Антология Батыра

Когда Батыр умер, то оказалось, что невозможно найти все его песни в интернете или же в магазинах. Теперь, наконец, выпущено почти все, что он делал, начиная с ухода из группы «А-студио» и до смерти — а это 15 лет большой работы.

В антологию наряду с альбомами «Отан Ана», «Аманат», «Твои шаги», «Душа», вошел и последний — посмертный — «Осень», написанный вместе с композитором Павлом Есениным в 2014-2015 годах. По словам продюсера Руслана Магомедова, этот альбом большей частью был готов еще при жизни Батыра:

«Я думаю, что в течение пары месяцев, если бы Батыр был бы жив, мы бы его выпустили. Большая часть композиций была сведена. Это очень зрелый, философский альбом», — словно предупреждает продюсер.