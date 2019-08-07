В воскресенье, 11 августа, недалеко от Алматы пройдет уникальный забег на силовую выносливость Race Nation Kazakhstan, проводимый командой “Экстремальная атлетика”. Любой желающий может попробовать себя на дистанциях 3, 5 и 10 километров.
«Квадратное - катим, круглое – несем», - так характеризует задачу перед командой организаторов спортивный директор гонки Race Nation Kazakhstan Тимур Артюхин. Цель сделать событие запоминающимся, интересным, достойным тестом на силу, ловкость и выносливость. Важное условие - сохранить трассу пригодной для участия человека с любым уровнем физической подготовки. И тут организаторам приходится выдумывать почти невозможное.
Гонка на силовую выносливость (англ. OCR) - забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. И даже если атлеты ранее участвовали в марафонах, триатлоне, занимались CrossFit или другими видами экшн спорта, старт на Race Nation Kazakhstan становится настоящим испытанием.
«Тут сложнее, чем на обычных забегах, потому что по пути участник преодолевает препятствия. А каждое препятствие, по сути, дополнительное мини-соревнование. К примеру, в 2019 году на дистанции 10 километров будет 40 препятствий, и мы как будто готовим 41 соревнование: первое - это бег, а далее - каждый элемент со своими правилами прохождения. Конечно, сильно помогает наш 12-ти летний опыт: учесть мелочи, грамотно расставить конструкции. Важно не только построить качественные и безопасные препятствия, а гармонично расположить их в логичную, интересную, сложную трассу, ну и в то же время, физически доступную любому участнику, - соблюсти баланс. Мы много экспериментируем, тестируем чередование элементов, двигаем их если не нравится, нет гармонии. Ищем гармонию, чтобы атлеты получали удовольствие от трассы», - рассказывает Артюхин.
Команда «Экстремальной атлетики» более 12 лет занимается организацией и проведением любительских стартов, наиболее популярные из которых – марафон великой степи Tengri Ultra, а также Race Nation Burabay.
Прежде чем в Казахстане проявился главный забег с препятствиями - Race Nation Kazakhstan организаторы пару лет изучали варианты проведения подобной гонки. Но все сложилось довольно неожиданно три года назад. Знакомство с Юрием Подлесным, создателем гонок с препятствиями из Украины, владельцем бренда Race Nation, изменило ход событий. В Казахстан пришла первая франшиза украинской гонки. Пришла с Украины, и зажила здесь самостоятельной жизнью.
Каждый новый старт Race Nation в Казахстане, как новая глава в романе, становится воплощением фантазий и амбиций организаторов. А благодаря поддержке компаний AAEngeneering Group и ProMS с каждой новой главой гонка становится интереснее, а препятствия - сложнее.
«Экстремальная атлетика» - не единственная в мире, кто делает подобные события, и мы постоянно изучаем чужой опыт. Смотрим как проходят гонки других организаторов по миру, сами в них участвуем. Недавно, я получил встряску в Мюнхене на X-letix, куда специально поехал посмотреть, как такие мероприятия делают в Германии. Идеи оттуда уже нашли применение в грядущей гонке Race Nation Kazakhstan”, - говорит Артюхин.
Главный конструктор и одновременно человек, отвечающий за воплощение элементов в жизнь – инженер Андрей Синельников. Раньше он строил дома, а теперь ещё и препятствия на всех гонках серии Race Nation в Казахстане.
«После того как мы понимаем, что хотим видеть какую-либо конструкцию у себя на трассе – я делаю наброски и чертежи. Иногда находим фотографии подобных конструкций в сети, соотносим с материалами на нашем рынке, а затем появляется рабочий проект препятствия», - объясняет Синельников.
Подавляющее большинство конструкций на Race Nation Kazakhstan изготавливается из дерева и металла, наиболее доступных в регионе материалов. При проектировании учитывается дружелюбность и удобство в преодолении препятствия, и прежде всего - безопасность. Эти факторы влияют на внешний вид и детали конструкций. Например, отдельные части покрываются резиновыми шлангами, либо прокладками. А такая мелочь, как толщина каната, оказалось из практики, имеет огромную важность. В элементах с подъемами по веревке Андрей подбирает канаты такого диаметра, чтобы они не только гарантированно выдержали вес участника, но и удобно ложились в ладонь, не ворсились, и не резали рук. Кроме этого, отдельное внимание уделяется внешнему виду элементов. В команде «Экстремальной атлетики» считают, что их забеги не только спорт, но и праздник. А на празднике все должно радовать глаз.
«Препятствия, по нашему общему мнению должны быть сложными, но проходимыми для большинства атлетов. Хотя иногда мы ставим этакие «крепкие орешки», которые сходу преодолеть сможет далеко не каждый. Максимальное внимание мы уделяем безопасности, сам формат гонки потенциально травмоопасен. Поэтому закладываем троекратный запас прочности в конструкции, это важно, эстетика конструкций тоже важна, внешний вид должен притягивать», - рассказывает конструктор Race Nation Kazakhstan Андрей Синельников.
Поскольку безопасность гонки - главный приоритет, перед каждым стартом проводится инструктаж для судей и волонтеров, расставленных по трассе и следящих за правильностью преодоления. Каждый из них готов при необходимости оказать первую медицинскую помощь и знает алгоритм действий в нештатной ситуации. Кроме того, на старте обеспечивается постоянное дежурство специалистов Службы спасения города Алматы, разворачивается мобильный госпиталь, дежурит карета Скорой помощи.
В прошлом году Race Nation Kazakhstan собрал несколько сотен участников не только из Казахстана и центрально-азиатского региона, в этом году их станет еще больше.