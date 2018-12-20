Мантра на несменяемость власти

Можно насиловать Офелию, можно много, очень много пить, можно спать с андрогинным другом Горацио (тут Анастасия Тарасова делает образ, наполненный новой сексуальностью, пансексуальностью), можно вести себя, как полный мудак, с Розенкранцем и Гильденстерном (с которыми вместе принц учился за границей – не иначе как по «Болашаку»).

Интересно, как художник спектакля Антон Болкунов передает разницу между понятиями «дорого» и «богато» (или точнее «бохато»?). Комната Гамлета обставлена лаконично, но роскошно, только это не показная роскошь, одного взгляда достаточно, чтобы понять: это все ОЧЕНЬ дорого. В том числе и рама, в которой над кроватью висит портрет короля.

Но есть сцены с публичными мероприятиями, в которых существуют всем знакомые атрибуты: красная дорожка, чапаны, шары, стулья с атласными накидками – безвкусица, пустая трата денег.

«Гамлет» ARTиШОКа – это когда смешно и больно от узнавания. Смешно, потому что больно. Потому что смех – это защитная реакция. Самая смешная при этом сцена – финальная. Когда над Датским королевством, ослабленным переделами власти, поднимается чужой флаг. Вы все уже понимаете, чей это флаг, даже если не были на спектакле. Вы все боитесь, что поднимется этот флаг.