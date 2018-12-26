Cafeteria вернулась после короткого перерыва

Это здание на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы всегда было местом притяжения: когда-то здесь работал магазин грампластинок, в котором собирались меломаны со всего города. В наше же время, после долгого простоя люди вернулись сюда летом 2010 года, когда открылась Cafeteria, позже вошедшая почти во все кулинарные туристические путеводители. Спустя 8 лет ресторанная компания abr перезапустила популярную кофейню, поделив её на две части: собственно на саму Cafeteria и на новый формат итальянского стрит-фуда Pinsa Balboa.
Это всё продолжение гастрономической революции в Алматы, обещанной московским шеф-поваром и ресторатором Александром Порошенковым. Он отвечает за меню и в Cafeteria, и в Pinsa Balboa, и кажется, что теперь на Байсеитова-Курмангазы его можно встретить даже чаще, чем в «Афише», совладельцем которой он является.
На входе в кафе вас встречает panetteria-pasticceria со своей домашней выпечкой и горячим хлебом, который готовится прямо здесь.
Новый формат Cafeteria напоминает французскую patisserie или итальянскую panetteria со своей домашней выпечкой и горячим хлебом, который готовится прямо здесь.
Но все же Cafeteria это не только о хлебе. Здесь простая и понятная кухня в новом прочтении: например, пшенная каша с глазированной морковью и пармезаном, лепешки из нута с яйцом пашот и греческим йогуртом, томленая говяжья шея с пюре и розмарином. Как говорил в интервью Vласти Александр Порошенков, это comfort food: «По большому счету это кухня без какой-то привязки к региону, без привязки к какой-то культуре. Я выжимаю всё из того, что видел, пробовал, выжимаю всё из моего личного опыта как просто на кухне, так и из поездок по миру».
По соседству с Cafeteria , в некогда её «библиотеке» (очень легко перепутать двери!) открылся новый формат итальянского стрит-фуда Pinsa Balboa. Пинса — это почти пицца — только маленькая и прямоугольная. Гастрономическая мода на пинсу началась года три назад и постепенно дошла до Алматы. Тесто на пинсу вызревает 72 часа и становится легким и пышным.
В Pinsa Balboa запекается только лепешка, начинка же выкладывается непосредственно перед подачей. Для нее используются томаты San Marzano из Неаполя, настоящая сальсичча, только свежая рассольная моцарелла. В меню есть не только классические сочетания пинсы, но и авторские — например, пинса с пастрами из языка и маринованными зернами горчицы или пинса с тунцом и оливками.
Оба заведения – и Pinsa Balboa, и Cafeteria не соперничают, а дополняют друг друга. Если в первом — итальянский дух стрит-фуда – вкусной, но «быстрой» еды, то в кофейне можно слега остановить бег времени – сесть с чашкой кофе (или бокалом вина) у окна, поговорить с друзьями или представить, каким город был и каким он еще только будет.