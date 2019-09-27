«Оттепель» в ForteBank

Художники, на чью долю выпали испытания огнем, водой и медными трубами. Но вера в красоту, чувство юмора, философское отношение ко всему происходящему и некая отстраненность, позволили им жить и творить. 26 сентября в центре современного искусства «Куланши» в центральном офисе ForteBank, расположенном на левобережье столицы? открылась выставка изобразительного искусства «Оттепель», где представлена подборка произведений, которые авторы создавали в 1950-60 годы, а также возвращенные из небытия картины советского художника Салихитдина Айтбаева.
По словам организаторов, в прошлом столетии борьба социализма и капитализма довела принципы оценки произведений изобразительного искусства почти до абсурда. В результате появились новые стили, течения и направления. Одним из таких направлений является неоднозначный социалистический реализм. Направление со своими принципами: негласно прописанные красной строкой в умах и сердцах как создателей – художников, скульпторов, графиков, так и потребителей – всего населения Советского Союза – народность, идейность и конкретность.
Однако, экспозиция, представленная в галерее ForteBank, не о принципах соцреализма и не о политических мировоззрениях прошлого столетия. Выставка о художниках. О художниках, на чью долю выпали испытания огнем, водой и медными трубами. Вера в красоту, чувство юмора, философское отношение ко всему происходящему и некая отстраненность, позволили им жить и творить. Что, по большому счету, для настоящих художников является одним и тем же. Одним словом – оттепель.
«На самом деле в названии заложена небольшая шутка, - объясняет председатель кураторского совета центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат. - Потому что грядет зима, и мы прекрасно понимаем, что нас ждет в эту зиму: наши холода, ветра и все такое. Поэтому хотелось сделать что-то веселое, искреннее, радостное и ностальгическое. Ностальгическое в силу того, что у нас коллекция такая. А веселое и немножко ироничное, название оттепель получилось, потому что эти художники жили и творили именно в те времена, когда к нам пришла зарубежная эстрада, когда открылось больше возможностей для музыкантов, художников и всех творческих людей узнавать что-то новое, что творится в искусстве за рубежом. Как-то так. Но в то же время, это эстетика, которая была присуща социалистическому реализму, мы ее выдержали, но в ракурсе сегодняшнего дня».
По словам Лейлы Махат, выставка состоит из 21 неизвестных до недавнего времени, монументальных живописных полотен, созданных творческим коллективом целиноградских художников под руководством Салихитдина Айтбаева. Именно его 12 работ, которые фактически возвращены из небытия, составляют ядро экспозиции проекта.
«Безусловно, ядро экспозиции, самое главное, на что мы хотели бы обратить внимание всех, кто будет приходить в эту галерею, это возвращенные работы Айтпаева. Возвращенные из небытия в буквальном смысле. Потому что они были в Осакаровке, приклеенные каким-то непонятным веществом к стене. И один коллекционер - Александр Невгод, обнаружил эти работы. Они все это очень бережно отделили от стен, натянули на подрамники. Огромное количество времени и труда ушло на то, чтобы вернуть картины в подобающее состояние. И сегодня у нас есть возможность их лицезреть», - рассказала Махат.
В компании с монументальной живописью мастерской Айтбаева на выставке представлены известные и неизвестные авторы союзных республик, которые также рассказывают свои истории. Это Бежан Швелидзе, Сардор Аллабергенов, Абдулхак Абдуллаев, Виктор Тюрин, Анвар Бахтеев и Василий Лысов. Они все рассказывают истории полные эмоций, которые не скроешь за лозунгами и идейными убеждениями. Истории о красоте, какой бы она не была. И которая всегда права. Это и пейзажи, и люди труда и многое-многое другое.
«Каждый раз выставки, которые организует Лейла вместе со своей командой, очень меня впечатляют и вдохновляют. И я думаю, за эти три года существования галереи, мы совместно создали здесь в Нур-Султане одно из тех мест, которые могут посетить жители и гости города. Часто, проходя здесь, вижу группы гостей, туристов. Я очень рад, что у нас получилось за эти три года создать пространство, которое уже вписалось в столицу», - сказал на открытии экспозиции председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.
Как отметил в свою очередь аким столицы Алтай Кульгинов, который также приехал на открытие выставки, его радует тот факт, что на экспозицию пришло много молодежи. Все это говорит о том, что люди ценят искусство, культуру и творчество. Он также указал на высокую организацию экспозиции.
«Хочу поблагодарить госпожу Лейлу Махат за ее творчество, за ее идеи, за ее вдохновение. Многим людям дают возможность ознакомиться с работой таких мастеров. Хочу поблагодарить руководство ForteBank. Все думают, что банк только гонится за деньгами. Оказывается, это не так. Банк поддерживает искусство. Это нас радует», - подчеркнул Кульгинов, рассказав, что в планах города совместно с руководителем центра современного искусства «Куланши» создание выставок в здании Дворца Мира и согласия. «Вы знаете, это излюбленное место не только горожан, но и наших гостей и туристов. Много людей из дальнего зарубежья посещают этот объект Дворец мира и согласия. Мы хотим организовать там выставку. Тематика: не только религия, а в целом мир и согласие. В перспективе мы хотим открыть музей столицы. Не только для граждан, но и для гостей страны. Все-таки город Нур-Султан является мировой столицей, где проходят значимые события», - поделился планами глава города.
На экспозиции «Оттепель» представлены не только работы советских авторов, здесь можно увидеть инсталляции из печатных машинок, настоящие советские телефоны и десятки достаточно интересных советских производственных плакатов. Да и в целом, окунуться в атмосферу 60-х годов прошлого века и прочувствовать на себе ту самую оттепель. Выставка открыта до 6 ноября.