Как добраться из Казахстана в Турцию на машине. Часть I

11 июня 24 человека на пяти машинах отправились в автопутешествие из Алматы в Анталью. Подготовка заняла несколько месяцев: разработка маршрута, бронирование отелей, анализ информации о дорогах и границах, подготовка машин и документов. Общая продолжительность путешествия, включая возвращение домой, составила 32 дня.
Маршрут: Алматы-Шымкент-Кызылорда-Аральск-Актобе-Атырау-Астрахань-Грозный-Тбилиси-Батуми-Трабзон-Амасья-Гореме-Ыспарта-Памуккале-Чешме-Олюдениз-Анталья.
Инициатор этого путешествия Дильмурат Зикрыяров рассказывает о всех дорожных нюансах.
Вступление
Мы стартовали в июне. Пять машин: два Hyundai Tucson, Hyundai Custin, BMV X3 и Hyundai Palisade, четыре страны, тысячи километров, 10 взрослых, 14 детей, десятки литров воды и канистры оптимизма. И багажники, под завязку набитые мечтами.
Это был не отпуск и не побег. Это был вызов себе, дорогам и границам. Не только границам между странами, но и собственным.
Мы не знали, что нас ждёт впереди. Но знали, что иногда единственный способ понять где ты — это уехать очень далеко.
Сборы. Списки. Подготовка машины. Сомнения. Волнение. И вот, утром 11 июня, мы закрываем последнюю дверь, заливаем полные баки, пристёгиваем ремни, поворачиваем ключи зажигания — и всё. Началось.
День 1–3: Южный Казахстан. Пыль, жара и радость старта
Маршрут: Алматы → Шымкент → Кызылорда → Аральск
Мы выезжаем рано не из-за жары и не из-за нехватки времени. Просто невозможно спать, когда впереди почти месяц дорог. Пять машин, багажники набиты до отказа, термосы, кофе, пледы, навигаторы, Google. Всё привычно и знакомо, но внутри что-то странное: будто ты не просто едешь в очередное путешествие, а открываешь что-то новое.
Неважно, сколько ты готовился. Сколько приложений скачал, сколько шин поменял, где и как обклеил машину бронеплёнкой. Всё равно первый километр — это прыжок в неизвестность. Чужой опыт, просмотренный в сотнях видео на YouTube и прочитанный на десятках форумах, остаётся чужим. Потому что у каждого путешественника свой опыт, свой путь, своя дорога. А у каждого путешествия свой маршрут, своя динамика, своё настроение.
Сегодня нас ждёт длинный перегон: почти 700 километров до Шымкента. Шумный родной город остается позади. Все с интересом смотрят вперед, прислушиваясь к себе и обустраивая свой быт в салоне- пока ещё на азарте и в предвкушении. Совсем скоро и само пребывание в машине, и пейзаж за окном, и часы за рулем станут нашей обыденностью. Но пока мы будто пробуем дорогу на вкус.
До поворота в сторону Кордая и Бишкека дорога знакома и привычна. Ощущения путешествия еще нет, мы будто дома. Но сразу после этого поворота происходит первый форс-мажор. Щелчок, другой, и крик в рацию «Камни!»: участок дороги в выбоинах и мелком гравии, и камни из-под колёс попадают в лобовые стекла двух наших машин. Трещины. Не спасла даже бронепленка. Но дороги назад нет, пока едем дальше и параллельно ищем сервисы реставрации стекол в Шымкенте.
В целом дорога добротная, за исключением некоторых зон. На этом фоне особенно удивляет участок вокруг Тараза; перегруженная машинами однополоска с вереницами фур, которые невозможно обогнать. До и после — отличные широкие трассы в несколько полос.
Но дальше начинается красота. По обе стороны дороги — живописные панорамы с густой зеленью, холмами, табунами лошадей, стадами коров и овец. Это напрочь разбивает миф о скучных казахстанских пейзажах. Ехать приятно, пейзаж живой, воздух плотный и прозрачный. Хорошо, неспешно, уютно.
В Шымкенте у нас ночевка. Ужин, короткая прогулка и спать. Утром мы берём курс на Кызылорду, но по пути решили не упустить туристическую жемчужину Казахстана: Туркестан. Он произвел очень приятное, цельное впечатление. Очень хочется, чтобы все туристические локации в нашей стране хотя бы приблизились к этому уровню.
Кызылорда встречает вечерней жарой и злыми комарами, которые атаковали нас, едва мы приоткрыли двери машин.
Утром выезд в Аральск, впереди 450 километров степей. И здесь я ловлю себя на мысли, что чувствую себя как Фродо Бэггинс, покидая пределы Хоббитании: редко кто из алматинцев забирается на машинах дальше Туркестана или Кызылорды.
