Антология Батыра

В Алматы представили антологию Батыра: это два концерта, 9 музыкальных дисков и последний — посмертный альбом. А так же документальный фильм о творчестве певца и музыканта.
Когда Батыр умер, то оказалось, что невозможно найти все его песни в интернете или же в магазинах. Теперь, наконец, выпущено почти все, что он делал, начиная с ухода из группы «А-студио» и до смерти — а это 15 лет большой работы.
В антологию наряду с альбомами «Отан Ана», «Аманат», «Твои шаги», «Душа», вошел и последний — посмертный — «Осень», написанный вместе с композитором Павлом Есениным в 2014-2015 годах. По словам продюсера Руслана Магомедова, этот альбом большей частью был готов еще при жизни Батыра:
«Я думаю, что в течение пары месяцев, если бы Батыр был бы жив, мы бы его выпустили. Большая часть композиций была сведена. Это очень зрелый, философский альбом», — словно предупреждает продюсер.
«Отец предлагал выпустить отдельно альбом «Осень», — вспоминает племянница певца Наргиз Шукенова. — У меня возникла мысль, что, в принципе, до сегодняшнего дня Батыр не был доступен на цифровых площадках, его диски невозможно было найти, и я предложила - почему бы не подвести большой итог его творчества с момента, когда он ушел из «А-Студио» и начал свой сольный творческий путь. Мы всей семьей были свидетелями: это был не всегда простой путь. Мы все чувствуем большую ответственность перед Батыром, нам всем его очень не хватает, но эта работа позволила нам провести с ним диалог».
«Мы впервые собрали в один сборник все, что было после «А-студио», и каждый вечер сидели и слушали по одному диску, и просто поражались тому, насколько огромный диапазон — как песенный, так и культурный. Его культурологический объем настолько интересен, даже не как творчество определенного исполнителя, но как определенный пласт нашей казахстанской культуры», — рассказывает Бауржан Шукенов.
В антологию вошел и сборник The Best, который Батыр планировал выпустить. В него вошло 17 произведений, и они расположены в том же порядке, в каком это хотели сделать Батыр и его продюсер Руслан Магомедов. При жизни певца издать The Best не получилось из-за проблем с правами, и их очисткой занялась Наргиз Шукенова — уже после смерти музыканта.
Кроме того, в сборнике есть записи, которые находились в планах, в демоверсиях, их доделывали уже после смерти певца. По словам продюсера Олжаса Байканова, некоторые песни представлены в двух аранжировках, потому что не получилось прийти к единому мнению.
«Я думаю, это не только итог творческой деятельности Батыра, но и какой-то наш семейный долг, что ли. Собрать это все и закрыть гештальт, закрыть этот большой этап: как в творчестве Батыра, так и в жизненном этапе всех нас, тех, кто был рядом, — говорит Бауржан Камалович. — Но на этом творческое наследие Батыра не заканчивается. Сейчас из архивов выходят вещи, которые он сам написал. Он, оказывается, передал треки, мелодии, которые он сам сочинил - это около 40 треков. Кто знает, может быть, в ближайшем будущем они найдут своих исполнителей, найдут людей, которые все это дело смогут воплотить. Мы вчера встречались с Русланом Магомедовым, и он рассказал интересную вещь: в московской студии Батыра сейчас днем и ночью работают наши казахские рэперы. И даже его сын Максут вместе с сыном Армана Мырзагалиева пишут рэп. Видите, удивительная вещь! Видимо, что-то еще должно дополнительно родиться».
После презентации антологии был показан документальный фильм «БАТЫР: НАСЛЕДИЕ», снятый Тимуром Балымбетовым, в котором рассказывается о Батыре как о музыканте, о его непростом пути в мире музыки: начиная с 80-х годов и до последнего альбома «Осень». Тимур Балымбетов поговорил с композиторами Куатом Шильдебаевым, Павлом Есениным, Еркешем Шакеевым, с Розой Рымбаевой, с музыкальными критиками Мади Мамбетовым, Романом Райфельдом, Тимуром Нусимбековым. После просмотра становится понятно, какую огромную работу все эти годы делал Батыр, как не все сразу и легко получалось (хотя со стороны все виделось иначе!), как создавался уже культовый альбом «Отан Ана» - мало кто знает, что заглавную песню он исполнил еще в 90-е годы. Тимур нашел и показал разные варианты аранжировок и исполнения песен Батыра, рассказал о кризисе после ухода из «А-студио», о первом сольном альбоме, записанном с Павлом Есениным в начале нулевых, который никто так толком и не увидел (до сегодняшнего выпуска антологии) и о последней «Осени» — тоже есенинской, что кажется теперь очень символичным.
Этим летом Батыр снова с нами, как впрочем и всегда, только теперь пришло время познакомиться с немного другим Батыром — более философским и более глубоким. Мы могли услышать такого Батыра еще в 2015 году, но случилось это только в 2019. И хорошо что случилось в принципе.
Я беден был, я был богат, я счастье знал и одиночество,
Я шел вслепую, наугад, не верил ни в одно пророчество.
Мир мой такой огромный, как его обойти.
Море бросает волны, ветер кричит: «Лети!»
Слова из песни «Важно ли»
Фильм о Батырхане Шукенове «БАТЫР: НАСЛЕДИЕ» появится сегодня, в 19.00 на канале Gakku на Youtube.
Антология уже продается в магазинах. Ее тираж – 2000 экземпляров, стоимость – 5000 тенге, послушать альбом «Осень» можно здесь.
Сборник вышел при поддержке Фонда Булата Утемуратова.