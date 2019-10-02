Молодой винтаж

Прежде было принято считать, что с помощью «секондов» отовариваются те, кто не может себе позволить купить новые вещи. Однако в последнее время появилось направление, связанное с осознанным потреблением — экологичность. Многие люди покупают одежду в секонд-хендах, чтобы не приобретать горы вещей, которые носятся всего один сезон и выбрасываются. Vласть поговорила с людьми, одевающимися в секонд-хендах, с бизнесменами, которые открывают комиссионные магазины, и узнала, почему стоит в них заглянуть.
«Всё началось с 6-го класса, когда мы с подругами зашли в один из секонд-хендов посмеяться над вещами. Тогда из-за общественного мнения у нас сложилось впечатление, что подобные магазины – сток поношенной, неопрятной и, возможно, даже нечистой одежды. Казалось, что в таких магазинах закупаются лишь люди, которые не могут позволить себе брендовые вещи – здесь начинается первая заковырка. Сегодня всё иначе, секонд-хэнды набирают обороты и популяризируются авторитетными персонами, чему я очень рада. Сама я за то, чтобы люди не стеснялись присматривать там себе одежду, ведь на самом деле в thrift store можно найти невероятно красивые, качественные вещи и даже от зарубежных домов моды, восхваляемые неосознанными потребителями», – рассказывает Мира Унгарова.
На рейды в секонд-хенды Мира отправляется по настроению и необходимости. И если в бутиках торговых центров покупатели обычно быстро пробегаются глазами по ассортименту, то на секонд-хэнды нужно отвести как минимум несколько часов. Мира, например, подолгу может подбирать образы из стильных вещей, найденных в магазине. Часто девушка заходит в секонд-хенды без видимой на то причины: «Как показывает мой опыт, спонтанные походы – самые лучшие. Можно случайно наткнуться на брендовую одежду или просто, к примеру, на изящную кофточку с милым дизайном. Если вещь мне не подходит, я отправляю фотографию с ней своим друзьям, вдруг им понравится и они возьмут».
У Миры есть приемы, которыми она пользуется, чтобы не упустить лучшую одежду. Например, девушка просматривает абсолютно каждую вещь, хотя бы краешком глаза.
«Я могла бы посоветовать ходить в секонды с друзьями, чтобы советоваться с ними или же открыть глаза на широкий выбор в простецком магазинчике и стереть стереотипы. Собираясь в одиночку, нужно обязательно брать наушники с заряжающим альбомом любимой группы, и, конечно же, хорошее настроение», – делится Мира. Перед тем, как пойти в секонд-хенд, желательно надеть нейтральный верх – черную футболку или топик. Про низ тоже забывать не стоит – брюки, джинсы или шорты темных цветов подойдут идеально. Такие мелочи помогут легче и быстрее комбинировать образы и понять, подходит ли по стилю тот или иной элемент гардероба.
Дешево и не сердито
Ержан Ускенбаев одевается только в секонд-хэндах, потому что продаваемая в них одежда очень подходит под его стиль и почти не наносит ущерб кошельку. У него нет любимых магазинов, потому что невозможно угадать, в каком из них получится найти интересные вещи. Именно поэтому я и Ержан решили не останавливаться на определенной сети секонд-хендов, а начать поиски одежды в первом попавшемся магазине. Им оказался секонд-хенд на перекрестке улиц Жандосова-Ауэзова. Женщина, продающая одежду, любезно разрешила мне и Ержану фотографировать и мерить все, что мы видим, а еще заверила, что в ее магазине всегда можно найти дешевые, красивые, удобные и брендовые вещи.
Найти одежду дороже 7 000 мне не удалось, цены здесь варьируются от 500 до 7 000 тенге. Ошибочно думать, что в секонд-хендах продают только ношенную одежду: среди огромного выбора штанов Ержан нашел совсем новые кофейно-коричневые брюки с рисунками маленьких кофейных зерен на обратной стороне ткани, которые обошлись ему в 1400 тенге.
