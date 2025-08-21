Как добраться из Казахстана в Турцию на машине. Часть I

Вступление

Мы стартовали в июне. Пять машин: два Hyundai Tucson, Hyundai Custin, BMV X3 и Hyundai Palisade, четыре страны, тысячи километров, 10 взрослых, 14 детей, десятки литров воды и канистры оптимизма. И багажники, под завязку набитые мечтами.

Это был не отпуск и не побег. Это был вызов себе, дорогам и границам. Не только границам между странами, но и собственным.

Мы не знали, что нас ждёт впереди. Но знали, что иногда единственный способ понять где ты — это уехать очень далеко.

Сборы. Списки. Подготовка машины. Сомнения. Волнение. И вот, утром 11 июня, мы закрываем последнюю дверь, заливаем полные баки, пристёгиваем ремни, поворачиваем ключи зажигания — и всё. Началось.

День 1–3: Южный Казахстан. Пыль, жара и радость старта

Маршрут: Алматы → Шымкент → Кызылорда → Аральск

Мы выезжаем рано не из-за жары и не из-за нехватки времени. Просто невозможно спать, когда впереди почти месяц дорог. Пять машин, багажники набиты до отказа, термосы, кофе, пледы, навигаторы, Google. Всё привычно и знакомо, но внутри что-то странное: будто ты не просто едешь в очередное путешествие, а открываешь что-то новое.

Неважно, сколько ты готовился. Сколько приложений скачал, сколько шин поменял, где и как обклеил машину бронеплёнкой. Всё равно первый километр — это прыжок в неизвестность. Чужой опыт, просмотренный в сотнях видео на YouTube и прочитанный на десятках форумах, остаётся чужим. Потому что у каждого путешественника свой опыт, свой путь, своя дорога. А у каждого путешествия свой маршрут, своя динамика, своё настроение.

Сегодня нас ждёт длинный перегон: почти 700 километров до Шымкента. Шумный родной город остается позади. Все с интересом смотрят вперед, прислушиваясь к себе и обустраивая свой быт в салоне- пока ещё на азарте и в предвкушении. Совсем скоро и само пребывание в машине, и пейзаж за окном, и часы за рулем станут нашей обыденностью. Но пока мы будто пробуем дорогу на вкус.

До поворота в сторону Кордая и Бишкека дорога знакома и привычна. Ощущения путешествия еще нет, мы будто дома. Но сразу после этого поворота происходит первый форс-мажор. Щелчок, другой, и крик в рацию «Камни!»: участок дороги в выбоинах и мелком гравии, и камни из-под колёс попадают в лобовые стекла двух наших машин. Трещины. Не спасла даже бронепленка. Но дороги назад нет, пока едем дальше и параллельно ищем сервисы реставрации стекол в Шымкенте.