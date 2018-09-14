«Сама идея конкурсов применительно к искусству – она порочна»

Сергей Маркович, а как вы относитесь к внешней политике России? И можете ли как-то охарактеризовать отношения России с Казахстаном?

С.Г.: Я не специалист и не дипломат, поэтому в таких тонкостях, как отношения России с Казахстаном, я ничего сказать не могу. Но на эти суждения я имею право: довольно бездарная политика (внешняя политика России – V), если мы в таком одиночестве оказались, и весь мир предстает каким-то вражеским кольцом – что это за дипломатия?

Как вы считаете, есть ли в современном мире что-то вне политики, в том числе и поэзия?

С.Г.: Я решительно не люблю ангажированных стихов, будь они политическими, религиозными или какими-то другими. Но я сам балуюсь этим делом полвека. Политика влияет на меня, как и экономика. У меня складывается то или иное настроение, исходя из которого я складываю те или иные слова. Влияет, но на меня не напрямую, а самым посредственным образом, у меня нет стихов на политическую тему. Но все равно это воздух нашего времени.

А.Ц.: Я могу только добавить, что в целом я согласен, но есть отдельные категории политического творчества, которее мне просто неприятны, и сейчас они очень широко распространены. Это написание стихов, пьес, романов для пользы: напишем что-нибудь за ЛГБТ, напишем что-нибудь против СПИДа, напишем что-нибудь против постколониализма…

С.Г.: Это не сейчас появилось – в 19 веке писали для пользы народа.

А.Ц.: Да, но тогда это не было доминирующей теорией, а сейчас сплошь и рядом. Говоря о современной поэзии, сложно ее охарактеризовать одним словом. Она стала более свободной, многие уходят от традиционной формы стихосложения, стало модно писать верлибром, стало модно писать сплошным текстом, даже не разбивая на строки, то есть это даже не проза в стихах, стала модной видеопоэзия.

Как вы считаете, это новый виток в поэзии или же наоборот? Учитывая, что сегодня стало очень много тех, кто пишет стихи, очень много авторов, честно говоря, я не успеваю следить за новыми именами. И вот это перенасыщение авторами как-то влияет на поэзию?

С.Г.: Есть такой талантливый поэт и аналитик Михаил Айзенберг. И он по поводу нынешней литературной ситуации сказал, что она не плачевная – она просто другая. Потому что при советской власти была пирамида, мы знали, кто считался главным официальным поэтом, предположим, Евтушенко, или несколько, и кто был главный неофициальный – Бродский. Сейчас в связи с тем, что все могут писать и все могут публиковаться тем или иным способом, эта ситуация на читательскую аудиторию, которая готова принять какую-то предложенную иерархию, распалась, и у каждого автора есть своя аудитория.

А.Ц.: Если твои стихи не берут ни в какой журнал, то ты идешь на Стихи.ру и получаешь свои лайки. К тебе приходят такие же, как ты, их там тысячи, которые говорят тебе «клево», «цепляет», «молодец». Это не только русское, потому что в Америке тоже сотни тысяч людей пишут то, что им кажется стихами. Что касается, так сказать, новых форм – с начала 20 века все почему-то пытаются перескочить через какой-то этап: вот мы не примем этих условий, мы сейчас напишем круто и без всех этих правил. Все труднее стало это делать, все труднее стало удивлять людей. Зато это просто – тебе не надо ничего учить. Я совершенно не против верлибра, мне самому верлибр труднее писать, потому что я прошел вот эту школу. Но стихи делятся не на верлибры и силлабо-тонику – они делятся на хорошие и плохие. Вот в чем надо искать разницу. Но и тут придумали, что вот это с этим не надо сравнивать, ботинки не надо сравнивать с брюками, это разные формы одежды. Тогда не говорите мне, что это стихи. Давайте тогда разделимся, потому что если кто-то шьет ботинки, то их надо оценивать по одной шкале – допустим, красота и функциональность. В поэзии может быть функциональность. Но какие-то критерии должны быть.

С.Г.: Готов подписаться под каждым словом. Я, предположим, равнодушен к футболу. Но как только я увижу, что его в программе называют балетом, я встану на дыбы, потому что это мою картину мира резко дезориентирует.