Продавец рассказала, что к ней заходят все: школьники, студенты, взрослые и пожилые. Часто в этом секонд-хенде одевают и детей - ассортимент большой, поэтому каждый обязательно найдет что-то особенное. Возраст клиентов очень разный, как и причины, по которым в него приходят: кто-то из-за дешевизны вещей, кто-то из-за винтажного и яркого стиля, а кто-то просто заботится об экологии.
В магазине в глаза сразу бросаются яркие свитшоты, рубашки, поло и футболки, которые заполнили четыре напольные вешалки. Но кроме них, здесь большой выбор штанов, платьев, обуви на любой сезон, осенних и зимних курток.
Популярные бренды на полках секонд-хенда мы тоже не обошли стороной. Вот, например, черная рубашка с логотипом Tommy Hilfiger, оранжевая кофта Lacoste и нежно-голубое поло Paul and shark yachting. Цена - не больше 2 500 тенге. Правда, оригинальность этих вещей под сомнением.
Средний чек всегда разный, но в целом для полного образа, включая верхнюю одежду, понадобится не больше 10 000 тенге. Каждую субботу в секонд-хенде на Жандосова-Ауэзова можно торговаться и сбивать цены, также на многие вещи действуют скидки от 10 до 30 процентов. Я и Ержан провели в магазине около двух часов, при этом мы не посмотрели даже половину из того, что есть на полках.
Секонд-хенд как бизнес
Арина Осиновская и Маша Апрельская открыли собственный винтажный секонд-хенд Momo Reuse Store не так давно, однако их магазин уже стал одним из самых популярных в Алматы. Изначально концепция секонд-хенда была направлена на покупку одежды и внесении в нее доработок. Сейчас девушки занимаются только покупкой, реконструкцией и продажей вещей.
«Я вдохновилась открыть свой магазин, когда увидела в инстаграме на тот момент еще не знакомых мне владельцев классного секонд-хенда в Грузии. У них тогда уже было помещение, но страница в Инстаграме не была особо популярной», – рассказывает Маша.
Массовые секонд-хенды, у которых есть свое помещение и огромный ассортимент одежды, заказывают вещи мешками, поэтому у продавцов нет возможности отобрать лучшую одежду. Такие заказы обычно производятся по категориям: несколько килограммов курток, несколько килограммов футболок и брюк, например. По этой причине в крупных сетях секонд-хендов висят вещи совершенно разной свежести, отличающиеся друг от друга стилями и материалами. В секонд-хенде Маши и Арины есть определенная направленность: они сами ищут, выбирают и покупают вещи с определенным стилем и идеологией. Девушки не берут одежду и обувь из натуральной кожи и шерсти, потому что хотят убедить покупателей в том, что носить чужую кожу – ненормально.
Владелицы секонд-хенда обычно закупают одежду на блошиных рынках в Алматы, но если кто-то из девушек находится в другом городе или стране, то вещи приобретаются в местных секонд-хендах и на рынках. «Это вообще лотерея: можно не найти вообще ничего, а можно найти много прикольных вещей из 80-х. Периодически мы ездим в Уральск, потому что обе родом оттуда. Когда едем навестить своих мам, заходим в секонд-хенды и покупаем там всю классную одежду, потому что она по качеству гораздо лучше, чем в Алматы. В Уральске все еще существует такое понятие, как одежда на вес, а одежда там в основном винтажная и дизайнерская, которая шилась в США или Европе, причем не из масс-маркетов», – делится Маша.
Кроме того, что одежду для Momo Reuse Store тщательно выбирают, её еще и реставрируют. Девушки зашивают, чистят и перешивают вещи, требующие этого: «Реставрируем мы примерно каждую седьмую вещь. Чаще всего, если человеку лень идти в секонд хенд и искать какую-то вещь, то ему потом будет лень нести её в ремонт. Проще спасти вещь сразу».
