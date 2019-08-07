Квадратное - катим, круглое – несем

Команда «Экстремальной атлетики» более 12 лет занимается организацией и проведением любительских стартов, наиболее популярные из которых – марафон великой степи Tengri Ultra, а также Race Nation Burabay.

Прежде чем в Казахстане проявился главный забег с препятствиями - Race Nation Kazakhstan организаторы пару лет изучали варианты проведения подобной гонки. Но все сложилось довольно неожиданно три года назад. Знакомство с Юрием Подлесным, создателем гонок с препятствиями из Украины, владельцем бренда Race Nation, изменило ход событий. В Казахстан пришла первая франшиза украинской гонки. Пришла с Украины, и зажила здесь самостоятельной жизнью.

Каждый новый старт Race Nation в Казахстане, как новая глава в романе, становится воплощением фантазий и амбиций организаторов. А благодаря поддержке компаний AAEngeneering Group и ProMS с каждой новой главой гонка становится интереснее, а препятствия - сложнее.

«Экстремальная атлетика» - не единственная в мире, кто делает подобные события, и мы постоянно изучаем чужой опыт. Смотрим как проходят гонки других организаторов по миру, сами в них участвуем. Недавно, я получил встряску в Мюнхене на X-letix, куда специально поехал посмотреть, как такие мероприятия делают в Германии. Идеи оттуда уже нашли применение в грядущей гонке Race Nation Kazakhstan”, - говорит Артюхин.

Главный конструктор и одновременно человек, отвечающий за воплощение элементов в жизнь – инженер Андрей Синельников. Раньше он строил дома, а теперь ещё и препятствия на всех гонках серии Race Nation в Казахстане.

«После того как мы понимаем, что хотим видеть какую-либо конструкцию у себя на трассе – я делаю наброски и чертежи. Иногда находим фотографии подобных конструкций в сети, соотносим с материалами на нашем рынке, а затем появляется рабочий проект препятствия», - объясняет Синельников.