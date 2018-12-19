Алла Ильчун: муза Диора с непростым характером

Фотографии из открытых источников
Эмигрантка, покорившая французский бомонд, почти неизвестна на своей исторической родине.
Все началось с картины
Художник Леон Цейтлин в середине 20-го века запечатлел таинственный образ Аллы Ильчун на своем полотне. Совсем недавно картина живописца была продана в обычном антикварном магазине Парижа нашему соотечественнику Берлину Иришеву, проживающему уже долгое время в Париже и возглавляющему Ассоциацию казахстанцев во Франции. Этим летом картина в течение месяца выставлялась в Музее искусств имени Кастеева.
Почему этот портрет уникален?
«Просто он оказался единственным в жизни Аллы, - констатирует Иришев. – Когда она была моделью, ее окружали десятки известных фотографов, и ни одному художнику не приходила в голову смелая идея пригласить ее в мастерскую или попросить позировать в перерывах между дефиле». По утверждению Берлина Иришева, появление этого портрета объясняется особым отношением Аллы к художнику, который имел схожую с ней судьбу.
«Надо было ответить на множество вопросов, которые появились в связи с презентацией картины, - говорит Иришев. - Многих интересовали подробности судьбы знаменитой модели до Диора и после: ее среда общения, успехи и разочарования, замужество, семья и дети…»
С его слов, Ассоциация казахстанцев во Франции уже располагает эксклюзивным досье Аллы Ильчун, в этом им также помогло сотрудничество с экспертами домов моды Кристиана Диора и Ив Сен-Лорана.
«Сейчас мы уже знаем интересные события и факты из ее личной жизни, но следует признать, что каждый новый штрих давался нам в результате продуманного поиска и упорных усилий, — добавляет владелец картины. — Сегодня перед нами раскрывается интересная, а местами драматическая история личности, которая требует новых ответов».
Начиная с 1949 года все известные печатные издания Франции, Англии, США, Бразилии, Японии и даже Австралии пестрили фотографиями и заметками о грациозной модели китайского происхождения Алле Ильчун, ставшей музой для начинающего в то время французского модельера Кристиана Диора.
«Вы бы видели, как на Аллу смотрели итальянские модели, проходя по подиуму мимо нее - презрение и зависть читались в их глазах», — такой отзыв о дефиле Аллы Ильчун во Флоренции мы нашли в архивах американских газет», - рассказывает Иришев.
Журналист издания Women’s Wear Daily в 1963 году писал: «Аллу встретили овацией. ЕЕ ТАИНСТВЕННАЯ АУРА задала тон всему показу. Она меня так ОЧАРОВАЛА, что я едва не слетел со стула».
В одних источниках о родителях Аллы писали, что её мать китаянка, а отец русский; в других, что отец китаец, а мать русская. Кто-то называл ее харбинкой, а кто-то маньчжуркой.
В официальных документах Алла Ильчун действительно была записана как китайская подданная, французское гражданство ей удалось получить только в 1967 году.
«Остается до сих пор загадкой, почему она так долго скрывала свои казахские корни», — недоумевает Иришев.
Однако к концу своей жизни Алла все-таки призналась в интервью известному российскому искусствоведу Александру Васильеву в том, что ее отец — сын казахского бая родился в Алма-Ате, а мать — уроженка Петербурга, по происхождению русская.
Позже аналогичную информацию Алла передала еще одному французскому биографу-журналисту, который затронул эту тему в своей книге о красоте и моде.
Французский журнал L’officiel, по случаю 70-летия Дома моды DIOR, также признал этот факт, напечатав краткую заметку о музе известного кутюрье: «Мать Аллы — русская, а отец - казах».
Родители Аллы
Многое из биографии Аллы Ильчун пока остается нераскрытым. Однако найдены сведения, подтверждающие, что ее отец Жуанхан (из других источников - Хуанхал) родился в 1897 году в семье зажиточного казахского бая. Получил образование инженера и в середине 20-х годов прошлого столетия был командирован на строительство железной дороги в Харбин. Там он встретил юную красавицу русского происхождения Тамару, в которую влюбился. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, Жуанхан покорил сердце 16-летней Тамары и вскоре женился на ней. У пары родилась дочь Алла.
Через несколько лет в Маньчжурии произошла японская интервенция. В 1935 году Жуанхан решил перевезти свою семью по железной дороге в Шанхай. В это время в перестрелке погибла родная сестра Тамары, однако Жуанхан успел посадить жену и дочь на норвежский корабль, отплывающий во Францию. Это произошло в 1936 году, ровно за год до того, как японцы ввели запрет на отход кораблей из Шанхая.
Дальнейшая судьба Жуанхана до сих пор неизвестна: существует предположение, что в период с 1936-1937 год он был схвачен и уничтожен большевиками из-за своей принадлежности к богатому роду; по другой версии Жуанхан пал жертвой ГУЛАГа в Караганде.
