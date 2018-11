Как Dolce&Gabbana стали главным изгоем мира моды за один день

интересное в этой ситуации – это поведение самого Габбаны и всей пиар-службы дома. Мы живем в 2018 году, который стоит назвать годом социального активизма. Не везде и не с одинаковой интенсивностью, но даже в самых удаленных уголках мира, любой публичный человек сейчас три раза задумается, прежде чем сделает заявление, которое может быть неправильно истолковано. За меньшие грехи в этом году уже пострадали и другие медиаперсоны. Дизайнер Ульяна Сергеенко отправляет своей подруге, российскому медиа-предпринимателю Мирославе Думе приглашение на показ с подписью «to my n****s in Paris». Та, наивная душа, выкладывает фото приглашения в Stories. Забыв, что на нее подписана Наоми Кэмпбелл и другие сильные мира сего с темным цветом кожи. Обе получают бойкот, вторая даже вынуждена покинуть основанную ею компанию Buro 24/7. До них репутационный пинок получают H&M, додумавшиеся надеть на темнокожего мальчика худи с надписью «Coolest monkey in the jungle». Оба случая нельзя назвать расизмом в чистом виде – скорее, банальное невежество, которое присуще бабкам у подъезда. Но уровень ответственности за слова растет пропорционально с социальным статусом. Богат, знаменит, стремишься в high society? Получи и распишись.

Другое дело – казус с Джоном Гальяно, который позволил себе прилюдно признаваться в любви Гитлеру. Сейчас считается, что он обошелся малой кровью. Штраф в 6000 евро, увольнение из Dior, где он тогда работал, испытательный срок. Спустя полтора года его пригласили в Oscar de la Renta, а через четыре – в Maison Margiela. Вполне возможно, если бы лицо парфюма Dior Натали Портман не сделала свой вклад в освещение этой истории, ее спустили бы на тормозах. Джон Гальяно – гений, визионер, которых в индустрии моды возможно уже не будет. Но дает ли ему это право быть антисемитом, и проще говоря, мудаком? Сомнительно.

Слабая и замедленная реакция пиар-отдела компании Dolce & Gabbana дает понять: никто из них не понимает, что сейчас происходит не только в мире, но и в самой моде. Восемь лет назад у тебя было время на раскачку и обдумывание, сегодня ты должен решать проблему быстро и четко. Видишь, что твои видео обижают людей – сними другие, у тебя же компания, которая обладает гигантскими ресурсами. Понимаешь, что Китай и Ближний Восток делает основную кассу твоего бизнеса – сделай все, чтобы увеличить их лояльность.