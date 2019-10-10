Сложный выбор можно доверить умной стиральной машине AI DD от LG Electronics

С умной стиральной машиной от LG Electronics (LG) долго выбирать не придется! Оснащенная Искусственным Интеллектом AI DD и прямым приводом нового поколения, она может с точностью определить вес белья, оценить мягкость ткани и автоматически подобрать оптимальный режим стирки. Это снижает вероятность повреждения ткани на 18%, продлевая срок службы любимой одежды.

С улучшенной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут. Барабан распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Функция Steam Plus нейтрализует до 99,9% аллергенов, вызванных пылью или шерстью домашних животных, и разглаживает до 30% складок.

В новой линейке «умных» стиральных машин с Искусственным Интеллектом AI инженерам LG удалось увеличить размер внутреннего барабана на 32%, сохранив при этом прежние габариты стиральных машин.