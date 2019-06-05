В Алматы при поддержке LG Electronics Almaty Kazakhstan прошел конкурс-фестиваль юных талантов Prima Nota Fest

В День защиты детей на сцене Казахской национальной консерватории им. Курмангазы состоялся гала-концерт Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов Prima Nota Fest и церемония награждения его лауреатов. Главный приз — возможность пройти стажировку у профессоров мирового уровня.
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля, магистр музыки, оперная дива – Зарина Алтынбаева – ведущая солистка ГАТОБ им. Абая, победительница международных конкурсов и обладательница престижных наград «Star of Asia» и «Человек года».
«Я уверена, в нашей стране много талантливых детей̆, которые изучают классическое исполнительское искусство, но у них мало возможности проявить себя на больших академических площадках. Главная идея этого фестиваля заключается в том, чтобы выявить молодые таланты, дать им возможность и стимул развиваться дальше.
В память о нашей с сестрой Мадиной маме, Раисе Маматовне, мы учредили главный̆ приз конкурса – повышение квалификации обладателя гран-при фестиваля у профессора мирового уровня», - отметила Алтынбекова.
Организаторы получили более 200 заявок, во второй тур прошли 45 участников из 12 городов страны в возрасте от 7 до 14 лет. Кроме номинаций, дополнительные специальные призы от компании LG Electronics (LG) - портативные колонки с идеальным звучанием LG XBOOM Go - получили Газиза Калмагамбетова, Арсен Садвакасов и Гюнель Ширинова. Гран-при конкурса получил талантливый скрипач Рамазан Токбаев.
В жюри конкурса вошли именитые музыканты: Анвар Акбаров – композитор, музыковед, скрипач, Марина Алтухова – магистр искусствоведческих наук, Ерболат Ахмедьяров – дирижер Государственного Академического Симфонического оркестра РК, а также директор подразделения категории телевизоров LG Electronics Almaty Kazakhstan и талантливый музыкант мистер Ли Сангчол. В 2009 году он основал и возглавил Филармонический корпоративный оркестр LG в Сеуле, был концертмейстером Филармонического оркестра LG в 2012 году и участвовал в различных камерных ансамблях в Южной Корее.
«Замечательно, что искусство академического пения продолжает привлекать к себе молодое поколение. Конкурс-фестиваль «Prima Nota Fest» имеет чрезвычайно важное значение для развития отечественной музыкальной культуры, выявляя подлинные таланты и пропагандируя творчество молодых исполнителей. Пусть этот конкурс станет ежегодной традицией. Компания LG Electronics Almaty Kazakhstan намерена поддерживать развитие этого проекта». - отметила Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.