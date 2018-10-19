Батыр. Ноты

Еще в конце сентября фонд определил пять получателей первой сипении имени Батырхана. По 500 тысяч тенге получили юные музыканты Серик Аргимберде, Артур Бемм, Анна Данильченко, Мади Мадениетов и Эльвира Ропперт. Рассказывая об этой премии, Наргиз Шукенова вспомнила о том, как юному Батырхану помогла легендарная Бибигуль Тулегенова: когда он приехал в Алма-Ату поступать в консерваторию, то там не было класса саксофона. Бибигуль Ахметовна поговорила с ректором Газизой Жубановой, рассказала про Батыра, и так появился новый класс.



«Это история о том, что в талантливого человека поверили. И теперь для создания здоровой академической среды нам надо ребятам дать понять, что их преданность музыке важна для нас, важна для страны. В своих мотивационных письмах они писали о том, что им нужны деньги на инструменты».

С 26 по 30 ноября в Алматы пройдет Республиканский конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах им. Батырхана Шукенова.

«Мне показалось, что мы теряем позиции в этой школе, - говорит Бауыржан Шукенов, который сам является музыкантом. — Самое главное – это школа: как правильно дышать, постановка на инструменте. Это важные вещи, которые дают нам само звучание. Этот конкурс нужен не только для того, чтобы выявить талантливых ребят, но и чтобы всколыхнуть всю эту среду. Кругозор надо расширять, элементарно заниматься этим инструментом. Сейчас одна из наших главных задач – понять, на каком уровне находится духовое исполнительское мастерство в Казахстане».

Все эти проекты помогает осуществить Фонд Булата Утемуратова. В конце этого года при его помощи готовится полное CD и DVD издание творчества певца – это 8 альбомов, включая неизданные песни Павла Есенина.