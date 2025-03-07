Картины на опавших листьях

«Я стараюсь не просто передать образ персонажа, но и создать полноценную сюжетную линию»

Мы договорились встретиться с художником в одной из кофеен города. Улыбчивый молодой человек пришел с папкой, в которой были его работы.

«Дома все книги забиты листьями», – смеется Канат, открывая папку. Он подносит первый попавшийся лист к свету, и перед нами раскрывается удивительная картина – изображение голубя, символизирующего мир.

Канат родился в селе Степняк Акмолинской области, некоторое время его семья жила в Кокшетау, а в 1999 году они переехали в Астану, где он пошел в школу. В 2013 году Нуртазин окончил бакалавриат по специальности «Международный бизнес-менеджмент» в Куала-Лумпур, Малайзия. Именно в тот период он увлекся искусством. При этом в детстве Канат вообще не занимался рисованием.