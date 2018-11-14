Бауржан Шукенов: «Заслуга Батыра, что он смог найти что-то свое в этом море музыки»

- Какого уровня участники этого конкурса? И какие требования к ним предъявляются?

- В этом году участвуют не только студенты, но и профессиональные исполнители оркестров. У нас достаточно высокий возрастной ценз, мы посчитали, что даже профессиональные исполнители должны принять участие в этом конкурсе. Требования стандартные. Есть определенная программа для определенного инструмента. На первом туре – это такой-то репертуар, на втором туре он, естественно, сложнее, и третий тур считается самым сложным – это уровень крупной формы, то есть играется все это с оркестром. У нас еще в это вклинивается исполнительское ансамблевое искусство. Сначала конкурсанты играют с концертмейстером, потом играют программу ансамбля в составе ансамбля деревянных духовых инструментов. Это могут быть различные дуэты, трио, квартеты, квинтеты. Это интересный получится вариант, к третьему туру будет видно разностороннее развитие исполнителя-духовика, и жюри уже будет понимать уровень каждого исполнителя.

- Говоря о цифрах – 43 человека приняли участие, а отобрано 28 человек – это много или мало?

- У нас получается меньше всего исполнителей-фаготистов – по-моему, всего четверо. Это самый редкий и сложный инструмент. С другой стороны, и в оркестрах их не так много. В двойном составе оркестра духовиков всего по два: два кларнетиста, два гобоиста, два флейтиста и два фаготиста. И это на целый симфонический оркестр, тогда как скрипок – четыре пульта, и там по три-четыре человека. И здесь 43 человека на конкурс, я думаю, это нормально. Тем более это не международный конкурс, а наш, внутренний. Конкурс был объявлен на всю страну, и участники собрались с разных уголков. Вообще мы планировали этот конкурс проводить раз в два года. В этом году он у нас республиканский, а следующий мы все-таки рассчитываем, что он будет международный с таким же серьезным жюри и исполнителями, которые приедут из Европы, из Юго-Восточной Азии – там есть достаточно хорошие исполнители, и из России, где сосредоточена очень серьезная школа духового исполнительства.

- Говоря о целях конкурсов, в том чисел и этого, найти новых талантливых исполнителей – удается ли с это? Насколько эффективны такие конкурсы?

- Конкурс дает толчок. Даже для музыканта, который не прошел на второй или на третий тур, это серьезное подспорье в том, что этому уделяется внимание. Вот, может быть, это даже важнее, чем найти кого-то выдающегося. Потому что я заметил такую вещь: есть ребята, которые не связывают свое будущее с музыкой, учась в музыкальном учебном заведении. Вот это самое страшное. Конкурсы – это серьезный стресс для человека: ты выходишь на публику, ты должен показать себя. Есть ли смысл в дальнейшем себя вот так уничтожать ради того, чтобы не связывать себя с этой профессией, если ты не можешь, если это не твое? Лучше пусть отсеются эти люди, уйдут, будут заниматься чем-то другим, но не искусством. Симфонический оркестр – это храм, люди, которые собрались и начали играть – не разговаривать, а играть что-то вместе – это уже должно быть искусство. А не так, как в басне у Крылова. У Батыра самого было такое отношение. Мне ребята, которые учились с ним в консерватории, рассказывали, как он собрал ансамбль из четырех саксофонистов и как он с ними работал. Это настолько было увлекательно. Там ведь не один саксофон – это четыре разных инструмента: сопрано, альт, тенор и баритон. Я тогда поразился, думаю: как он знал четко, как каждый инструмент должен играть. Вот эту ниточку поймать нужно. Если мы ее потеряли, вся эта среда начинает превращаться в болото. А здесь очень важна именно среда. Классический репертуар расписан и сыгран до самой последней ноты, до самой последней паузы, его все знают. А вот когда какой-то исполнитель найдет что-то новое, это уже формирует определенную среду. Нужно стремиться к этому. Я этому сам учился, ленинградская школа, я считаю, самая лучшая в духовом исполнительстве. Но всегда было соревнование в духовом исполнительстве между московской и ленинградской школой, они задавали тренды. Алматинская школа тоже была очень хорошая, великолепные молодые музыканты у нас были и есть, но их осталось мало, мы их редко слышим. В оркестре мы можем слышать, как трубач здорово сыграл или вместе они сыграли, а вот каждого отдельно именно как исполнителя – это редкость. И вот этот конкурс должен создать имя в том числе – это вторая серьезная задача перед этим конкурсом. В нашем возрасте в Московской центральной музыкальной школе ребята уже к 10 классу знали, где они будут, как они будут, что будут играть и с кем. Вот этого хочется: чтобы ребята знали тот путь, на который они встали и по которому им надо пройти.

- Есть мнение, что конкурсы к искусству не применимы. Потому что люди разные, таланты разные, а сам соревновательный характер конкурсов заимствован из спорта. Ваше мнение на этот счет?

- Здесь все-таки не соревнование, кто лучше пассаж какой-то сыграет или быстрее, или еще что-то, это исключается однозначно. Бывает, что музыкант не имеет великолепной техники, но его исполнение настолько красивое и настолько оно проникает в тебя, что ты начинаешь ему верить. Бывает другой музыкант: техника просто фантастическая, нет ничего такого, что он не сыграл бы на инструменте, а слушать его невозможно. Вот то, что спорт отличает от искусства. В конкурсе жюри всегда должно быть авторитетным – это абсолютно разные мнения: мне вот этот исполнитель понравился, у него техника шикарная или звук великолепный, а этот такую же вещь, программа-то у всех одинаковая, играет совсем по-другому, интерпретирует ее совсем по-другому. И вот конкурсы позволяют найти изюминку, звездочку в исполнителе. И потом, на конкурс ты реально больше сил тратишь, чем на концерт. Концерт – это все-таки кураж, ты выходишь на вдохновении. А конкурс – это когда в зале сидят 6 человек, которые оценивают тебя. Здесь подход совсем другой, концентрация другая: ты должен прийти и все, что в тебе есть, в плане техники, в плане исполнения, в плане даже психологической подготовки, показать. Обратной энергии от зала нет, и это очень сложно.