Дорога по этой части Казахстана — это особая категория медитации. Пейзажи неторопливо проплывают за окном: желтая степь, полупустыни, верблюды, железная дорога, редкие одинокие дома, полустанки. Они настраивают на философский лад и в голове у меня всё время звучит Чингиз Айтматов и его «И дольше века длится день». Спокойно и уютно.
Именно здесь мы впервые по-настоящему ощутили дух дороги. Тот самый хрупкий баланс между «всё отлично» и «зачем мы сюда забрались?». Но сожалений нет. Я в восторге от всего, что происходит вокруг нас.
Временами все взрослые в нашей колонне становятся детьми. «Смотрите, верблюды!» или «Коровы!»- кричим мы в рацию. Тормозим, выбегаем сделать фото или пытаемся покормить. Сухой ветер развевает волосы, а настоящие дети снисходительно взирают на своих родителей с задних сидений.
Справа мелькают пусковые башни космодрома Байконыр и, через пару часов, мы врываемся в Аральск. От него полное ощущение «in the middle of nowhere», мы в самом центре пустоты. Это странный контраст: пыльный полуживой Аральск, стоящий посреди степи, внезапно оказывается шумным и оживленным по окраинам. Здесь, в мотелях, останавливаются дальнобойщики, авто- и мотопутешественники из разных стран мира и в этом что-то есть. Здесь пахнет пылью, солью, степью и бензином, Аральск — квинтэссенция этой дороги, точка встречи одиночек и авантюристов.
Советы для участка Алматы-Шымкент-Кызылорда-Аральск:
● Полное ТО автомобиля: обязательно перед выездом.
● Бронеплёнка: не гарантирует защиту, но снижает риски.
● ПДД и камеры: на всём участке много ограничений.
● Заправки: много, но лучше держать бак полным, особенно ближе к Аральску.
● Туалеты: есть и отдельно стоящие, и при АЗС.
● АЗС: комфортные, с едой и магазинами.
● Ночёвки: в Кызылорде и Аральске ограниченный выбор — бронируйте заранее.
День 4-6. Западный Казахстан: дорогой ярости
Аральск → Актобе → Атырау → Курмангазы
Мы выехали из Аральска рано утром. Сегодня нас ждёт 600 километров пути. Позади — умирающее море, трещины на лобовом и запах пыли с солью. Впереди — самый проблемный участок маршрута, про который мы всё знали и морально готовились заранее. Но, как это часто бывает, знание — не защита, но всегда преимущество.
Кто из автопутешественников не слышал про Карабутак или Хромтау?! Эти названия давно стали символом боли автомобилистов. Этот отрезок пути хочется забыть, но именно поэтому он запоминается. Всё как в жизни: чем сильнее хочешь вычеркнуть, тем глубже врезается в память на долгие годы.
Начиналось всё обманчиво хорошо: за Аральском отличный асфальт, оживленная трасса, приятный темп. Всё гораздо лучше, чем мы себе представляли. Я позволил себе немного расслабиться, надеясь на 400 километров комфортной дороги до Карабутака. А после, так уж и быть, готов потерпеть 200 км бездорожья до Актобе.
Но именно в этот момент, когда ты уже поверил, что слухи сильно преувеличены, посреди ровного, идеального асфальта я ловлю волны. Просто бугры асфальта посреди хорошей дороги. Через несколько километров — глубокая яма. И не одна. На секунду кажется, что я только что попрощался с подвеской.
Поэтому совет: не расслабляйтесь на этом участке. Хороший асфальт усыпляет бдительность, а потом подсовывает острые ямы, гребёнку или волны. Не разгоняйтесь. Держите среднюю скорость.
В какой-то момент нас атакует саранча. Тысячи, а может миллионы насекомых вылетают из степи нам навстречу и с сухим хрустом бьются о стёкла, зеркала, двери. Глухие удары, липкие следы. Последствия этой атаки мы отмывали и выковыривали из-под решетки радиатора ещё несколько дней.
И вот Карабутак. Здесь нас ждёт легендарная трасса Карабутак-Хромтау-Актобе. Увы, здесь без сюрпризов. Тот случай, когда ожидания не просто совпали с реальностью, а даже превзошли их. Всё, что пишут и показывают — чистая правда. Асфальт (а порой и его отсутствие)- будто после бомбёжки. Латки, ямы, гравий, колея, волны. Узкая однополоска перегружена транспортом. Фуры ползут колонной в обе стороны. Обгонять по разбитой дороге тяжело, а плестись за ними невозможно. Поэтому движение за фурами превращается в пытку.
Прибавьте к этому качество дороги (а точнее его отсутствие), пыль, жару — всё это изматывает даже самых стойких. Даже при всей подготовке, хороших шинах и свежих авто — каждый километр как мини-битва.
