В Алматы при поддержке LG Electronics Almaty Kazakhstan прошел конкурс-фестиваль юных талантов Prima Nota Fest

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля, магистр музыки, оперная дива – Зарина Алтынбаева – ведущая солистка ГАТОБ им. Абая, победительница международных конкурсов и обладательница престижных наград «Star of Asia» и «Человек года».

«Я уверена, в нашей стране много талантливых детей̆, которые изучают классическое исполнительское искусство, но у них мало возможности проявить себя на больших академических площадках. Главная идея этого фестиваля заключается в том, чтобы выявить молодые таланты, дать им возможность и стимул развиваться дальше.

В память о нашей с сестрой Мадиной маме, Раисе Маматовне, мы учредили главный̆ приз конкурса – повышение квалификации обладателя гран-при фестиваля у профессора мирового уровня», - отметила Алтынбекова.