«Оттепель» в ForteBank

«На самом деле в названии заложена небольшая шутка, - объясняет председатель кураторского совета центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат. - Потому что грядет зима, и мы прекрасно понимаем, что нас ждет в эту зиму: наши холода, ветра и все такое. Поэтому хотелось сделать что-то веселое, искреннее, радостное и ностальгическое. Ностальгическое в силу того, что у нас коллекция такая. А веселое и немножко ироничное, название оттепель получилось, потому что эти художники жили и творили именно в те времена, когда к нам пришла зарубежная эстрада, когда открылось больше возможностей для музыкантов, художников и всех творческих людей узнавать что-то новое, что творится в искусстве за рубежом. Как-то так. Но в то же время, это эстетика, которая была присуща социалистическому реализму, мы ее выдержали, но в ракурсе сегодняшнего дня».

По словам Лейлы Махат, выставка состоит из 21 неизвестных до недавнего времени, монументальных живописных полотен, созданных творческим коллективом целиноградских художников под руководством Салихитдина Айтбаева. Именно его 12 работ, которые фактически возвращены из небытия, составляют ядро экспозиции проекта.

«Безусловно, ядро экспозиции, самое главное, на что мы хотели бы обратить внимание всех, кто будет приходить в эту галерею, это возвращенные работы Айтпаева. Возвращенные из небытия в буквальном смысле. Потому что они были в Осакаровке, приклеенные каким-то непонятным веществом к стене. И один коллекционер - Александр Невгод, обнаружил эти работы. Они все это очень бережно отделили от стен, натянули на подрамники. Огромное количество времени и труда ушло на то, чтобы вернуть картины в подобающее состояние. И сегодня у нас есть возможность их лицезреть», - рассказала Махат.