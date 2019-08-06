Самая человечная профессия

Художественный руководитель театра ARTиШОК Галина Пьянова в интервью для Vласти рассказывает о подготовке театральных режиссеров в Казахстане и как молодому поколению дать возможность открыть для себя современный актуальный театр.
— В конце 18-ого театрального сезона ARTиШОК объявил, что будет набирать курс. Думаю, для театра это событие масштабнее любой премьеры.
— В течение двух лет — с октября 2019 по июнь 2021 года мы будем обучать молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет по двум специальностям: «актер театра и кино» и «режиссер театра». Так случилось, что на театральном рынке центрально-азиатского региона в целом и Казахстана в частности, практически отсутствует базовая школа актеров и режиссеров. Объективно, театры в городах Казахстана оказываются без подпитки молодой театральной силы, особенно без режиссерской школы. И мы запаниковали. Решили, что пора выпускать людей, которые будут продолжать делать театр в нашем регионе, в нашей стране, в нашем городе.
— Если говорить о самой профессии «театральный режиссер», ведь это какая-то потрясающая, неординарная, нескучная специальность. Но очевидно, что сейчас не возникает молодого поколения людей, которое несет эту профессию дальше. Что происходит? Почему она уходит, размывается? Если говорить о казахстанском кино, то там возникают яркие, молодые личности, но, к сожалению, этого не видно в театре.
— Мое личное ощущение, что это прямое следствие отсутствия профессиональной режиссерской школы. Именно она могла бы давать ответы молодым ребятам: «режиссура театра» - что это за профессия? Зачем она нужна? Малое количество театральных институций, малое количество фестивалей, малое количество успешных людей в этой профессии. Когда ты в юности видишь успешных режиссеров, актеров, то автоматически говоришь – о, я пойду. В Москве и Питере в крупнейших театральных ВУЗах ежегодно конкурс по 200 человек на место. В нашей ситуации пока нет такой картинки, опыта, примера, который давал бы идеальное представление о профессии театрального режиссера.
И наш театр принял решение: быть тем самым местом – популярным, успешным, куда будет стремиться «прекрасная молодежь», чтобы получить хорошую школу и идти дальше вместе с нами или самостоятельно. Мы будем рады, если люди влюбятся в театр, так как влюблены в него мы.
— Что нужно сделать, чтобы ощутить себя в этой профессии, принять решение, сделать, возможно, отчаянную попытку и поступить? Ведь часто говорят, что режиссерами не рождаются, ими становятся. Мол, должен быть определенный возраст или жизненный опыт. Но, действительно, как в виду отсутствия профессионального поля и индустрии пробиться сейчас к тем людям, к которым идет этот информационный посыл: заполни анкету, поступи на курс?
— У театра в данный момент времени больше возможностей достучаться до общества, до человека, чем у кино, чем у СМИ. Именно театр сегодня тот самый социальный институт, уверенна, ЕДИНСТВЕННЫЙ, который обращается к человеку напрямую, воздействует лично, потому что у театра есть инструмент – непосредственный контакт.
Как влюбиться в театр? Тут я фаталист. Это как на роду написано. Кто-то влюблен в театр с самого детства, у кого-то гены зовут, у кого-то звезды на небе складываются. Сколько раз я сама боролась со стереотипом «ты никогда не можешь быть режиссером»! Когда мне было 16 лет, я уже хотела быть режиссером театра, абсолютно сознательно! И мне было сказано очень много «анти»– это профессия опытных людей, пройди и «крым и рим»; это не женская профессия – другие мозги должны быть, ум, рост, вес. Даже такую чушь слышала, сравнительно недавно: ты не режиссер, потому что не умеешь прессовать артистов, слишком демократичная, чего это они (актеры) тебя Галой называют? И я почти поверила, а за спиной у меня было к тому моменту уже около 20 постановок!
Все зависит от цели, воли и желания человека. В итоге я поступила сначала на актерский факультет, я была не самой безуспешной актрисой, но мое желание реализовывать свои фантазии в театре, организовывать пространство, через «авторский» текст передавать «свою» боль, радость, — все это оно было настолько сильно, что в итоге я оказалась в режиссуре. Театр — круто, театр — сильно, театр — пространство огромных потрясений и великих открытий…
Знаешь, я сегодня встретила одну актрису, она уже лет 20 не работает в театре и сейчас успешный психолог. Мы встретились на улице случайно, она стала говорить о том, что хочет вернуться в театр. Человек уходил из профессии и человек возвращается. Я спрашиваю: «Зачем ты это делаешь?» Она отвечает: «Я не могу, мне необходимо быть в театре, и потом, театр — самая человечная профессия».
Меня это так поразило. Я за 30 театральных лет впервые посмотрела на театр с этой точки зрения, и это действительно так. Человечная, просто хотя бы потому, что мы можем общаться сейчас с тобой напрямую, глядя друг другу в глаза. Как нормальные люди. А не включить интернет, переписываться через WhatsApp. Возможно, что сегодня театр - это единственная возможность остаться в непосредственном контакте со зрителем, читателем, слушателем и сохранить в себе человеческое. Поэтому, я думаю, что те, кто очень сильно нуждаются именно в этом, придут поступать к нам на курс.
