Батыр. Ноты

19 октября в Алматы презентовали нотное издание казахских песен Батырхана Шукенова. В сборник вошли 14 композиций, написанных Куатом Шильдебаевым, Толегеном Мухамеджановым, Наджибом Вильдановым и Ренатом Гайсиным. А к концу этого года выйдет сборник всего наследия певца, в том числе неизданные прежде песни.
В тот день, когда стало известно о смерти Батыра, вечером у Дворца Республики собрались тысячи алматинцев. Они хором пели его песни – оказалось, что их тексты мы помним наизусть. Тогда стало ясно, кем был для нас Батыр и как его будет не хватать. Позже был образован фонд певца, который занимается не только увековечиванием его памяти, но и поддержкой молодых музыкантов.
В пятницу вышел нотный сборник песен Батырхана Шукенова «Сағым дүние». Директор Фонда, его племянница Наргиз Шукенова рассказала о том, что идея эта возникла еще в прошлом году — «мы хотели показать как изменилось отношение к казахскому языку, как казахские композиторы стали классиками. Мы хотим, чтобы песни наших композиторов звучали в домах казахстанцев».
Нотной адаптацией занимались Адильжан Толукпаев и Дария Куаткызы.
Представляя сборник нотных песен «Сағым дүние», брат певца, Бауыржан Шукенов, вспомнил о том, что раньше на советском телевидении существовала передача «Музыкальный киоск». Вела ее Элеонора Беляева, была рубрика, в которой она рассказывала о нотных изданиях:
«Для нас это было настолько естественно, она всегда говорила: «Этот сборник предназначен для широкого круга почитателей таланта и домашнего музицирования». Я помню, насколько такие сборники были важны во время моей юности, потом их не стало. Я вчера обошел наши книжные магазины и таких нотных изданий не нашел. Мы сделали сборник в память о Батыре, о человеке, который популяризировал много хорошей музыки. Если человек хотя бы немного владеет нотной грамотой, то он сможет прочитать и сыграть произведение. Я надеюсь, что начиная с этого сборника, мы будем продолжать делать такие вещи, потому что это очень важно для домашнего музицирования. Это рукопись, по которой можно изучать творчество композитора. Для нас важно, что это сделано на казахском языке. Первый сборник Батыра, вышедший в 2002 году – «Отан Ана» словно легализовал казахский язык на большой эстраде».
Сборник издан тиражом в 2000 экземпляров. Половина поступит в библиотеки, учебные заведения, какая-то часть окажется на прилавках книжных магазинов. Кроме того, издание выложат в интернете на сайте Фонда – любой желающий сможет его скачать. Что важно — в книге есть не только ноты, но и отдельно, в самом конце приводятся точные тексты песен.
Кроме сборника, был представлен сайт фонда Батыра. Над его наполнением в течение полугода работало «Бюро текстов» во главе с Асель Джабасовой и Валом Абишевым. В разделе сайта «О Батыре» можно найти интересные истории семьи и жизни певца, наблюдать с помощью тамлайна за его развитием как музыканта, увидеть уникальные фотографии, послушать записи первых эфиров и прочитать воспоминания его друзей. 31 октября здесь опубликуют первую развернутую биографию Батыра.
Еще в конце сентября фонд определил пять получателей первой сипении имени Батырхана. По 500 тысяч тенге получили юные музыканты Серик Аргимберде, Артур Бемм, Анна Данильченко, Мади Мадениетов и Эльвира Ропперт. Рассказывая об этой премии, Наргиз Шукенова вспомнила о том, как юному Батырхану помогла легендарная Бибигуль Тулегенова: когда он приехал в Алма-Ату поступать в консерваторию, то там не было класса саксофона. Бибигуль Ахметовна поговорила с ректором Газизой Жубановой, рассказала про Батыра, и так появился новый класс.
«Это история о том, что в талантливого человека поверили. И теперь для создания здоровой академической среды нам надо ребятам дать понять, что их преданность музыке важна для нас, важна для страны. В своих мотивационных письмах они писали о том, что им нужны деньги на инструменты».
С 26 по 30 ноября в Алматы пройдет Республиканский конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах им. Батырхана Шукенова.
«Мне показалось, что мы теряем позиции в этой школе, - говорит Бауыржан Шукенов, который сам является музыкантом. — Самое главное – это школа: как правильно дышать, постановка на инструменте. Это важные вещи, которые дают нам само звучание. Этот конкурс нужен не только для того, чтобы выявить талантливых ребят, но и чтобы всколыхнуть всю эту среду. Кругозор надо расширять, элементарно заниматься этим инструментом. Сейчас одна из наших главных задач – понять, на каком уровне находится духовое исполнительское мастерство в Казахстане».
Все эти проекты помогает осуществить Фонд Булата Утемуратова. В конце этого года при его помощи готовится полное CD и DVD издание творчества певца – это 8 альбомов, включая неизданные песни Павла Есенина.