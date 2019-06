Антология Батыра

«Мы впервые собрали в один сборник все, что было после «А-студио», и каждый вечер сидели и слушали по одному диску, и просто поражались тому, насколько огромный диапазон — как песенный, так и культурный. Его культурологический объем настолько интересен, даже не как творчество определенного исполнителя, но как определенный пласт нашей казахстанской культуры», — рассказывает Бауржан Шукенов.

В антологию вошел и сборник The Best, который Батыр планировал выпустить. В него вошло 17 произведений, и они расположены в том же порядке, в каком это хотели сделать Батыр и его продюсер Руслан Магомедов. При жизни певца издать The Best не получилось из-за проблем с правами, и их очисткой занялась Наргиз Шукенова — уже после смерти музыканта.

Кроме того, в сборнике есть записи, которые находились в планах, в демоверсиях, их доделывали уже после смерти певца. По словам продюсера Олжаса Байканова, некоторые песни представлены в двух аранжировках, потому что не получилось прийти к единому мнению.