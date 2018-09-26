Унициклисты Алматы

На велодорожках Алматы можно встретить людей, крутящих педали уницикла – одноколесного транспортного средства, по конструкции напоминающего велосипед. Vласть поговорила с основателями движения унициклистов Казахстана и их единомышленниками.
Сергей Гудзловенко, 37 лет, начальник отдела логистики нефтяного месторождения
Стаж в унициклинге: 6 лет
Сергей одним из первых в Казахстане начал серьезно увлекаться унициклингом и развивать этот вид спорта. Об унициклах он узнал, когда искал в интернете велосипедные трюки, и увидев трюковое колесо, решил заказать себе такое.
«Учился потихоньку по утрам, часов в шесть, чтоб никто не видел», – рассказывает он. На четвертый день, наконец, получилось поехать.
В Актау, где Сергей жил тогда, нашлись единомышленники, и обучившись сам, он начал обучать других. Сейчас Сергей в основном катается по городу и преодолевает препятствия на уницикле. Молодой человек также побывал на соревнованиях в России и выступил в направлениях даунхилл – экстремальный спуск по горе, и кросс-кантри – езда по бездорожью. Кроме экстремальных направлений удалось поучаствовать и в забавах, например, в гладиаторских боях на унициклах. «Таких соревнований придумано очень много, – говорит Сергей. – Вплоть до того, что есть заезд на самого медленного ездока – потому что на уницикле очень сложно ехать медленно, он сложнее контролируется». Теперь молодой человек мечтает поехать на чемпионат мира по унициклингу.
Сергей отмечает, что развитию унициклинга в Казахстане мешает, в первую очередь, стойкая ассоциация с цирком:
«У меня спрашивают: ты на нем катаешься? – Да. Жонглируешь? – Нет, кросс-кантри и даунхиллом занимаюсь. И когда показываю какие-то видео, люди не представляют, что такое вообще возможно делать», – рассказывает Сергей.
Долгое время Сергей занимался в одиночестве, и говорит, что уже привык этому. Сейчас он живет в Алматы, и периодически бывает на тренировках по унициклингу, которые устраивает одна из его учениц – Анастасия Кечуткина. «Когда катается группа с разным уровнем, это ускоряет прогресс, потому что всегда есть у кого поучиться», – рассказывает Сергей. На встречи, по его словам, приходят и взрослые люди, и маленькие дети.
Анастасия Кечуткина, 25 лет, менеджер по персоналу
Стаж в унициклинге: 5 лет
Анастасия Кечуткина об одноколесном транспорте узнала случайно в 2013 году, и, освоив его, теперь проводит в Алматы бесплатные занятия для всех желающих.
В начале нашей беседы девушка сразу предупреждает, что называть унициклистов велосипедистами все же не стоит: «Это большой спор: все-таки, уницикл — велосипед или нет? Потому что, если он произошел от велосипеда, то по родовому понятию – да. Но по своей сути – нет: это абсолютно другие ощущения, это другая группа мышц, и там все по-другому, поэтому сами унициклисты настаивают, что называть его велосипедом нельзя».
Как рассказывает Анастасия, если все же сравнивать уницикл с велосипедом, то езда на первом энергозатратнее. «Ноги, естественно, напрягаются и там, и там, – рассказывает девушка. – Но на уницикле дополнительно работает корпус, спина».
Анастасия часто использует уницикл как городской транспорт и замечает, что в этом он порой удобнее привычного велосипеда. «Он компактнее, мобильнее, для него легче найти место, чтобы где-то оставить, а на худой конец его можно просто занести с собой. В случае необходимости гораздо легче зайти в автобус, в метро или доехать с ним куда-либо на машине. Это и веселее – всегда радость и для окружающих, и для тебя», - объясняет девушка.
Передвигаясь по городу на одноколесном транспорте, Анастасия сталкивается с некоторыми трудностями: «Из-за того, что это диковинка на наших дорогах, все обращают на тебя внимание, и автомобилисты, сами того не желая, прижимают к обочине, чтобы рассмотреть, или приветственно сигналят, отвлекая и пугая. Это создает опасные ситуации, поэтому по тротуару ехать безопаснее».
