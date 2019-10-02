Молодой винтаж

На рейды в секонд-хенды Мира отправляется по настроению и необходимости. И если в бутиках торговых центров покупатели обычно быстро пробегаются глазами по ассортименту, то на секонд-хэнды нужно отвести как минимум несколько часов. Мира, например, подолгу может подбирать образы из стильных вещей, найденных в магазине. Часто девушка заходит в секонд-хенды без видимой на то причины: «Как показывает мой опыт, спонтанные походы – самые лучшие. Можно случайно наткнуться на брендовую одежду или просто, к примеру, на изящную кофточку с милым дизайном. Если вещь мне не подходит, я отправляю фотографию с ней своим друзьям, вдруг им понравится и они возьмут».

У Миры есть приемы, которыми она пользуется, чтобы не упустить лучшую одежду. Например, девушка просматривает абсолютно каждую вещь, хотя бы краешком глаза.

«Я могла бы посоветовать ходить в секонды с друзьями, чтобы советоваться с ними или же открыть глаза на широкий выбор в простецком магазинчике и стереть стереотипы. Собираясь в одиночку, нужно обязательно брать наушники с заряжающим альбомом любимой группы, и, конечно же, хорошее настроение», – делится Мира. Перед тем, как пойти в секонд-хенд, желательно надеть нейтральный верх – черную футболку или топик. Про низ тоже забывать не стоит – брюки, джинсы или шорты темных цветов подойдут идеально. Такие мелочи помогут легче и быстрее комбинировать образы и понять, подходит ли по стилю тот или иной элемент гардероба.

Дешево и не сердито

Ержан Ускенбаев одевается только в секонд-хэндах, потому что продаваемая в них одежда очень подходит под его стиль и почти не наносит ущерб кошельку. У него нет любимых магазинов, потому что невозможно угадать, в каком из них получится найти интересные вещи. Именно поэтому я и Ержан решили не останавливаться на определенной сети секонд-хендов, а начать поиски одежды в первом попавшемся магазине. Им оказался секонд-хенд на перекрестке улиц Жандосова-Ауэзова. Женщина, продающая одежду, любезно разрешила мне и Ержану фотографировать и мерить все, что мы видим, а еще заверила, что в ее магазине всегда можно найти дешевые, красивые, удобные и брендовые вещи.