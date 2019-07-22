Инновационные кондиционеры от LG Electronics создадут комфорт в жаркие летние дни

LG DUALCOOL – новое поколение бесшумных кондиционеров, прекрасное решение для Вашего стильного пространства – от гостиницы и спальни, до небольшого магазина или ресторана. Его мощности достаточно для поддержания нужной температуры в комнате площадью до 50 м2.

Когда нужно быстро создать комфортную температуру дома, достаточно включить кондиционер LG DUALCOOL. Благодаря технологии Jet Cool он сделает это за несколько мгновений! И результат чувствуется сразу. Работа кондиционера LG DUALCOOL. практически бесшумна. И даже если ночью Вам станет жарко, вы сможете быстро охладить спальню, не потревожив ничей сон.