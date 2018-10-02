Как смотреть «Светопреставление «Сергей Калмыков»

Последние в этом сезоне четыре показа «Светопреставления «Сергей Калмыков» работы центра универсальных искусств ORTA состоятся в начале октября: 6 октября - в день рождения художника, а затем 7, 9 и 10.
Когда зрителю выпадет следующая возможность увидеть перформанс и будет ли она вообще – вопрос из серии иррациональных, поэтому момент выбрать время и сходить наступил. Это не просто спектакль, это погружение в параллельную вселенную, поэтому без путеводителя здесь не обойтись. Следуйте пунктам списка.
Инструкция к просмотру «Светопреставление «Сергей Калмыков»
1. Пространство «Светопреставления» - не театральное, как в творческом смысле, так и в географическом. Спектакль играют в промышленной зоне города, в районе проспекта Рыскулова. Выясните геолокацию заранее, используйте навигатор. Заблудиться – легче легкого.
2. Оденьтесь тепло – в октябре вечера холодные. Вам на «Светопреставлении» и без того часто будет дискомфортно, не добавляйте себе лишних проблем. Отопления на площадке нет, действие продолжается более полутора часов. Оно, конечно, стоит и того, чтобы отморозить уши и пальцы, но лучше не надо.
3. Доверьтесь голосу. По ходу перформанса голос актрисы Александры Морозовой из динамиков будет давать рекомендации. Следовать им, разумеется, совсем не обязательно, но чувство сопричастности действию, истории – это еще один интересный опыт, который можно получить на спектакле. Слушайте, трогайте, нюхайте, чувствуйте. В конце концов, где как не в театре.
4. Изучите восемь законов композиции Сергея Калмыкова. Хотя бы пробегите глазами по диагонали. Для восприятия театрального продукта не то чтобы очень нужно знать его текстовую основу, но если знать – это дает громадный профит. Чем шире ваши знания по теме, тем больше интереса и удовольствия доставит спектакль вам как зрителю.
5. Если это первый ваш опыт смотрения современного театрального перформанса, попробуйте отбросить предрассудки. Тут нет сцены, кулис, третьего звонка, исторических костюмов и старательных и страдательных монологов артистов. Тут никто не пытается вас «заставить задуматься» - в том контексте, в котором обычно произносят эту фразу. Возможно, вы обалдеете от происходящего – это нормально, не переживайте.
6. Будьте готовы, что вам может стать плохо, потому что делать вам хорошо – это совсем не из области задач современного театра. Будет громко, будет ярко, будут ныть зубы от скрежета и подкатывать к горлу тошнота от иллюминации. Укрепляйте вестибулярный аппарат и культивируйте (хотя бы для этого частного случая) мазохизм – в конце концов, о «сладостных муках» еще классики говорили, чем современники хуже.
7. Уходите молча. Улыбайтесь. Злитесь. Впустите в себя внутренне одиночество Калмыкова. Вам будет невыносимо, но и гениям вряд ли просто. Следите за своим состоянием в течение нескольких часов, нескольких дней. Возможно, «пост-» в постдраматическом театре еще и оттого, что действие продолжается после того, как вы покидаете театральную площадку. И даже больше – оно только тогда и начинается.
6, 7, 9, и 10 октября в Алматы пройдут показы «Светопреставления «Сергей Калмыков» – новогениального проекта центра универсальных искусств.
Билеты можно приобрести по ссылке или по номеру телефона: +7 778 501 16 18