В такие моменты особенно важно, с кем ты в пути. Мы старались держаться колонной. Передавали по рации и телефонам информацию об обгонах и ямах, обменивались новостями с трассы и пытались удержать баланс между безопасностью и темпом. Когда ты знаешь, что ты не один, это поддерживает твой моральный дух.
Актобе встретил нас неожиданно хорошо. Широкие улицы. Чистые фасады. Ровный асфальт. Здесь мы остановились на ночь в хороших апартаментах. Традиционная прогулка по городу и крепкий сон.
На следующий день мы выехали в сторону Атырау, и через пару километров стало понятно: эта дорога — награда за всё, что мы пережили вчера.
Новая современная трасса с идеальным асфальтом и чёткой разметкой. Машины идут легко, мы снова в ритме дороги. Пейзаж меняется: степь становится веселее и мягче, воздух плотнее, небо выше и просторней.
Всё выравнивается. Всё замедляется.
И я себя ловлю на мысли: если бы по всему Казахстану были хорошие дороги, можно было бы ехать хоть завтра. С удовольствием путешествовать на дальние расстояния без утомительных подготовок и постоянных страхов. Просто закинул рюкзак в багажник и поехал. Потому что уверен: путь будет комфортным. Но увы.
Атырау — важная остановка. Это последний крупный город до выезда из Казахстана. Здесь мы ночуем и проводим техническое обслуживание наших автомобилей, которое мы запланировали ещё в Алматы, согласовали время и заранее записались. Это было правильное решение.
Здесь всё чётко: замена масел, фильтров, диагностика, проверка ходовки. Колонна снова в строю. Когда ты в дороге с семьёй, на тысячи километров от дома, важно, чтобы машина не подвела. Это твой дом, твоя крепость, твоя точка опоры.
Из Атырау выезжаем в 6 утра. Навигатор ведет по какой-то убитой объездной дороге. Дождь. Туман. Предрассветные сумерки. На этот раз мы в другом кино — в том, которое приятно смотреть поздней ночью, вздрагивая от каждого звука.
Но вот мы снова на новой трассе Атырау-Астрахань. Тут снова смена картинки. Мягкий свет. Гладкий асфальт. Тишина. За окном красивые пейзажи, и чем ближе к границе- тем красивее за окном. Речки, зелень, коровы, утки и даже лебеди. Настоящая умиротворяющая сельская пастораль на последних казахстанских километрах.
Перед границей заправляемся до отказа — здесь заканчивается территория дешёвого топлива. Дальше всё будет только по нарастающей.
Пункт пропуска Курмангазы-Караузек — единственный действующий на этом маршруте. Но он один из самых удобных:
немноголюдно и работает круглосуточно. Мы подъезжаем к границе примерно в 9 утра, перед нами всего пара машин.
С казахстанской стороны всё организовано: новая инфраструктура, туалеты, но сотрудники могли бы быть вежливее и расторопнее. Очередь движется быстро. Документы стандартные: паспорт, документы на машину. С российской стороны всё чуть медленнее, но без эксцессов и перегибов. Проверяют, вежливо задают вопросы, всё в рамках и по-деловому.
Открытие дня: июнь — сезон мошкары. Она окружает сразу, как только выходишь из автомобиля. И если сначала нам казались смешными шляпы с сетками у пограничников, как у пчеловодов, то спустя пять минут мы уже смотрели на них с уважением и завистью.
Вся процедура заняла около 40 минут. Что по меркам автопутешествия почти мгновенно. Поразила длина российской части границы: от будки буферной зоны до самой таможни минут 10-15 езды почти через лес. В какой-то момент мы даже подумали: а не въехали ли мы случайно на территорию России без досмотра.
После границы расслабляться рано. Дорога до Астрахани не очень хорошая, вся в заплатках и буграх. Платный понтонный мост — шумный, скрипящий, качающийся. Проезд по нему — странный, но забавный опыт.
Мы в Астрахани. Позади 3000 километров.
Советы для участка Аральск-Актобе-Атырау-Курмангазы:
• Участок Карабутак-Хромтау — самый жёсткий. Закладывайте запас времени и нервов.
• Не едьте в одиночку. Колонна, рация и команда вдвое снижают стресс.
• ТО в Атырау — запланировать заранее. Лучше договориться удалённо и попасть с вечера.
• Заправки — стабильные, но редкие ближе к границе. Перед погранпереходом заливайте полный бак и заполняйте канистры, если они у вас есть.
• Переход границы — желательно утром.
• Российскую страховку на авто делаем сразу после перехода границы.
В продолжении путешественники расскажут о том, как прошла поездка по территории России и в какой одежде мужчинам лучше не появляться в Чечне.
