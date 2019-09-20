Безграничные возможности с LG Electronics

Главный тренд бытовой техники LG Electronics (LG) в 2019 году - искусственный интеллект (AI). Умные технологии давно стали важной частью современной реальности. Уже сегодня разрабатываются уникальная бытовая техника и многофункциональные гаджеты, призванные упрощать нашу жизнь.
Например, LG предлагает заглянуть в будущее с помощью универсального приложения SmartThinQ для «умного» дома. Как приятно, когда к возвращению домой вас ждет уютная квартира, в которой очиститель воздуха уже нейтрализовал пыль, аллергены и неприятные запахи. Достаточно лишь запустить программу по дороге, и любимый LG PuriCare обеспечит чистый воздух.
Кстати, совсем не обязательно открывать холодильник LG InstaView Door-in-Door, можно просто постучать дважды по тонированной панели на двери холодильника, она мгновенно станет прозрачной. Можно будет увидеть содержимое, не открывая дверцу и не выпуская из него холодный воздух.
Тем временем, робот-пылесос HOM-BOT SQUARE поддерживает дом в идеальной чистоте без вашего вмешательства.
А «умная» стиральная машина LG с Искусственным Интеллектом AIDD быстро и эффективно обеспечила Вас чистой, свежей и практически выглаженной одеждой на всю неделю – ведь ее увеличенный объем барабана позволяет загружать больше белья, а уникальная технология пара Steam Plus нейтрализует аллергены и разглаживает легкие складки.
Вам осталось поместить сегодняшний аутфит в шкаф LG Styler с функцией бережной обработки паром TrueSteam, чтобы освежить и устранить неприятные запахи после трудового дня. Он самостоятельно продезинфицирует одежду и даже удалит складки.
«Умный» дом от LG избавит от утомительных хлопот и сэкономит время, которое можно провести со своей семьёй.