Самая человечная профессия

— В конце 18-ого театрального сезона ARTиШОК объявил, что будет набирать курс. Думаю, для театра это событие масштабнее любой премьеры.

— В течение двух лет — с октября 2019 по июнь 2021 года мы будем обучать молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет по двум специальностям: «актер театра и кино» и «режиссер театра». Так случилось, что на театральном рынке центрально-азиатского региона в целом и Казахстана в частности, практически отсутствует базовая школа актеров и режиссеров. Объективно, театры в городах Казахстана оказываются без подпитки молодой театральной силы, особенно без режиссерской школы. И мы запаниковали. Решили, что пора выпускать людей, которые будут продолжать делать театр в нашем регионе, в нашей стране, в нашем городе.

— Если говорить о самой профессии «театральный режиссер», ведь это какая-то потрясающая, неординарная, нескучная специальность. Но очевидно, что сейчас не возникает молодого поколения людей, которое несет эту профессию дальше. Что происходит? Почему она уходит, размывается? Если говорить о казахстанском кино, то там возникают яркие, молодые личности, но, к сожалению, этого не видно в театре.

— Мое личное ощущение, что это прямое следствие отсутствия профессиональной режиссерской школы. Именно она могла бы давать ответы молодым ребятам: «режиссура театра» - что это за профессия? Зачем она нужна? Малое количество театральных институций, малое количество фестивалей, малое количество успешных людей в этой профессии. Когда ты в юности видишь успешных режиссеров, актеров, то автоматически говоришь – о, я пойду. В Москве и Питере в крупнейших театральных ВУЗах ежегодно конкурс по 200 человек на место. В нашей ситуации пока нет такой картинки, опыта, примера, который давал бы идеальное представление о профессии театрального режиссера.

И наш театр принял решение: быть тем самым местом – популярным, успешным, куда будет стремиться «прекрасная молодежь», чтобы получить хорошую школу и идти дальше вместе с нами или самостоятельно. Мы будем рады, если люди влюбятся в театр, так как влюблены в него мы.