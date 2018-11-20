Японский ресторан без суши

Первый раз Джамиля попробовала рамен в японском ресторане в Сингапуре, с этого и началась ее любовь к этому блюду. «Его вкус показался мне особенным и ни с чем несравнимым, он как будто обволакивал и не отпускал», - вспоминает она. Вернувшись на родину, ей захотелось воссоздать этот вкус и поделиться им. Так возникла идея создания ресторана с одноименным названием.

На самом деле, история рамена уходит корнями в Китай. Ранее наименование этого блюда звучало как ла-мань (на китайском языке означает лапша). Однако несколько веков назад китайцы, которые мигрировали в Японию, увезли рецепт приготовления знаменитой лапши вместе с собой.

В японском алфавите фонетически не существует буквы «л», поэтому позже ла-мань приняло форму звучания как рамен. А в Корею пришло уже благодаря японцам под модифицированным именем рамён. Несмотря на схожесть в названиях, по вкусовым качествам, эти два блюда все-таки различаются. Корейский рамён в сравнении с японским раменом более наваристый и сильнее насыщен специями.

Изначально это блюдо пользовалось популярностью только у бедных, особенно у людей, занятых тяжелым физическим трудом: оно позволяло им быстро насытиться и обрести силу.

Сегодня рамен – неотъемлемая часть уникальной японской культуры. «В Японии оно подается в маленьких уличных ресторанчиках, именуемых «изакая», - поясняет Джамиля, - в них чаще всего небольшое, но востребованное меню, где главную роль отводят приготовлению лапши. Это излюбленное место японцев, куда они приходят сытно покушать и выпить саке после тяжелого трудового дня».