«Все голодны до искусства»

Люди стали относиться к экспонатам бережнее

По словам директора Almaty Museum of Arts Татьяны Ходжаевой, перед открытием ожидалось, что ежегодно музей будут посещать 300 тысяч человек, однако после двух месяцев работы можно утверждать, что их будет от 500 тысяч и больше. «Это, конечно, фантастический результат для нового музея. Мы ожидали интереса, но не такого мощного наплыва. Самым приятным открытием для нас стала возрастная структура посетителей. Почти 42 % это дети, школьники и молодежь до 25 лет. Для нас это огромная гордость, значит, мы смогли сделать музей действительно привлекательным для нового поколения. Плюс ко всему мы теперь точно знаем, куда по утрам едут все пенсионеры на автобусах (смеется). Они приходят к открытию в 11:00, занимают первые ряды на экскурсиях и это очень дисциплинированная и благодарная аудитория».

Через четыре дня после открытия музей сообщил о случаях вандализма: пострадали двери и стены, скульптура Ричарда Серры «Перекресток». Директор музея отмечает, что после публичного обращения к посетителям подобное не повторялось: «Когда новость о вандализме разлетелась, люди сами начали проявлять невероятную бдительность. Подходили, сообщали сотрудникам, если что-то казалось подозрительным. Получился настоящий «асар». Наши посетители сплотились вокруг музея и мы им благодарны. Что касается поиска виновных: у нас изначально не было цели кого-то наказывать. Главной задачей было через этот неприятный кейс еще раз проговорить правила поведения в музее, рассказать о культуре посещения современного музейного пространства. И, судя по обратной связи, нам это удалось, люди стали относиться к экспонатам еще бережнее».