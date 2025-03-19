«Қонаев». Истерический триллер

ARTиШок умеет удивлять и умеет задавать вопросы. Просмотр каждого спектакля старейшего независимого театра Алматы – это настоящее приключение. На этот раз оно происходит за пределами театральной сцены – в редакции Airan Media или в студии художника Мурата Дильманова.
Шокирует тут всё: и название, и жанр, и воплощение.
Спойлер: ни одно ожидание не совпадает с реальностью.
Начнём с названия. Для алматинцев Қонаев/Кунаев – добрый дух города, создавший и сохранивший его идентичность. Или городок на берегу Капчагая, до которого можно доехать на электричке. Одно из двух.
В спектакле дух Кунаева упоминается совсем немного. Дескать, был у нас такой Дед Мороз, при котором было всё хорошо и правильно. А сам городок сжимается до одной комнаты, выхода из которой нет и особо не предвидится. Ни провинциального казахстанского вайба, ни исторических параллелей. А что есть?
Истерический триллер, герои которого с необыкновенным задором выносят объективную реальность. И мозг зрителя вместе с ней.
При этом жанр заявлен как «мокьюментари». Но герои даже не пытаются подделывать документальную историю: им и рассказывать что-то вменяемое удаётся с большим трудом. Героям некогда, они заняты выживанием в постапокалипсисе; или в наркотическом трипе; или в алкогольном угаре; или в казино; или в акимате. Тут сразу не разберёшь, где действие происходит: актёры с видимым удовольствием катаются по сцене, кричат, бросают предметы, опустошают запасы алкоголя, стреляют друг в друга, выясняют отношения путём откусывания пальцев и другими чуть более привычными способами. Кровью на стене выведено «Мы последние казахи».
Зачем? Для чего? Что это: театр жестокости или абсурда?
Хочется спросить у режиссера – Галины Пьяновой – и художника – Антона Болкунова – нельзя ли было помягче?
– Нет, нельзя, – отвечает сам себе внимательный зритель, поглядев в окно.
Вся эта до ужаса смешная фантасмагория очень, к сожалению, правдива.
В реальности, слетевшей с катушек, может появиться только такой театр, предельно точно отражающий её. Мир колотит нервная дрожь – шкаф содрогается от искусственного землетрясения. Из шкафа вываливается папенькин сынок в гавайской рубахе с полными карманами новеньких ассигнаций. От чего его так сильно кроет упоминать не будем, чтобы не нарушать закон. Кстати, отдельное спасибо команде театра за образ представителя закона: полицейский там действительно добрый. Со странностями, зато знающий википедию наизусть и помогающий простому народу справиться с превратностями судьбы. Его запоздалая отвага и решительность внушают зрителю надежду на свет в конце туннеля. Казахстанские Адам и Ева (представители простого народа) должны будут спасти человечество после освобождения из клаустрофобного плена. Да поможет им любовь и крепкие семейные ценности. Спасению человечества мешают неуравновешенный нувориш и непреднамеренный американец. Но ксенофобия и агрессия никогда не подводили человечество. Поэтому победа будет за нами. Правда мы ничего не делаем. Но кого это волнует?
На самом деле мир спасает красота, а точнее умопомрачительная сценография, самозабвенная актёрская работа и сногсшибательные литературные диалоги — то, без чего немыслимо представить современный театр культурного шока.
Пока театр ARTиШок со спектаклем «Қонаев» поднимается на новую вершину театрального искусства, его благодарные зрители выходят на улицы вечернего города в смешанных чувствах, пытаясь отойти от пережитого катарсиса и оживлённо споря, будущее неумолимо становится ближе. И срочно нужно найти выход, пока нас не настигла волна следующего афтершока. Если кто-то знает ответ, подскажите, пожалуйста.
Отличная постановка, если глубоко задуматься. Хотя наружный шум постоянно сбивает с мысли, но есть ощущение правильно поставленного вопроса, а это в таком социально-экзистенциальном эксперименте, мне кажется, самое главное.
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