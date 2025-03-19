«Қонаев». Истерический триллер

Начнём с названия. Для алматинцев Қонаев/Кунаев – добрый дух города, создавший и сохранивший его идентичность. Или городок на берегу Капчагая, до которого можно доехать на электричке. Одно из двух.

В спектакле дух Кунаева упоминается совсем немного. Дескать, был у нас такой Дед Мороз, при котором было всё хорошо и правильно. А сам городок сжимается до одной комнаты, выхода из которой нет и особо не предвидится. Ни провинциального казахстанского вайба, ни исторических параллелей. А что есть?

Истерический триллер, герои которого с необыкновенным задором выносят объективную реальность. И мозг зрителя вместе с ней.

При этом жанр заявлен как «мокьюментари». Но герои даже не пытаются подделывать документальную историю: им и рассказывать что-то вменяемое удаётся с большим трудом. Героям некогда, они заняты выживанием в постапокалипсисе; или в наркотическом трипе; или в алкогольном угаре; или в казино; или в акимате. Тут сразу не разберёшь, где действие происходит: актёры с видимым удовольствием катаются по сцене, кричат, бросают предметы, опустошают запасы алкоголя, стреляют друг в друга, выясняют отношения путём откусывания пальцев и другими чуть более привычными способами. Кровью на стене выведено «Мы последние казахи».

Зачем? Для чего? Что это: театр жестокости или абсурда?