Картины на опавших листьях

Астанчанин Канат Нуртазин несколько лет назад начал создавать удивительные картины из листьев и картона.
Благодаря соцсетям, рисунки Нуртазина начали появляться в зарубежных пабликах и привлекли внимание таких крупных компаний, как телеканал Nickelodeon, корпорация The Walt Disney Company и разработчик видеоигр Warner Bros. Games.
«Я стараюсь не просто передать образ персонажа, но и создать полноценную сюжетную линию»
Мы договорились встретиться с художником в одной из кофеен города. Улыбчивый молодой человек пришел с папкой, в которой были его работы.
«Дома все книги забиты листьями», – смеется Канат, открывая папку. Он подносит первый попавшийся лист к свету, и перед нами раскрывается удивительная картина – изображение голубя, символизирующего мир.
Канат родился в селе Степняк Акмолинской области, некоторое время его семья жила в Кокшетау, а в 1999 году они переехали в Астану, где он пошел в школу. В 2013 году Нуртазин окончил бакалавриат по специальности «Международный бизнес-менеджмент» в Куала-Лумпур, Малайзия. Именно в тот период он увлекся искусством. При этом в детстве Канат вообще не занимался рисованием.
«Это интересная история. Мы с другом поспорили, он посещал художественную школу, а я – нет. Он говорил, что я не смогу научиться рисовать. Я был упорным, начал работать над собой. В итоге я увлекся, и, вернувшись в Астану, решил пробовать новые техники и подходы к рисованию», – вспоминает Канат Нуртазин.
В тот момент появилась платформа Instagram. Как раз в это время Канату подарили первый смартфон, и он завел аккаунт.
«Я начал собирать и использовать различные стили, техники и материалы. Тогда пришла идея создать арт-проект. Я назвал его «100 методов рисования», – рассказывает художник. Он использовал фрукты, овощи, кетчуп, варенье, соль, шоколад, шоколадную пасту, кофе, яичную скорлупу, соду, гвозди и нити, гипс, перья, кнопки и пенопласт, кассетную пленку, карандашную стружку, бисер, тушь, газеты, картон. Всего Канат испробовал 86 методов рисования. Но при этом он еще не пробовал рисовать масляными красками. «Немного страшно начинать работать маслом», – смеется Канат.
В 2013 году ему пришла идея вырезать фигурки из листьев. Позже Канат узнал, что эта техника называется карвингом. Он признается, что особенное волнение вызывает именно работа с листьями, в которых он видит глубинный смысл.
«Я стараюсь не просто изобразить персонажа, но и обыграть сюжет, создать сюжетную линию, привязать ее к какому-то контексту и подобрать подходящий фон. Листья – уникальный подход, которым мало кто занимается, и всегда можно добиться «вау-эффекта», – объясняет художник.
«Вау-эффект» привел к тому, что работы художника стали привлекать внимание не только местных зрителей, но и зарубежных. С каждым годом работы Каната все чаще публиковались в международных пабликах и изданиях. В 2018 году его заметил американский детско-подростковый телеканал Nickelodeon.
«Они написали мне в Instagram, предложили сотрудничество. Я сначала подумал, что это фейковый аккаунт, но все-таки предоставил им свои данные. Где-то через три недели мне позвонили и предложили вырезать героев из мультсериалов и сфотографировать их в осенней тематике. Около 10 персонажей – Спанч Боб, Сквидвард, Арнольд и другие. Потом они попросили отправить эти работы в Нью-Йорк. Пересылка стоила больше, чем сама работа, – улыбается Канат. – Если не ошибаюсь, сегодня мои работы украшают их офис. После создатель мультсериалов подписался на меня. Это был интересный опыт».
Позже Канат получил предложение от The Walt Disney Company, чтобы создать работы по мотивам фильмов «Малефисента: Владычица тьмы» и «Холодное сердце 2».
