Forte Music Fest: музыкальная атмосфера города

По словам артистического директора фестиваля Армана Мурзагалиева, за четыре года на концертах Forte Music Fest побывало около 12 тысяч зрителей. Со сцены прозвучало 79 произведений современной классической музыки – и ни одно не повторилось.

«Основной целью фестиваля является воспитание вкуса, привлечение внимания к лучшим образцам классической музыки - в особенности у молодого поколения. Forte Music Fest поддерживает и образовательную миссию. В рамках фестиваля учащиеся музыкальных заведений, а также все желающие смогли бесплатно посетить мастер-классы от непревзойденных виртуозов, концертирующих солистов, профессоров и концертмейстеров оркестров», - также рассказал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank – спонсора фестиваля.

Мировая классика в этот раз, однако, прозвучала на фестивале в необычном формате, а также в программу вошли более современные произведения.

«В этом году мы решили пойти немножко дальше, глубже: мы решили отойти от формата классической музыки, в прямом понимании этого слова. То есть, Бетховен, Бах, Барток и Брамс – это все прекрасные и замечательные композиторы, но помимо этих авторов существует другая музыка», - говорит Арман Мурзагалиев. В этом году многие инструменты прозвучали в Алматы впервые, и многие композиции были исполнены в неожиданных аранжировках.