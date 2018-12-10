«Я такой разный» – так называется выставка одного из самых востребованных художников южной столицы Алексея Уткина. Мастер легко переходит от живописных пейзажей к портретам, от графики к абстракции, экспериментируя в различных стилях и техниках, но в своей неиссякаемой любви к городу Алматы Уткин неизменно стабилен.
В экспозиции самой большой обходной галереи Государственного музея искусств имени Кастеева расположилось более 150 работ автора. Большинство из них – его новые творения. Это и графическая, и пастозная живопись, и неоавангардные, абстрактные эксперименты, и портреты, в чем-то близкие с карикатурой.
За последние три года мне посчастливилось побывать на всех выставках художника. В 2016-м Уткин представлял экспозицию под названием «Моя любовь – Алматы», а в 2017-м – «Линии вдохновения», а в 2018-м художник заявляет всем, что он «такой разный» в своем творчестве. Меж тем, Алексей Федорович еще ни разу за все это время не изменил своему самому любимому жанру – городскому пейзажу, ставшему его неиссякаемым источником вдохновения.
«Наверное, бог мне дает возможность чувствовать этот город. Я был в разных городах, странах, но возвращаясь в Алматы, вновь принимался за местные городские пейзажи, - рассказал в беседе Алексей Федорович. – Начал рисовать Алматы после распада Союза. В те времена нужно было как-то зарабатывать, на что-то жить. Искал свой стиль, свою подачу. Потихоньку дело пошло. Картины начали продаваться. Ездил на Бутаковку и рисовал очень много местных пейзажей с изображением быстрой холодной речки. Затем начал работать исключительно над городскими видами. Вначале не получалось передавать дух города, только со временем мое сердце раскрылось. Романтика, живущая во мне, тоже сыграла роль и добавила некую изюминку моим картинам».
Уткин родился в 1949 году на Алтае, затем его семья переехала в Алма-Ату, где и прошло детство художника. В 1969-м он окончил Алматинскую школу-интернат для глухих детей №1, в 1974 – Ленинградский художественный техникум для глухих, а в 1985 – Алматинский театрально-художественный институт. Долгое время художник работал учителем рисования в родной школе – интернате для глухих детей…
На одной из своих предыдущих выставок художник запланировал к своему 70-летию создать серию работ, посвященных водам Алматы: каналам, рекам, прудам, озерам. Свое слово он сдержал. Сегодня несколько таких полотен украшают стены галереи. Правда, пару-тройку работ из этой серии художник продал еще до подготовки к экспозиции.
«Вот озеро парка Горького, а вот озеро Сайран, - показывает художник. – Еще до открытия купального сезона я взялся рисовать Сайран. Помнится, решил нырнуть в воду. Стояла хорошая погода, но вода была еще такой холодной, что небо и вода после того, как я нырнул, показались мне в совершенно других оттенках, в другой цветовой палитре. Согревшись, я принялся за работу. Вновь пришло чувство теплоты. Эту двойственность чувств и цвета я постарался отразить…»
Вести традиционные беседы с Алексеем Федоровичем не представляется возможным. Он не слышит. Осуществлять диалог художнику помогает профессиональный сурдопереводчик Наталья, хорошо знакомая с художником, его творчеством и семьей.
Не имея возможности слышать физически, он острее других людей воспринимает окружающий его мир. Как-то Алексей Федорович признался, что из-за того, что не имеет возможность слышать, избегает написания портретов. Он продолжает так считать и по сей день: «Для того, чтобы нарисовать человека, с ним необходимо поговорить, изучить его характер, образ мыслей, понаблюдать за эмоциями. Только в этом случае художник вдохнет в портрет жизнь». Хотя на выставке он успешно продемонстрировал серию портретов ярких, неординарных и знаковых людей Алматы, в том числе различных артистов, художников, общественных деятелей. С уверенностью можно сказать, что физические особенности художника ни в коей мере не исказили существующую реальность, даже, наоборот – так глубоко заглянуть в душу некоторым изображенным персонажам не под силу многим обычным людям.
На вернисаже собралось много людей, в том числе и известные нашему городу. Из изучающих картины Уткина удалось разглядеть Сергея Червякова, нашего единственного и профессионального в стране мима.
«Самое интересное, что все картины Алексея Уткина наполнены радостью. Даже его дождь, льющийся по стеклам, передан исключительно с радостным чувством. Негатива и напряжения в его картинах вы не найдете. Как мне нравится его игра теней на асфальте, которую можно найти в летних городских пейзажах…
Червяков после рассказанных впечатлений о выставке вспомнил, что как-то Алексей Федорович предложил ему обратить внимание на крупный белый мазок в одной из своих картин. – Это был я за своей работой, стоявший на алматинском «Арбате», - с улыбкой вспомнил Сергей Червяков.
времени посвящает делам мужа – списывается с заказчиками, представителями галерей, организовывает встречи. Вместе они уже 51 год! У Лидии тоже нарушение слуха. Она познакомилась с Алексеем Уткиным после школы. Любопытно, что как-то на одной из наших встреч Лидия сказала о муже следующее: «Он разный. Сегодня сентиментальный, завтра серьезный, послезавтра романтичный. Он меняется каждый день. Жить с ним интересно и нескучно!»
Выставка Алексея Уткина продлится до 20 января 2019 года.