспомнить случай, когда Павлодарский регион мог лишиться визитной карточки краеведческого музея – гиппариона, полного редкого скелета трехпалой ископаемой лошади. Экспонаты выставлялись в Астане в рамках проекта Национального музея, и кому-то древняя лошадь, якобы, очень понравилась. Тогда опасения оказались напрасными - гиппарион вернулся домой.

Открыто о такой проблеме заявляла директор областного историко-краеведческого музея Гульнара Нурахметова еще в 2012 году: «В свое время был неплохой музей, с раритетными экспонатами в селе Песчаном. Там были древние золотые украшения. Потом музей закрыли. И его экспонаты исчезли, - говорила она в интервью газете «Новое время». - Не могу не сказать еще об одной серьезной проблеме. В свое время многие наши экспонаты, я считаю, неправильно, были переданы в Алматы. Особенно много ушло материалов, связанных с творческим наследием Багаева. В последнее время отдельные музейные работники из Астаны время от времени заводят разговор о передаче им наших наиболее ценных экспонатов. Особенно такая угроза усилилась в связи со строительством шестиэтажного здания нового Музея казахстанской государственности. Здесь в защиту своих интересов свое слово должна сказать наша общественность, интеллигенция. Неплохо бы здесь все эти нюансы закрепить на законодательном уровне. Я, как директор музея, сделаю все, чтобы удержать у себя все наши музейные ценности – достояние Павлодара и его горожан». В Европе ценители эпохи возрождения едут в Краков, в музей Чарторыйских, чтобы посмотреть на «Даму с горностаем» великого Леонардо да Винчи. Это единственная работа Винчи в Польше, но никому в голову не приходит забрать ее в Варшаву, «чтобы она стала бы доступнее в крупном музее. К тому же, и заработать на ней можно, она привлечет больше посетителей».