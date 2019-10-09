Олжас Жанайдаров, драматург: «Казахстанским театрам нужно новое поколение с новыми взглядами»

Литературная школа Алматы делает читки сценариев выпускников семинара драматургии, но пока только на сцене немецкого тетра. Больше никто, видимо, в этом не заинтересован. Вообще каждый год из литературной школы выходят десятки талантливых выпускников, в том числе и драматургов, но почему-то о них практически не знают. В чем проблема, помимо того, что сами театры не готовы? Может быть, зритель не готов или же сами драматурги?

Потому что нет стимула дальше писать, развиваться. А зачем? Вот напишешь пьесу, а что с ней дальше делать, если театры в этом не заинтересованы, если не существует возможности этот текст как-то представить? Вот наш фестиваль – это первый и чуть ли не единственный такой смотр современной казахстанской драматургии. Я слышал, что проводятся какие-то национальные конкурсы драматургии, но опять же – о них никто ничего не знает, и я так понимаю, они выполняют формальную роль. И понятно, почему авторы не хотят дальше писать. Потому что они оказываются в такой изоляции. И нет даже сообщества, где они могли бы собраться и хотя бы просто пожаловаться друг другу на свои проблемы.

Мы стараемся создать такое сообщество, где люди приходят и видят, что ты не один такой, есть еще твои коллеги, и у них те же самые проблемы, те же самые желания, мечты. И просто пообщаться друг с другом, и как-то, может быть, вместе что-то придумать в дальнейшем и наладить контакты. Потому что в одиночку, конечно, эту стену пробить невозможно. А вот если будет уже некое сообщество, это уже совершенно другое дело.

В России то же самое было. В 90-е годы на драматургов смотрели, как на прокаженных, не обращали внимания на пьесы. Они что-то там писали, но в театрах это ничего не ставилось. Тогда драматурги решили: ну и ладно, мы тогда сами будем что-нибудь придумывать. И так появились вот эти читки. Собирались драматурги, друг другу читали эти пьесы, приходили еще какие-то зрители, как правило, тоже из театрального сообщества. Потом у них появилась площадка, где это стало проводиться, появился свой костяк зрителей, количество этих зрителей росло. И потом в какой-то момент это стало неким драматургическим движением, на которое уже не обращать внимания театрам было нельзя. Потому что об этом стали писать театроведы, критики, в прессе, это стали обсуждать в театральном сообществе. Театры поняли, что рядом с ними возникло очень мощное сообщество, которое транслирует некие очень важные смыслы и которое игнорировать уже невозможно. Тем более что читками уже стали заниматься профессиональные режиссеры, стали приглашаться профессиональные актеры, и естественно, режиссеры уже стали театрам предлагать какие-то тексты, которые понравились на читках.

То есть понимаете, что называется, вода камень точит. Когда не один человек, а их там десять, пятнадцать, двадцать, сто, на это невозможно не обратить внимание. Мне кажется, в Казахстане такое тоже возможно. И это уже начинается. Я, кстати, не зря сказал о профессиональных актерах и режиссерах, потому что здесь для них тоже есть очень большая возможность. Например, лабораторное движение, которое организовал Олег Лоевский в России (театральный деятель, инициатор многих режиссерских лабораторий – V), было построено так, чтобы больше задействовать молодых режиссеров. У них, как правило, мало работы, они не привязаны к конкретному театру и за любую возможность что-то сделать очень быстро хватаются. Для них читка или эскиз – это возможность проявить свои режиссерские способности. Режиссер встречается с текстом, он ему нравится, а там иногда появляется перспектива уже настоящей постановки. Для молодого режиссера это возможность заявить о себе. Вот Кирилл Серебренников, известный российский режиссер, тоже начинал на «Любимовке», режиссировал читки на фестивале. Такой же путь могут проходить и здесь начинающие режиссеры. Естественно, в театры никто их пока не возьмет ставить, потому что это риск, а вот сделать читку или эскиз – это другое дело. И в этом смысле, мне кажется, тоже есть перспектива. Другое дело, я понимаю, что и с режиссерами сейчас в Казахстане не очень хорошо. И не случайно в ARTиШОКе объявили режиссерский курс, это очень хорошее дело, на мой взгляд, потому что действительно нужно поднимать режиссуру в стране, чтобы появлялось новое режиссерское поколение, с новыми театральными взглядами, которые умеют работать с новыми формами, с новым театральным языком, и таким образом тоже менять театр в Казахстане. То есть этот процесс – он комплексный.

А что касается зрителя – насколько он готов к экспериментам, и какой должна быть современная драматургия, чтобы этот зритель был, чтобы был интерес?

Если следовать всегда за зрителем, то театр никогда бы никакого развития не получил. Те зрители, которые любят классику, все обожают Чехова, и про него часто говорят: «вот это настоящий драматург, автор которого мы любим, и ни один современный драматург ему в подметки не годится». Я всегда с улыбкой воспринимаю такого рода мнения, потому что Чехов в свое время был драматургом-новатором, он порвал с предыдущей традицией и сформировал совершенно новый драматургический язык, новую драматургию. И его в свое время обвиняли в том, что он не следует классическим традициям, те же самые зрители, любящие классику. То есть в этом смысле, конечно, все это забавно наблюдать.