Алла Ильчун: муза Диора с непростым характером

Позже аналогичную информацию Алла передала еще одному французскому биографу-журналисту, который затронул эту тему в своей книге о красоте и моде.

Французский журнал L’officiel, по случаю 70-летия Дома моды DIOR, также признал этот факт, напечатав краткую заметку о музе известного кутюрье: «Мать Аллы — русская, а отец - казах».

Родители Аллы

Многое из биографии Аллы Ильчун пока остается нераскрытым. Однако найдены сведения, подтверждающие, что ее отец Жуанхан (из других источников - Хуанхал) родился в 1897 году в семье зажиточного казахского бая. Получил образование инженера и в середине 20-х годов прошлого столетия был командирован на строительство железной дороги в Харбин. Там он встретил юную красавицу русского происхождения Тамару, в которую влюбился. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, Жуанхан покорил сердце 16-летней Тамары и вскоре женился на ней. У пары родилась дочь Алла.

Через несколько лет в Маньчжурии произошла японская интервенция. В 1935 году Жуанхан решил перевезти свою семью по железной дороге в Шанхай. В это время в перестрелке погибла родная сестра Тамары, однако Жуанхан успел посадить жену и дочь на норвежский корабль, отплывающий во Францию. Это произошло в 1936 году, ровно за год до того, как японцы ввели запрет на отход кораблей из Шанхая.

Дальнейшая судьба Жуанхана до сих пор неизвестна: существует предположение, что в период с 1936-1937 год он был схвачен и уничтожен большевиками из-за своей принадлежности к богатому роду; по другой версии Жуанхан пал жертвой ГУЛАГа в Караганде.

Прибыв во Францию, Тамара долгое время не могла устроиться на работу: её шанхайский диплом дантиста здесь не принимали. Однако, вспомнив, что когда-то она профессионально увлекалась пением, женщина поступила в парижскую консерваторию и успешно окончила ее. «Есть доказательство, что Тамара даже спела в опере «Пиковая дама», приуроченной к 100-летию великого композитора Чайковского, - уточняет Берлин Иришев. - Потом она давала концерты в русском сообществе и подрабатывала ресторанах».

Также имеются сведения, что Тамара вышла замуж во второй раз.