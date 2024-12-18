В спектакле основное внимание уделяется тому, что в современном мире слово потеряло свою ценность, и персонажи сетуют на отсутствие как слушателей, так и тех, кто говорит. На сцене трое персонажей пытаются вести диалог, но в итоге их слова остаются на уровне монологов.

«Слов стало меньше. Техники стало больше. Хорошая техника. Хорошая реакция. Плачущих людей мало. Счастливых людей тоже мало. Стандартный человек. Стандартная жизнь. Стандартное общество», — говорит персонаж по имени Хәл (“Состояние”).

Однако ее мысли постоянно прерывает персонаж Нөл (“Ноль”), который утверждает, что «возможно, слово вовсе и не нужно».

«Слово никогда и не имело ценности. Оно было в древние времена, в сказках и мифах. Значит, всё это ложь. Человеку не слова нужны, а тишина», — утверждает он.

Между этими двумя взглядами находится наполненный эмпатией персонаж Жан (“Душа”), который постоянно ищет ответы на свои вопросы и оказывается между двух образов. Хәл не теряет надежды: «Пока есть хоть один человек, способный говорить, слово будет живо. Мы можем вернуть его».

Однако Нөл гасит эту надежду, внушая мысль о том, что, возможно, лучше заставить умолкнуть человечество, которое не смогло противостоять разрушительной силе слова.

«Слово — это инструмент пропаганды, оскорблений и унижений. Оно становится причиной войн и конфликтов. Слово пронзает сердце и режет до костей», - говорит он.

Периодически они погружаются в философские размышления о природе государства, общественном договоре и других идеях. Хотя конкретные имена не упоминаются, в их рассуждениях можно разглядеть идеи Томаса Гоббса о том, что «человек по природе жесток», и Джона Локка, утверждающего, что «государство создаётся для служения людям».

Постоянно звучащий «сигнал» становится инструментом, управляющим персонажами. Постановка включает флешбэки на события, произошедшие в стране: пожар с пятью погибшими детьми, страхи перед революцией, мечты, утонувшие под водой, публичные извинения за допущенные ошибки. Каждый раз, когда персонажи пытаются начать диалог, сигнал прерывает их, заставляя снова и снова собирать спички.