У меня сразу возникает вопрос: а как по правилам регулируется движение на унициклах? «Тут смешная ситуация: уницикл по ПДД – не транспортное средство. Он не попадает ни под одно описание транспортных, даже своего ближайшего собрата-велосипеда, – рассказывает девушка. – Мы считаемся пешеходами и подчиняемся соответствующим правилам. Но если уницикл большой, быстрый, то есть диаметр колеса больше 26 дюймов (66 сантиметров), то езда по велосипедным правилам куда безопаснее и для нас, и для прочих участников дорожного движения».
Еще один минус одноколесного городского транспорта – в отсутствии свободной передачи. «То есть, надо всегда крутить педали – ты не можешь этого не делать. И вот на спусках хочется, чтобы он ехал сам и не приходилось для этого педалировать, а надо!» – смеется Анастасия.
Интересуюсь, с какими стереотипами в отношении себя сталкивается Анастасия, и девушка широко улыбается. «Первое – это всегда, когда тебя видят, спрашивают: вы из цирка? – Нет, ребята, я не из цирка, это просто так. Второе – это „где руль“? Или „где второе колесо“? – Да вот потеряла, иду, ищу. Самый мой любимый вопрос: это же баланс держать надо? – Само собой разумеется, иначе ты не поедешь!»
Еще один вопрос, который часто задают Анастасии, касается стоимости уницикла. «Многих удивляет, что унициклы под экстремальные стили и туризм дорого стоят. Некоторые по цене обгоняют полупрофессиональные велосипеды».
Большинство жителей Алматы, как отмечает Анастасия, знакомы только с одним направлением унициклинга – с цирковой акробатикой, и именно с ней ассоциируют одноколесный спорт, хотя сегодня существует множество других его разновидностей.
«В унициклинге есть все, что в велосипедном спорте, плюс немного еще», – говорит девушка.
На постсоветское пространство унициклинг пришел сравнительно недавно, всего лет 10-15 назад. «Во всем Казахстане едва ли больше 20 не цирковых унициклистов, в Алматы - чуть больше десяти.Но на международном уровне унициклинг уже оформился как спортивное направление, и федерации существуют в 14 странах мира. «Казахстан, к сожалению, туда пока не входит», – грустно добавляет она.
Чтобы в Казахстане появился свой клуб, а за ним и федерация, этой осенью девушка решила провести первый казахстанский фестиваль для местных и зарубежных унициклистов, включающий себя тур по Алматинской области и городскую часть с соревнованиями, мастер-классами и стрит-катанием. Мастер-классы на городском фесте проведет приглашенная участница Дженни Ринкер, унициклист из Дании и участница команды экстремалов известного унициклиста Криса Холма – основоположника горного направления унициклинга. Участие в пятидневном туре на уницикле по Алматинской области обойдется в 120 000 тенге. В это путешествие приглашаются и велосипедисты. Участие же в городской части – фестивале Apple Wheel – бесплатное.
Спрашиваю Анастасию, почему, несмотря на малое количество унициклистов в Казахстане и отдаленность от стран, где этот вид спорта уже достаточно развит, она продолжает развивать здесь одноколесный спорт и мечтает создать федерацию.
«Унициклинг и в одиночку – это круто, я не один год это практиковала, но мне нужны командные достижения, мне нужны единомышленники. Когда ты один, ты теряешь огромный пласт возможностей: сама с собой я в баскетбол не поиграю, не посоревнуюсь, совет у себя не спрошу. А когда вас много, есть варианты что делать и к чему стремиться», – говорит она.
Дмитрий Мингараев, 23 года, специалист по монтажу систем связи
Стаж в унициклинге: 3 года
Об унициклах Дмитрий узнал еще в школе, увидев на Youtube ролики с одноколесными трюками. Тогда приобрести собственное колесо у него не было возможности, и свой первый уницикл молодой человек собрал сам. «Разобрал детский велосипед, приварил к нему педали, он у меня получился без седушки, без вилки. Попробовал ездить, но у меня ничего не получилось, и он разломался», – смеется парень.
Три года назад Дмитрий наконец приобрел себе уницикл.
