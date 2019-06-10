Forte Music Fest: музыкальная атмосфера города

С 7 по 9 июня в южной столице проходили концерты ежегодного фестиваля классической музыки Forte Music Fest. В этом году на фестиваль приехали музыканты из одиннадцати стран, половина участников – казахстанские исполнители.
По словам артистического директора фестиваля Армана Мурзагалиева, за четыре года на концертах Forte Music Fest побывало около 12 тысяч зрителей. Со сцены прозвучало 79 произведений современной классической музыки – и ни одно не повторилось.
«Основной целью фестиваля является воспитание вкуса, привлечение внимания к лучшим образцам классической музыки - в особенности у молодого поколения. Forte Music Fest поддерживает и образовательную миссию. В рамках фестиваля учащиеся музыкальных заведений, а также все желающие смогли бесплатно посетить мастер-классы от непревзойденных виртуозов, концертирующих солистов, профессоров и концертмейстеров оркестров», - также рассказал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank – спонсора фестиваля.
Мировая классика в этот раз, однако, прозвучала на фестивале в необычном формате, а также в программу вошли более современные произведения.
«В этом году мы решили пойти немножко дальше, глубже: мы решили отойти от формата классической музыки, в прямом понимании этого слова. То есть, Бетховен, Бах, Барток и Брамс – это все прекрасные и замечательные композиторы, но помимо этих авторов существует другая музыка», - говорит Арман Мурзагалиев. В этом году многие инструменты прозвучали в Алматы впервые, и многие композиции были исполнены в неожиданных аранжировках.
Габит Несипбаев и Грегори Блан исполнили композицию «Восхваление» из «Квартета на конец времени» Мессиана на органе и терминвоксе – необычном инструменте, чей звук рождается из колебаний радиоволн. «Влтаву», симфоническую поэму, написанную Бедржихом Сметаной и считающуюся неофициальным гимном Чехии, на арфе исполнила Софья Кипрская.
Не только аранжировки и выбор инструментов в этом году были необычными. Выступление казахстанских музыканты Сабина Атагельдиева и Дамир Буркитбаев вместе с хорватским альтистом Владимиром Косьяненко стало настоящим перформансом на сцене. Музыканты исполнили «Посвящение Шуману» венгерского композитора Дьёрдя Куртага, дополнив свою игру настоящим театральным действом, «специально» роняя нотные листы, взаимодействуя друг с другом и передвигаясь по сцене.
Особую атмосферу в этом году привнесло выступление Рахим Альхаж трио – музыкантов из США, Ирана и Ирака, исполняющего традиционную и современную Средне-Восточную музыку на таких инструментах, как удд, дарбука и сантур. Традиционные восточные мотивы прозвучали и в выступлении Бельгийского флейтиста Туна Фрета и пианистки Вероники Ильченко – музыканты исполнили «Шесть пьес для флейты и фортепиано» азербайджанского композитора Фихрета Амирова.
«Для меня это было абсолютным открытием – чувствовать прямую связь народной музыки с тем, что мы зовем художественной, классической музыкой», – поделился Тун Фрет. – «Хотя, мне кажется, стоит перестать говорить «классическая» – это убивает музыку. Это просто удивительная музыка, корнями уходящая в глубокие традиции».
Своим развитием международный фестиваль Forte Music Fest обязан сорудничеству двух людей – меценату Тимуру Исатаеву и идейному вдохновителю Арману Мурзагалиеву. По словам Мурзагалиева, каждый год фестиваль становится все более известным в мировом музыкальном сообществе – о нем рассказывают за границей его участники, и уже полон список желающих приехать в 2022 году. Однако расширять свою географию фестиваль пока не планирует.
«Эта идея была изначально придумана алматинцами для алматинцев, - говорит Мурзагалиев. - Смысл всего этого – сохранить вот этот музыкальный дух, атмосферу, которая присуща этому городу».