«Для «Холодного сердца 2» нужно было вырезать персонажей, а для Малефисенты – показать ее парящей в воздухе. Это называется стоп-моушн, то есть покадровая анимация. В итоге им все понравилось, они поддержали идею», – рассказывает Канат.
А после этого он начал сотрудничество с Warner Bros. Games - стал одним из 17 художников, которые вошли в проект этой компании.
«Я сотрудничал с одной PR-компанией, которая предложила мне большой проект с Warner Bros. Он был связан с игрой Mortal Kombat, с которой я вырос! Меня попросили рассказать, что для меня значит эта вселенная и какие мои любимые персонажи. Через некоторое время мне сообщили, что меня выбрали как одного из 17 амбассадоров, чтобы создать концепты для персонажей игры», – рассказывает Канат.
Для этого проекта он вырезал персонажей из игры на листьях и снимал стоп-моушн. В итоге получилось около 45 раскадровок. Сегодня Канат сотрудничает с популярной детской музыкальной группой. Он также участвовал в рекламной кампании по продвижению медвежонка Паддингтона.
Помимо поп-культуры, Канат интересуется спортом, особенно футболом. Он болеет за футбольный клуб «Реал Мадрид». В 2020 году Нуртазин принял участие в конкурсе, организованном командой.
«Нужно было изобразить важный момент из истории клуба. У меня как раз была готовая работа – изображение капитана Серхио Рамоса, который забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Работу оценили, и клуб предложил сотрудничество. Сейчас мы работаем над серией работ с футболистами», – рассказывает Канат.
За время своей работы в Назарбаев Университет, Канату довелось лично встретиться с боксером Геннадием Головкиным и вручить ему его портрет.
«Честно говоря, мне повезло, – смеется Канат. – Головкин приехал на пресс-конференцию в 2014 году. После встречи с журналистами он вышел в атриум, где его ждали студенты и сотрудники университета. Мои знакомые маркетологи предложили мне сделать что-то особенное, и я лично вручил ему портрет в стиле поп-арт. Для него, наверное, это уже было привычно, а вот для меня – нет. У меня есть несколько работ с Головкиным, в том числе на листьях и мукой. Также я рисовал его на карте Карагандинской области», – перечисляет Нуртазин.
«Хочется говорить о реальных проблемах, которые существуют в нашей стране»
Творчество Каната Нуртазина несет не только развлекательный характер, но и затрагивает важные общественные и социальные проблемы. В декабре 2023 года он участвовал в проекте с ООН, создав серию вырезок на листьях оранжевого цвета, символизирующих борьбу с насилием в его различных проявлениях.
«Идея заключалась в том, чтобы снять ролик, показывающий различные виды насилия: кибербуллинг, домашнее и финансовое насилие. Этот проект был приурочен к глобальной кампании «16 дней против насилия», – объясняет Нуртазин.
Кроме того, в тот же период художник создал еще одну работу, посвященную борьбе с насилием в Казахстане. Это портрет отчаявшейся девушки, выбитый молотком на стекле. Работа теперь хранится в фонде Салтанат Нукеновой.
«В этом проекте у меня возникла проблема с подбором материала. Я звонил на стеклозаводы в Караганде и Алматы, но они не соглашались заниматься доставкой. В итоге я нашел компанию в Астане, которая изготавливает триплекс – многослойное стекло. Мы обговорили все моменты, и они сделали для меня небольшие образцы, чтобы я мог привыкнуть. Потом я выполнил основную работу размером метр на метр. Заняло это три часа, и я назвал работу «За стеклом», – вспоминает Канат.
Он признается, что для него важно, чтобы творчество несло смысл, историю и послание. Недавно художник опубликовал работу, посвященную загрязнению воздуха. «Мне просто хочется говорить о реальных проблемах, которые существуют в нашей стране. Для меня важно, чтобы мое творчество вызывало у меня эмоции. Вот это я и пытаюсь передать. Прежде чем приступить к работе, я всегда тщательно все изучаю. Иногда после завершения работы я чувствую опустошение, и мне нужно время, чтобы прийти в себя», – делится он.