Для того, чтобы запустить онлайн-магазин, не нужно вкладывать огромные деньги. Главное, как считают девушки, – уметь планировать время и постоянно публиковать посты в социальных сетях. Momo Reuse Store изначально был онлайн-магазином в Instagram, а недавно Арина и Маша сняли помещение и позвали владелиц еще двух онлайн-секонд-хендов, создав таким образом корнер секонд-хендов. Клиенты в магазин приходят самые разные: есть те, кто следуют этичной идеологии и сознательно выбирают секонд-хэнды, а есть те, кому просто нравятся винтажные вещи и стиль. Основная аудитория магазина – школьники, студенты и молодые работающие люди. «К нам постоянно приходят несколько стилисток, они работают на выезд, подбирают гардероб. Они сами любят одеваться в секонд-хэндах и своих клиентов приучают. У нас берут одежду на съемки, приходят костюмеры, мы отдаем одежду либо бесплатно, либо в аренду. Если проект некоммерческий, то отдаем бесплатно. В странах СНГ уже понимают, что секонд-хенды становятся трендом. В Алматы таких магазинов очень много, в регионах минимум по одному винтажному секонд-хенду точно есть», – отмечают девушки.
Недавно девушки ездили на Garage sale в столицу: «Там заинтересованных темой винтажных вещей и осознанного потребления гораздо меньше, чем в Алматы, но они есть. На многих Garage sale мы ставим две коробки: бесплатные вещи и вещи, которые человек должен оценить сам. Почему-то наши люди, что в Астане, что в Алматы, не берут вещи из коробки с бесплатной одеждой».
По словам Арины и Маши, содержать секонд-хенд выгодно, однако для них важны не столько деньги, сколько удовлетворение от того, что ты делаешь что-то важное и полезное. Девушки не ведут бухгалтерский учет, экономического образования у них нет. Ценообразование такое: теплая одежда, чаще всего куртки, стоит до 12 000 тенге, футболки – от 2 500 тенге, рубашки – от 2 000 тенге, джинсы и брюки – от 5 000 тенге. «Мы стараемся, чтобы наши вещи были доступны для каждого человека. Дороже 15 000 тенге мы ничего не продавали, и то это было пальто. Нам очень тяжело, потому что в масс-маркетах большой разрыв цен: у них есть дешевые и очень дорогие вещи плохого качества. Нам хочется, чтобы наши цены были ниже, но при этом у наших вещей хорошее качество», – рассказывает Арина. Девушки также считают важным не впасть в «брендовость». Многие покупатели секонд-хендов приобретают одежду только из-за бренда, не обращая внимания на цену. Маша и Арина пропагандируют идею о том, что качество важнее логотипа.
«Мы хотим, чтобы люди покупали больше вещей в секонд-хендах, чтобы им не было стыдно рассказать об этом друзьям», – подытожили девушки.
Марина Аничкина — директор комиссионного секонд-хенда Asaý Júrek. Комиссионным он называется, потому что большую часть одежды в магазин приносят люди. Марина и ее коллеги не закупают одежду из Европы или Америки контейнерами, как чаще всего это делают классические секонды. Такая система в магазине заработала сразу, потому что, по словам Марины, выборка для них очень важна.
«Схема простая: люди фотографируют одежду, чтобы не везти нам все вещи сразу, мы отбираем, что-то просим привезти, чтобы посмотреть на состояние, оцениваем. Сейчас мы принимаем полностью чистые вещи. У нас есть химчистка, с которой мы сотрудничаем, но мы решили, что люди сами могут приносить уже чистую одежду. Конечно, если вещь уникальная, то мы приводим ее в порядок самостоятельно. Дальше мы составляем договор на три месяца: за три месяца мы уцениваем одежу на 10% от цены поставщика, то есть, если вещь не продается, то на следующий месяц она становится на 10% дешевле, через месяц – еще на 10%, если вещь не продается, то человек забирает её обратно в том же состоянии, в котором мы её принимали. У нас также есть система благотворительности: когда человек забирает деньги, он может пожертвовать часть или всю сумму на благотворительность. У нас есть поставщики – обеспеченные люди, которым в принципе деньги не так нужны и они жертвуют на благотворительность через нас. Мы уже помогали детскому хоспису, летом собирали деньги для животных», – рассказывает Марина.
