«Я такой разный»

Уткин родился в 1949 году на Алтае, затем его семья переехала в Алма-Ату, где и прошло детство художника. В 1969-м он окончил Алматинскую школу-интернат для глухих детей №1, в 1974 – Ленинградский художественный техникум для глухих, а в 1985 – Алматинский театрально-художественный институт. Долгое время художник работал учителем рисования в родной школе – интернате для глухих детей…

На одной из своих предыдущих выставок художник запланировал к своему 70-летию создать серию работ, посвященных водам Алматы: каналам, рекам, прудам, озерам. Свое слово он сдержал. Сегодня несколько таких полотен украшают стены галереи. Правда, пару-тройку работ из этой серии художник продал еще до подготовки к экспозиции.

«Вот озеро парка Горького, а вот озеро Сайран, - показывает художник. – Еще до открытия купального сезона я взялся рисовать Сайран. Помнится, решил нырнуть в воду. Стояла хорошая погода, но вода была еще такой холодной, что небо и вода после того, как я нырнул, показались мне в совершенно других оттенках, в другой цветовой палитре. Согревшись, я принялся за работу. Вновь пришло чувство теплоты. Эту двойственность чувств и цвета я постарался отразить…»