— Если посмотреть на профессию режиссера сегодня, мне кажется, что и инструментов, и возможностей, и техник, и тем, и направлений настолько много. Я бы хотела, чтобы вы что-то особое выделили из этого перечня – что может заинтересовать молодых людей, которые еще не знают саму профессию? Ведь многим может показаться, что режиссура в театре это очень архаичная, даже пыльная профессия.
— Сегодня театр это такой огромный спектр для режиссуры. Это не только уже всем понятный и, даже уже не модный, мультимедиа и видео контент. Сегодня современный театр предлагает, например, абсолютно отказываться от актера. Или работу только с технологиями: инсталляции, свет, звук. Такой театр чаще делают мужчины. Наверное, потому что это мужская знаковая система.
Вот на ходу фантазирую: например, с квадрокоптерами – мы можем взлететь куда-то и сделать спектакль. Это такой бесконечный открытый вселенский диапазон театрального языка, что, если я буду перечислять, многие меня не поймут, что я имею в виду, потому что каждое направление требует подробного объяснения. Режиссеру сегодня можно просто работать с городом, не используя актеров, используя только пространство улиц, не используя нарратив, не используя текст и сюжет. Например, могу взять какую-то историю, которая произошла 200 лет назад в точке, в которой мы сейчас сидим. И развернуть, срежиссировать ситуацию таким образом, что здесь сейчас окажется какое-то количество людей, которое получит необходимое впечатление и сформулирует необходимые мысли. Конечно, это все – режиссура. И у каждого молодого человека сегодня есть выбор каким художественным языком он будет говорить.
Главное – получить базу, школу и готовность к служению. Есть такая фраза – если ты можешь не ставить, не ставь. Но если ты не можешь этого не делать, то иди и делай. Это достаточно сложный путь. Что должна дать школа, как мне кажется, так это умение быть с ошибками, умение быть в провале, умение быть со своим неуспехом, умение в этом неуспехе проанализировать что произошло, сделать конструктивные выводы и двигаться дальше. Ну и искать то, о чем ты можешь говорить, тему. Тема для режиссера — главное.
—Думаю, сразу нужна жизненно важная информация, когда будут приниматься документы, консультации, экзамены, когда стартует сама школа.
— С 1 августа по 13 сентября идет прием документов, все подробности на нашем сайте artishock.kz в разделе «Новости». В течение этого времени есть дни, когда мы приглашаем абитуриентов на обязательную консультацию – почему обязательную? Поскольку мы намерены делать профессиональную школу, которая отнимает все основное время, нам важно, чтобы человек еще на этапе подачи документов это понимал. Было очень много случаев, когда мы проводили собеседование уже после кастингов или прослушиваний, а там выяснялось, что человек работает в другом театре и не собирается уходить, или что учится где-то параллельно и думает совмещать. Мы решили, что такие вещи нужно обязательно выяснять на берегу, прежде чем прыгать в творческий экзамен. Есть такая объективная, не самая хорошая, казахстанская реальность, которая укрепилась среди представителей творческих индустрий – что можно всего по чуть-чуть. Тут поучился, там подработал, здесь диплом, тут сертификат, но на деле все это неглубокие, поверхностные знания.
Поэтому, чтобы поступить на актерско-режиссёрский курс, даже на первом этапе подачи анкеты требуется как следует выложиться. Качество заявки для нас очень важно. В начале октября будут проходить творческие туры: чтение поэзии, прозы, публицистики, басни, вокал, пластика. Работа с командой, с этюдами, создание историй через импровизацию, то есть все то, на чем строится и формируется ARTиШОК все эти годы. Обязательное собеседование после, для него мы рекомендуем список литературы и спектакли некоторых современных режиссеров. Нам важно, чтобы люди, которые придут к нам, понимали, какой театр мы любим и хотим делать и либо они разделяют с нами эту позицию, либо нет. Сами занятия начнутся 7 октября.
— Я думаю, важно еще раз уточнить, что это полноценное образование, это не вечерний курс, не курсы выходного дня, верно?
— Это не курсы развития личностного потенциала или ораторского мастерства или включения харизмы в нужный момент времени. Это профессиональное обучение, дневная форма. Для нас принципиальна грантовая форма обучения, тогда речь идет о профессии, а не о случайности. Речь идет о дисциплине и об ответственности за свою судьбу. Ведь понятно, когда человек у нас в Казахстане платит деньги за обучение, он многое диктует. Мы выстраиваем другие отношение.
Люди, которые пройдут конкурс, будут безвозмездно получать образование, которое гарантирует им поступление на работу в театр. Такая школа давно функционирует в театре Ильхом в Ташкенте. Это очень успешная школа, я сама рекомендую всем ехать в Ильхом и учиться там, потому что эта школа дает очень крутых профессионалов-актеров, единственное, что в Ташкенте школа платная. Мы же даем грант.