Безграничные возможности с LG Electronics

Тем временем, робот-пылесос HOM-BOT SQUARE поддерживает дом в идеальной чистоте без вашего вмешательства.

А «умная» стиральная машина LG с Искусственным Интеллектом AIDD быстро и эффективно обеспечила Вас чистой, свежей и практически выглаженной одеждой на всю неделю – ведь ее увеличенный объем барабана позволяет загружать больше белья, а уникальная технология пара Steam Plus нейтрализует аллергены и разглаживает легкие складки.

Вам осталось поместить сегодняшний аутфит в шкаф LG Styler с функцией бережной обработки паром TrueSteam, чтобы освежить и устранить неприятные запахи после трудового дня. Он самостоятельно продезинфицирует одежду и даже удалит складки.