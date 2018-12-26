Cafeteria вернулась после короткого перерыва

На входе в кафе вас встречает panetteria-pasticceria со своей домашней выпечкой и горячим хлебом, который готовится прямо здесь.

Новый формат Cafeteria напоминает французскую patisserie или итальянскую panetteria со своей домашней выпечкой и горячим хлебом, который готовится прямо здесь.