При этом на различных блошиных рынках одежду в магазин закупают крайне редко. Чаще всего это делает сама Марина, причем вещи привозятся из других стран, так как девушка часто ездит по миру, либо одежду присылает коллега Марины, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе. Марина называет Asaý Júrek комиссионным на 85%, остальная часть вещей привозится. Сейчас секонд-хенд сотрудничает с 350 поставщиками, которые приносят интересные винтажные вещи. Строгих требований при приеме одежды в магазине нет: для Марины и ее коллег не важны бренд и дороговизна. «Главное, чтобы одежда была чистая, не сильно поношенная, без пятен, которые невозможно вывести. Нет каких-то правил, что вот такое мы берем, а такое нет. Мы уже выработали технику. Раньше приемом занималась только я и моя коллега, которая сейчас здесь не живет, но наши менеджеры, работающие в магазине полтора года, справляются с отбором сами. Выработалось ощущение того, что нужно, а что нет, мы просто чувствуем друг друга», – отметила владелица.
В Asaý Júrek можно найти много вещей от известных люксовых брендов, однако цены на них в разы меньше, чем в официальных магазинах: «Понятно, что сначала нам было тяжело убедить людей сдать люксовые и дорогие вещи по адекватной цене. Логика такова: у нас у всех есть места, куда мы отдаем вещи – помогаем родственникам, отдаем в аулы и деревни. Есть вещи, чаще всего любимые, которые отдать в аул или деревню жалко. Например, какая-нибудь косуха, которую мальчишка один раз наденет в футбол погонять и забросит ее. Наши поставщики знают, что отданные вещи прослужат еще кому-то, кого-то обрадуют и принесут материальную выгоду, а если еще и на благотворительность жертвовать, то получается двойная польза».
Секонд-хенды – глобальный тренд?
Стилист Нурсауле Баянова отмечает, что сегодня не только молодежь стала чаще ходить в секонд-хенды, но и люди старшего поколения. Несмотря на все стереотипы, в секонд-хендах можно найти качественные и даже новые вещи. Число секонд-хендов в последнее время стремительно растет во всем мире, как считает Нурсауле, благодаря лопающимся от ненужных и нелюбимых вещей гардеробам. «Исследования показывают, что люди начали намного больше покупать новых вещей, чем раньше. Здесь стоит отметить и влияние фаст-фэшна. Особым модницам хочется быть всегда в тренде и некоторым людям реально тяжело устоять от новой покупки. Это приводит к опять заполненному гардеробу. Сейчас тренды меняются настолько часто, что почти каждые две недели полностью обновляются коллекции. И это понимают некоторые бренды такие как, например, H&M, которые сделали очень удобную систему обмена старых вещей взамен на скидочную карту. Еще один немаловажный фактор – это цена. У молодежи, как правило, нет постоянного дохода, который позволял бы им приобретать дорогие вещи, поэтому очень удобно, дешево и модно стало покупать вещи из секонд-хендов именно для молодежи», – рассказывает стилист.
Нурсауле уверена, что в секонд-хендах можно найти уникальные и изысканные винтажные вещи, которые не получится найти ни у кого другого в городе. То, насколько стильно одевается человек, не зависит от магазина или бренда. «Стиль – это показатель того, как человек может работать со своей одеждой, аксессуарами, как он сочетает их между собой. Можно одеваться стильно и модно, красиво сочетать между собой вещи из секонд-хенда, а можно безвкусно и дешево выглядеть даже в самой люксовой и дорогой одежде. А зачем покупать платье, которое будут носить и другие девушки, когда можно купить более интересное и качественное в секонд-хенде?», – отметила Нурсауле.
«Согласно исследованиям, которые провели Thredup, к 2028 году секонд-хенды или ресейлеры будут курировать рынком в 10 раз больше, чем масс-маркет сейчас. Они прогнозируют, что людей, которые покупают ресейл, станет намного больше, чем покупающих одежду в масс-маркете. У многих девушек часто возникает желание с нуля собрать свой гардероб, при этом многие не хотят тратить много денег», – подытожила стилист.