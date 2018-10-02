Как смотреть «Светопреставление «Сергей Калмыков»

Когда зрителю выпадет следующая возможность увидеть перформанс и будет ли она вообще – вопрос из серии иррациональных, поэтому момент выбрать время и сходить наступил. Это не просто спектакль, это погружение в параллельную вселенную, поэтому без путеводителя здесь не обойтись. Следуйте пунктам списка.

Инструкция к просмотру «Светопреставление «Сергей Калмыков»

1. Пространство «Светопреставления» - не театральное, как в творческом смысле, так и в географическом. Спектакль играют в промышленной зоне города, в районе проспекта Рыскулова. Выясните геолокацию заранее, используйте навигатор. Заблудиться – легче легкого.

2. Оденьтесь тепло – в октябре вечера холодные. Вам на «Светопреставлении» и без того часто будет дискомфортно, не добавляйте себе лишних проблем. Отопления на площадке нет, действие продолжается более полутора часов. Оно, конечно, стоит и того, чтобы отморозить уши и пальцы, но лучше не надо.