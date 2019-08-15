LG Electronics начинает продажу новой линейки «умных» стиральных машин

Оснащенные системой прямого привода нового поколения с искусственным интеллектом Artificial intelligence Direct Drive – AI DD, стиральные машины обеспечивают тщательный и бережный уход за одеждой. Прямой привод AI DD определяет вес и тип белья, тем самым минимизирует повреждение ткани. А с усовершенствованной функцией TurboWash 360 цикл стирки осуществляется за меньшее время.

Благодаря усовершенствованному двигателю с искусственным интеллектом AI DD, новая линейка стиральных машин позволяет с точностью настроить режимы стирки, автоматически определяя вес белья и с точностью оценивая мягкость ткани. Это и снижает вероятность повреждения белья на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.

С усовершенствованной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут – это на 34% быстрее, чем у обычной опции TurboWash. Стиральная машина распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Steam + (Steam Plus) дополняет это комплексное решение для стирки, нейтрализуя 99,9% аллергенов с помощью специального цикла стерилизации и удаляет 30% складок с помощью Wrinkle Care.