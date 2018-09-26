Унициклисты Алматы

Сергей Гудзловенко, 37 лет, начальник отдела логистики нефтяного месторождения

Стаж в унициклинге: 6 лет

Сергей одним из первых в Казахстане начал серьезно увлекаться унициклингом и развивать этот вид спорта. Об унициклах он узнал, когда искал в интернете велосипедные трюки, и увидев трюковое колесо, решил заказать себе такое.

«Учился потихоньку по утрам, часов в шесть, чтоб никто не видел», – рассказывает он. На четвертый день, наконец, получилось поехать.

В Актау, где Сергей жил тогда, нашлись единомышленники, и обучившись сам, он начал обучать других. Сейчас Сергей в основном катается по городу и преодолевает препятствия на уницикле. Молодой человек также побывал на соревнованиях в России и выступил в направлениях даунхилл – экстремальный спуск по горе, и кросс-кантри – езда по бездорожью. Кроме экстремальных направлений удалось поучаствовать и в забавах, например, в гладиаторских боях на унициклах. «Таких соревнований придумано очень много, – говорит Сергей. – Вплоть до того, что есть заезд на самого медленного ездока – потому что на уницикле очень сложно ехать медленно, он сложнее контролируется». Теперь молодой человек мечтает поехать на чемпионат мира по унициклингу.