Из-за того, что порой получалось заниматься только по часу в день, обучение заняло больше трех месяцев. «Думал, никогда не поеду, – говорит он. – Ездил потихоньку, от стеночки до стеночки». В освоении нового навыка поддерживали друзья и супруга.
Сейчас Дмитрий использует уницикл как городской транспорт, учится трюкам и выезжает кататься на нем в горы. На дорогах, по словам парня, бывает страшновато, особенно когда приходится делить полосу с общественным транспортом. Ездить на работу на уницикле с 20-дюймовым диаметром колеса тоже бывает трудно, но все же малые габариты, по мнению Дмитрия, скорее плюс. «Он компактнее, чем спортивные велосипеды, и в автобус можно зайти», – объясняет он.
По словам Дмитрия, многие друзья уговаривают его пересесть на велосипед, уверяя, что это удобнее. Но велосипед у пылится дома за ненадобностью. «На велосипеде ты такой же как все, и не вызываешь улыбок, это не так интересно», – говорит парень. Попытки научить унициклингу знакомых тоже не удаются. Как объясняет Дима, они сначала говорят, что хотят попробовать, но теряют интерес, узнав, что обучение занимает время. «Было бы веселее, если бы в Алматы было больше унициклистов», – уверен Дмитрий.
Лиэль и Карина Махпировы, 7 и 11 лет, школьницы, артисты цирковой шоу-группы
Стаж в унициклинге: 1 год и 2 года
Сестры Карина и Лиэль познакомились с унициклом в цирковой студии Мурата Мутурганова, где обе девочки обучаются разным цирковым дисциплинам. Теперь они ездят на своих унициклах на тренировки, а также разучивают трюки на одном колесе. Первые тренировочные унициклы девочек не подходили для трюков, а младшей Лиэль сначала и вовсе досталось колесо, предназначенное для медведя. Когда же появился настоящий спортивный уницикл, девочка поехала через неделю тренировок.
Карина вспоминает, как сначала они ездили дома по комнате, а после попробовали кататься по улице. Смеется, рассказывая, что наконец-то поехала только после того, как упала и набила себе шишку: «Это было самое странное. Зато после этого я уже основательно проехала кругов пять».
Вскоре на уницикл попробовала забраться и мама девочек, Жанна. «Уже получается кататься, но мне нужно за что-то держаться, чтобы с места поехать, – делится она. – Пока не получается без опоры. А так глядишь, скоро мы будем на тренировки втроем ездить!»
В декабре прошлого года Карина выступила с унициклом в программе «Лучше всех» на российском телевидении, а несколько месяцев спустя туда же отправилась и Лиэль. Помимо унициклов девочки выполняют трюки на пилоне, Карина занимается воздушной гимнастикой на полотнах и каучуком (жанр цирковой акробатики, демонстрирующий необыкновенную гибкость – V), а также жонглирует булавами. Лиэль же больше нравится кольцо.
Спортивные увлечения девочек обходятся довольно дорого. Первый уницикл для преодоления препятствий, заказанный для Карины, стоил 160 тысяч тенге. Отец девочек, Азиз Махпиров, со смехом рассказывает, что они с женой долго не могли свыкнуться с мыслью, что столько денег можно потратить на одно колесо без рамы и руля. При этом покупку оплатила сама Карина – девочка накопила эти средства, выступая с номерами в составе цирковой шоу-группы Марата Мутурганова, куда входит и ее младшая сестра.
Думая о будущей карьере, сестры так или иначе представляют себе выступления, но скорее всего заграницей. Карина мечтает о Cirque du Soleil, Лиэль представляет себе американскую сцену.
«Почему-то у нас в Казахстане нет ничего такого интересного, — говорит Карина. – В Америке такие соревнования! Некоторые по три дня проходят. И в Казахстане тоже хочется, чтобы было такое».
Девочки иногда приезжают на бесплатные тренировки по унициклингу, которые проводит Анастасия Кечуткина. «Мы знакомимся друг с другом, учим друг друга, интересно проходят эти тренировки, – рассказывает она, – И очень хотелось бы, чтобы нас было больше».