Прибыв во Францию, Тамара долгое время не могла устроиться на работу: её шанхайский диплом дантиста здесь не принимали. Однако, вспомнив, что когда-то она профессионально увлекалась пением, женщина поступила в парижскую консерваторию и успешно окончила ее. «Есть доказательство, что Тамара даже спела в опере «Пиковая дама», приуроченной к 100-летию великого композитора Чайковского, - уточняет Берлин Иришев. - Потом она давала концерты в русском сообществе и подрабатывала ресторанах».
Также имеются сведения, что Тамара вышла замуж во второй раз.
Муза с непростым характером
Во время Второй Мировой войны Алла Ильчун вступила в отряд французских партизан и участвовала в боях наряду с княгиней Кропоткиной и дочерью известного композитора Скрябина. В архивных данных были найдена информация о том, что Алла участвовала в Сопротивлении. «Она одновременно исполняла роль связной и медсестры, - рассказывает доктор исторических наук Гульмира Мендикулова. - Есть также сведения, что она помогала выхаживать раненых солдат в поместье княгини Волконской, где был организован мини-лазарет».
После войны Алла Ильчун устроилась работать посудомойщицей в один из парижских ресторанов. В то же самое время еще малоизвестный модельер Кристиан Диор только начинал устраивать показы своих модных коллекций для «высшего сообщества». Алла, сопровождавшая подругу на показ молодого кутюрье, попала в поле его зрения. Восхищенный ее грацией и тонкой талией в 47 сантиметров, Диор пригласил девушку участвовать в дефиле, и уже вскоре она стала одной из его главных муз.
Модельер восхищался Аллой на протяжении всей жизни, прощая ей любые шалости и закрывая глаза на ее непростой характер.
«Из найденных газетных вырезок мы узнали об инциденте, который произошел во время демонстрации коллекции в Нью-Йорке, — рассказывает Иришев. — Алла тогда дала интервью местным изданиям, где резко отозвалась об американских мужчинах, что не могло не взбудоражить весь западный мир».
Разъяренный Диор на следующий день отозвал Ильчун обратно во Францию. Американская пресса писала о закате карьеры знаменитой манекенщицы из-за откровенности, которую та позволила себе по отношению к мужской половине населения. Но уже через день Алла, как ни в чем не бывало, снова вернулась на подиум. Диор понимал, что она его источник успеха, ведь платья после ее показов отправлялись в гардеробы известных актрис — в их числе была и Марлен Дитрих, жен монархов и других светских дам.
Уникальность Аллы состояла еще и в том, что она свободно владела шестью языками (английским, французским, немецким, итальянским, испанским, русским) и могла не просто демонстрировать одежду, а еще и подробно рассказывать о ее крое, пошиве и разных модных тенденциях.
Позже благодаря ей в Европе появилась тенденция рисовать стрелки на глазах, что сделало ее прародительницей «кошачьих глаз».
С Кристианом Диором «восточная жемчужина» (как ее называли современники) проработала бок о бок на протяжении 20 лет, а после его смерти еще десятилетие провела на подиуме в нарядах от Ив Сен-Лорана.
Личная жизнь
Первым мужем Аллы Ильчун был известный ученый польского происхождения, доктор политических и экономических наук, граф Майк де Дюльмен. В браке с ним у Аллы родился сын Марк.
Уже в юношеском возрасте Марк увлекся фотографией, как и его отец, который за время совместной жизни с моделью сделал множество красивых снимков с её изображением. По неизвестным причинам большинство из них были утеряны.
Сейчас единственный наследник Аллы Ильчун и графа де Дюльмена работает в одной из парижских редакций в качестве фотографа-фрилансера. Известно, что долгие годы Марк служил в армии на Ближнем Востоке (Иран, Афганистан), где дослужился до звания кадрового офицера.
«Не так давно Марк де Дюльмен стал почетным членом Ассоциации казахстанцев в Париже, - сообщил ее президент Иришев. - Марк признался, что для него большая честь быть среди «своих» по линии деда и теперь мечтает посетить его родину - Казахстан».
Муза Диора умерла от сердечного приступа 8 марта 1989 года в возрасте 63 лет. За день до своей смерти Алла каталась на лыжах вместе со своим вторым мужем Игорем Мухиным, а на следующее утро её не стало.
Отпевали диву в соборе Невского в Париже как Аллу Мухину. Она похоронена на кладбище Иври-сюр-Сен, на могильной плите не указано ни даты рождения, ни даты смерти.
Сейчас Берлином Иришевым на основе собранной информации написана полная биография Аллы Ильчун, которая будет издана в конце января будущего года на русском языке и презентована в городе Алматы. Чуть позже ожидается ее публикация на французском и английском языках. По мотивам книги готовится к показу документальный фильм о жизни выдающейся модели, его выход приурочен к 30-летней годовщине смерти Аллы Ильчун – началу марта 2019 года.