В 2018 году во Дворце мира и согласия прошла выставка Каната Нуртазина под названием «Стирая границы». Он представил вырезки на листьях и 10 крупных работ. Он сотрудничал с фотографами и создавал портреты людей – от танцовщиц до пастухов. Основная идея была показать людей через портреты, выполненные в различных техниках.
Канат также пытался привезти свою выставку в Алматы, но столкнулся с отказом от различных площадок из-за отсутствия художественного образования. Сам он считает себя художником в таких направлениях, как декоративно-прикладное искусство и микс-медиа.
«Возможно, это одно и то же, просто с разными названиями. Но, честно говоря, я не могу называть себя чисто художником, так как у меня нет профессионального образования», – объясняет он.
Как работать с листьями
Канат Нуртазин начинает собирать листья в конце лета. Лист должен соответствовать определенному размеру. Художник особенно ценит кленовые листья, восхищаясь их текстурой, формой и оттенками. Он считает, что они выглядят более выразительно по сравнению с другими видами.
Затем Канат рисует эскиз на бумаге, приклеивает его к высушенному и смоченному специальным раствором листу и аккуратно вырезает рисунок ножом. Бумага придает листу гибкость, что облегчает процесс. Работу можно продолжить только после полного высыхания клея, иначе лист может сморщиться. На этот процесс у мастера есть три-четыре часа.
«Все зависит от техники и сложности работы, потому что бывают мелкие детали. Чаще всего приходится работать по ночам, так как днем я работаю директором в сети стоматологических клиник. У нас с супругой трое детей, поэтому в это время меня никто не отвлекает. Но дети всегда помогают мне в другом процессе: например, когда мы идем в парк, они собирают каждый листочек. Они уже сами рисуют, лепят», – смеется Нуртазин.
После завершения художник фотографирует свои работы. Иногда ему приходится долго искать оптимальный ракурс и выбирать подходящее время для съемки. Когда все готово, Канат публикует фото в Instagram.
«Прежде чем сделать ту или иную работу, я советуюсь с супругой. Сначала ей показываю. Это мой самый первый критик», – отмечает Канат Нуртазин.
Как мы уже упоминали, в основном Канат хранит свои работы из листьев в книгах, но, если нужно что-то увековечить, он заливает рисунки в эпоксидную смолу. Это специальный раствор, который, после высыхания, превращается в прозрачный пластик, похожий на стекло. Также бывает, что он ламинирует свои работы.
Иногда он выставляет работы в Instagram, проводит аукционы, а на вырученные деньги проводит благотворительные акции для детей. «Так уже прошло не меньше 10 акций: был сбор на операцию, покупали оборудование, делали новогодние подарки. Каждый год участвую в акции «Теплая зима», когда покупают детям из малоимущих семей теплую одежду. Если я помогу, скажем, 30 детям, и эти дети, когда вырастут, помогут другим, то для меня это будет самое главное», – считает Нуртазин.
Сейчас Нуртазин прорабатывает вопросы проведения персональной выставки в Дубае (ОАЭ): «Там часто проходят выставки. Сейчас друзья выясняют, как организовать мероприятие. Но многое зависит от характера работ, размера выставки и возможности все перевезти. Возможно, это будет в этом или следующем году. Также было приглашение из Нью-Йорка, но туда далеко и дорого лететь. «Пока не осилим», — объясняет художник.
В планах также завершение арт-проекта «100 методов рисования». Но особенно Канату Нуртазину хочется попробовать посотрудничать с американской киностудией Marvel Studios: «Когда закончилось сотрудничество с Nickelodeon, был такой период, когда я не мог раскрывать информацию о том, что работал с ними. И как только этот период завершился, я опубликовал пост, в котором рассказал об этом и намекнул на Disney. На следующий год они написали мне. Возможно, в будущем будет и Marvel», – завершает наш разговор художник Канат Нуртазин.
Если учесть, что The Walt Disney Company владеет Marvel Entertainment, то всё возможно.
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