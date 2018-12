Мантра на несменяемость власти

Будущей весной политологи хором прогнозируют досрочные выборы, скорее всего, президентские, но парламентские тоже не исключаются. В «Гамлете» режиссера Галины Пьяновой рассказана история смены власти в Датском королевстве, так похожем на наше, степное, и эта история совсем не оптимистична. Это поток всеобщего страха, запущенного в публику: стабильность не вечна. Принц Гамлет в своей богатой обставленной комнате собирает вещи, готовясь к отъезду из страны, под No Suprises Тома Йорка:

Such a pretty house

And such a pretty garden

No alarms and no surprises

No alarms and no surprises

No alarms and no surprises please

(Какой милый дом,

Какой милый сад,

Ни тревог, ни сюрпризов,

Ни тревог, ни сюрпризов,

Ни тревог, ни сюрпризов, пожалуйста)

То ли гимн, то ли мантра: пожалуйста, пусть все будет спокойно, стабильно, без перемен.