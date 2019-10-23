Принимай и действуй

Ф.В.: С появлением, кстати, вот этих «неготовых» ребят – они же все «ой, я еще не готов, мне бы лет 15 подумать», – мы стали играть долгую форму импровизации «Мыло», которая у меня в планах давно была, но замахиваться на нее было сложно. Потому что если короткая форма импровизации – это сложно, то долгая форма импровизации – это вообще за гранью возможного даже для нас, для импровизаторов. Но мы все вместе переступили черту, и теперь мы создаем «Мыло». Наш собственный рекорд – час двадцать непрерывной импровизации в рамках одной сюжетной линии, которая создается здесь же, в процессе игры.

Л.С.: Я училка, и всегда ею была. В 2010-м открыла свою студию вокального мастерства в городе Семей. А в 2011-м в 24 года я стала сертифицированным педагогом международного класса по вокалу – неслыханный подъем для девочки из периферии. Но так получалось, что жила я исключительно интересами студии и студентов. Есть у меня и лауреаты международники, и Гран-призеры. Но вопрос «А как же я?» не оставлял в покое. В 2017 году познакомилась с Волошиным, и по странному стечению обстоятельств решила всему в своей жизни говорить «да» – это один из основных законов импровизации. И вот мне наш общий знакомый говорит: «Я завтра иду в Импровизационный театр №1. Пойдешь со мной?». Ответ был «да». Я попала тогда на второе выступление Импровизационного театра. Вышла окрыленная и зачем-то сказала: «Все классно, ребята, но надо поменять стиль ведущего, ему нужно выстроить другую схему работы с залом». Вот кто меня за язык тянул? Потому как через несколько месяцев я стала ведущим, и уже сама училась осуществлять коннект между залом и артистами. Лично для меня это был прекрасный урок: не всегда и не во всем нужно выступать учителем. Импровизация быстро учит! Я помню свой первый выход с The.Impro: позвонили из Любительского театра Ермашова и предложили принять участие в фестивале камерных театров. Приняли с энтузиазмом, сказали: «Да!». А кто будет вести? Всего в составе два артиста и музыкант. Мне было не отвертеться. Слова ведущего раза четыре прописывала, но записи не пригодились – к импровизации можно подготовиться только морально и в прокачке навыков. Все. В итоге: существуем месяца четыре, нет ни заготовок, ни сценария, ни шаблонов, четыре участника, и мы берем Гран-При! А Филиппу еще и приз за лучшую мужскую роль дали, но мы не знаем, за какую именно, ведь их было четыре, в том числе и дама. Это был потрясающий опыт. Вот так я из училки перекочевала в артистку. Да, у меня уже был большой сценический опыт, но только сейчас, через два года, я могу точно сказать, что я артист The.Impro. Роль ведущего сложна, к ней приходилось привыкать, где-то себя ломать, в чем-то перестраивать свою личность. Я не могу предугадать, как пойдет шоу: каких создадут персонажей, ситуации, события, какой зритель пришел, в каком настроении. Даже это влияет на ход шоу. Но я каждый раз беру на себя ответственность, видимо, это мои жернова. И я очень рада этим жерновам, потому что, оглядываясь назад, я вижу, как трансформировалась моя личность. Изменения произошли просто колоссальные. И по-хорошему, импровизация нужна каждому человеку.